Ярославль сковали 10-балльные пробки. Где не проехать

Ярославль сковали 10-балльные пробки. Где не проехать

Транспортный затор зафиксирован в большей части города

2 190
Ярославль сковали пробки | Источник: читательница 76.RUЯрославль сковали пробки | Источник: читательница 76.RU

Ярославль сковали пробки

Источник:

читательница 76.RU

Вечером 14 ноября Ярославль сковали многокилометровые пробки. Согласно данным «Яндекс Карт», транспортная ситуация в городе оценивается в 10 баллов.

Весь центр на карте окрасился в красный и бордовый. Затруднено автомобильное движение на Советской, Республиканской улицах, проспекте Октября, улицах Свердлова, Свободы, Победы, Большой Октябрьской, Комсомольской и Первомайской.

В Заволжском районе движение парализовало на проспекте Авиаторов. По данным «Яндекс Карт», там произошло четыре ДТП.

Где в городе затруднено движение | Источник: «Яндекс Карты»Где в городе затруднено движение | Источник: «Яндекс Карты»

Где в городе затруднено движение

Источник:

«Яндекс Карты»

Во Фрунзенском районе пробка образовалась на Малой Пролетарской улице, на Ямской и Наумова. Движение затруднено на улицах Калинина и Слепнева. Небольшой затор зафиксирован на Московском проспекте от ТРК «Вернисаж».

В Дзержинском районе транспортная ситуация получше, чем в остальных районах города. Здесь чуть осложнено движение на улице Механизаторов, проспекте Дзержинского и Ленинградском проспекте.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пробка
