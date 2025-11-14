НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

ю-з.

 745мм 75%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,60
EUR 93,70
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Депутат — о платных парковках
«Умные решения»
Почему возникают проблемы с интернетом
Толпа в центре
Повысят ли цены на проезд
На машину рухнул столб с проводами
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Дороги и транспорт Дорожные камеры в России начнут вычислять один новый показатель. Кто в опасности

Дорожные камеры в России начнут вычислять один новый показатель. Кто в опасности

Вероятно, проверки начнутся в конце 2026 года

68
Особое внимание будет приковано к водителям легковых такси | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUОсобое внимание будет приковано к водителям легковых такси | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Особое внимание будет приковано к водителям легковых такси

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дорожные камеры в России могут начать автоматически проверять, прошел ли автомобиль техосмотр. С такой идеей выступил Российский союз автостраховщиков. Предложили идею на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту. Подробности сообщает «Коммерсант».

«Машины у них, как правило, старше десяти лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим. Но по факту его мало кто проходит», — сказал «Коммерсанту» Сергей Ефремов из Союза автостраховщиков.

По его данным, особенно часто без техосмотра ездят легковые такси. Притом, что он для них обязателен — равно как для автобусов и грузовиков. Однако, по подсчетам экспертов, до 30% водителей игнорируют эти требования.

«Ввести автоматическую проверку наличия техосмотра логично и правильно, — считает Максим Бурдюгов из Союза операторов ТО.— Тем более что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты».

Предполагается, что проверка будет проводиться после распознавания госномеров автомобилей. Их будут сверять с базой Единой автоматизированной системы техосмотра. Обе системы, необходимые для этого («Паутина» и система техосмотра) находятся в ведении МВД. Это, по мнению Ефремова, позволит наладить обмен данными.

По данным «Коммерсанта», фиксация нарушений может начаться в конце 2026 года, после модернизации системы «Паутина». Впрочем, изнутри отрасли такси на идею отреагировали с осторожностью.

«Важно помнить, что сам факт прохождения ТО не говорит о том, что машина находится в надлежащем состоянии», — подчеркнул Антон Данилов-Данильян из Российского союза промышленников и предпринимателей.

Недавно стало известно, что россиянам грозит наказание из-за водительских прав. А именно — штраф (и даже арест) в случае отказа снять обложку с водительского удостоверения.

Одновременно с этим хотят ввести закон, который защитит автовладельцев от необоснованных штрафов. Согласно проекту устанавливается штраф в размере выписанного водителю, но не меньше 5000 рублей, если на кадрах очевидно нет нарушения. Например, когда камера фиксирует чужую машину или автомобиль едет на эвакуаторе.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Дорожная камера Техосмотр Такси ГИБДД
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление