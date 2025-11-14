Дорожные камеры в России начнут вычислять один новый показатель. Кто в опасности

Особое внимание будет приковано к водителям легковых такси Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дорожные камеры в России могут начать автоматически проверять, прошел ли автомобиль техосмотр. С такой идеей выступил Российский союз автостраховщиков. Предложили идею на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту. Подробности сообщает «Коммерсант».

«Машины у них, как правило, старше десяти лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим. Но по факту его мало кто проходит», — сказал «Коммерсанту» Сергей Ефремов из Союза автостраховщиков.

По его данным, особенно часто без техосмотра ездят легковые такси. Притом, что он для них обязателен — равно как для автобусов и грузовиков. Однако, по подсчетам экспертов, до 30% водителей игнорируют эти требования.

«Ввести автоматическую проверку наличия техосмотра логично и правильно, — считает Максим Бурдюгов из Союза операторов ТО.— Тем более что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты».

Предполагается, что проверка будет проводиться после распознавания госномеров автомобилей. Их будут сверять с базой Единой автоматизированной системы техосмотра. Обе системы, необходимые для этого («Паутина» и система техосмотра) находятся в ведении МВД. Это, по мнению Ефремова, позволит наладить обмен данными.

По данным «Коммерсанта», фиксация нарушений может начаться в конце 2026 года, после модернизации системы «Паутина». Впрочем, изнутри отрасли такси на идею отреагировали с осторожностью.

«Важно помнить, что сам факт прохождения ТО не говорит о том, что машина находится в надлежащем состоянии», — подчеркнул Антон Данилов-Данильян из Российского союза промышленников и предпринимателей.

