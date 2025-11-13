Прямые перелеты в Таиланд за 14 тысяч рублей? Крупнейший в Азии лоукостер запустит рейсы в Москву

Если все пойдет по плану, то попасть в Бангкок из Москвы скоро станет проще и дешевле Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Крупнейшая в Азии авиакомпания-лоукостер AirAsia активно готовится к выходу на российский рынок. Сейчас идут переговоры со страховщиками для завершения всех подготовительных процедур.

«В ближайшем будущем мы планируем расширить свою деятельность на Ближний Восток, в Европу и Россию», — говорится в официальном сообщении компании. Подробности — в материале MSK1.RU.

Глава AirAsia Тони Фернандес сообщил РБК, что первым направлением станет рейс из Бангкока в Москву. Его планируют запустить в ближайшие полгода.

Бангкок — столица Таиланда, современный мегаполис с древними храмами, роскошными дворцами и небоскребами. Город особенно популярен среди российских туристов благодаря обилию достопримечательностей, торговых центров и насыщенной ночной жизни. Для многих из гостей России Бангкок — это также главный транспортный узел и удобные ворота для отдыха на курортах страны: Пхукет, Паттайя и Самуи.

Перевозить пассажиров будут на лайнерах Airbus A330, где есть как обычные эконом-места, так и премиум-класс. По прогнозам Фернандеса, билет в одну сторону будет стоить в среднем от 14 до 16 тысяч рублей.

Airbus A330-900neo — дальнемагистральный лайнер, который использует филиал Air Asia для международных рейсов Источник: airasiakz.com

Airbus A330 — это широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер, один из самых распространенных в мире для трансконтинентальных перелетов. В зависимости от компоновки салона авиакомпанией, он способен перевозить от 250 до 440 пассажиров. Его максимальная дальность полета — до 13 600 километров, что позволяет выполнять беспосадочные рейсы, например, из Европы в Юго-Восточную Азию.

Сейчас прямые рейсы из Москвы в Бангкок только у «Аэрофлота». Билеты на них стоят в среднем от 35 тысяч рублей, если лететь без багажа — только с ручной кладью весом не более 10 килограммов. Есть рейсы с пересадками, билеты на которые можно найти и за 23–25 тысяч рублей за место без багажа, но перелет на них займет не 9 часов, а намного больше времени — до суток.

Улететь из Москвы в Бангкок без пересадки можно только «Аэрофлотом» Источник: OneTwoTrip

«Появление второго перевозчика на этом направлении — это исключительно позитивно для пассажиров. „Аэрофлот“ сегодня здесь монополист, а монополия никогда не бывает полезна. Авиабизнес по своей природе должен существовать в условиях конкуренции. Взгляните на Турцию: там летает множество перевозчиков, и „Аэрофлот“ с ними конкурирует. Так что компании придется смириться и, я уверен, это станет для него хорошим стимулом работать более гибко и эффективно», — рассказал MSK1.RU глава Союза пассажиров России Кирилл Янков.

В то же время авиакомпании в России сталкиваются с финансовыми трудностями. Это связано с санкциями, атаками беспилотников и другими проблемами. Как именно эти факторы отразятся на цене авиабилетов — мы рассказывали в другом материале.

Главные достопримечательности Бангкока

Бангкок — это не просто столица Таиланда, но и город, где органично сочетаются древняя культура и современность. Главные достопримечательности сосредоточены в старом городе Ратанакосин, где можно увидеть великолепный Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды (Ват Пхра Кео). Этот храм считается самой святой буддийской святыней страны, где статуя Будды из нефрита меняет одежду в зависимости от времени года.

Еще одним обязательным условием для посещения является Храм Лежащего Будды (Ват По), знаменитый своей гигантской конференцией статуи Будды, символизирующий ожидание просветления. Вблизи находится Храм Рассвета (Ват Арун) с его изысканной архитектурой и живописным видом на реку Чао Прайя, особенно красивый на рассвете и закате.

Современная сторона города представляет собой небоскреб Маханахон с прозрачной смотровой площадкой SkyWalk — откуда открываются впечатляющие панорамные виды на мегаполис. Для прогулок и отдыха идеально подходят парки Люмпини и Квин Сирикит, про которые считают, что они едины с городской природой.

Вид на Бангкок со смотровой небоскреба Байок Скай Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Каналы Бангкока — клонги — дарят уникальный опыт знакомства с городом с водой, напоминая о прежнем времени, когда вода была главным транспортом. Для всей семьи и любителей подводного мира интересно посетить океанариум Siam Ocean World, где можно увидеть множество морских обитателей.

Метро в Бангкоке потрясное. Тихое, быстрое и очень комфортное. А еще на нем можно доехать куда угодно Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»