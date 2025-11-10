Не просто кресло. Овербукинг выгоден не только авиакомпаниям, но и пассажирам: почему в России это не так

Все крупнейшие авиакомпании допускают овербукинг, но некоторые делают это чаще Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В конце октября авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг: десять пассажиров не попали на самолет из Сочи в Новосибирск. Это лишь один из десятков аналогичных случаев за год. Под овербукинг попадают пассажиры и других крупнейших авиакомпаний, но чаще всего жалобы поступают на перевозчика из Новосибирска. Корреспондент NGS.RU изучил, как пассажиры судятся из-за невозможности попасть на борт, и поговорил с экспертом о том, нужно ли запрещать овербукинг.

Пассажирам тут не место

В конце октября в редакцию NGS.RU обратился читатель, недовольный случаями овербукинга на бортах авиакомпании S7 Airlines. Пожелав остаться анонимным, он заявил, что нехватка мест в самолетах происходит неслучайно — по его мнению, это намеренная манипуляция. Подтвердить это не представляется возможным, но журналисты решили разобраться, действительно ли овербукинг на рейсах S7 происходит чаще, чем у остальных авиакомпаний.

Как мы считали Узнать Статистики овербукинга в России нет: такое понятие не закреплено в законе. Чтобы изучить данные, мы проанализировали открытые источники. Во-первых, решения судов пассажиров с четырьмя крупнейшими авиакомпаниями: S7, «Аэрофлотом» и связанной с ним «Победой», а также «Уральскими авиалиниями». В исследовании использованы последние 100 судебных решений с участием каждого перевозчика. Важно учитывать, что случаев овербукинга может быть значительно больше, чем судов, так как не все пассажиры решают судиться с авиакомпанией. Во-вторых, в статистику вошли сообщения транспортной прокуратуры о назначенном наказании за недопуск пассажиров на борт.

Исходя из доступных судебных решений, лидирует авиакомпания S7: из ста последних процессов четыре касались овербукинга. Дела рассматривали в Якутске, Санкт-Петербурге и Перми. Все процессы выиграли пассажиры, а средняя сумма компенсации составила 10 тысяч рублей. При этом они тратят на доказывание своей правоты около года.

Это лишь те случаи, которые либо дошли до суда, либо были отмечены в пресс-релизах прокуратуры — на практике их может быть значительно больше Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в течение 2025 года 11 раз сообщала о наказании S7 за недопуск пассажиров на борт из-за нехватки мест. В каждом случае перевозчика штрафовали на 30 тысяч рублей, в общей сложности, только по официальным сообщениям, овербукингу подверглись 94 пассажира. В 12-й раз S7 оштрафовали на 40 тысяч рублей по инициативе Уральской транспортной прокуратуры за недопуск на борт одного пассажира.

У авиакомпании «Победа» (дочерняя структура «Аэрофлота») из ста последних судебных решений три касаются овербукинга. Дела рассматривали в Свердловской и Калининградской областях и в Пермском крае. Как и в случае с S7, недовольные пассажиры «Победы» выиграли суды, а сумма компенсации составила от 10 до 50 тысяч рублей. Среди сообщений надзорных органов удалось найти два релиза о нарушениях за 2025 год. «Победу» уже оштрафовали за овербукинг на 42 тысячи рублей, во втором случае транспортная прокуратура начала проверку, но о ее результатах сообщений нет.

У «Аэрофлота» из ста последних судебных решений одно связано с овербукингом, его вынес суд в Сахалинской области. Два пассажира с учетом судебных расходов, компенсации морального вреда и штрафа отсудили почти 300 тысяч рублей. Десятки исков к «Аэрофлоту» связаны с аннулированием билетов по техническим причинам, но под описание овербукинга это не подходит: отмена происходила за несколько месяцев до вылета. Официальных сообщений прокуратуры об овербукинге на бортах «Аэрофлота» за 2025 год найти не удалось.

Судов с пассажирами из-за овербукинга не нашлось только у «Уральских авиалиний». При этом, по данным Уральской транспортной прокуратуры, нарушения были. В сентябре ведомство начало проверку из-за недопуска нескольких пассажиров на борт, а в октябре компанию оштрафовали за овербукинг на 42 тысячи рублей. В обоих случаях нарушения произошли из-за замены самолета на борт меньшей вместимости, из-за чего мест на всех не хватило.

Борьба с овербукингом (и за него)

Даже с учетом того, что пассажиры выигрывают большинство судов из-за овербукинга, они всё еще остаются в невыгодном положении. Процесс может затянуться на долгие месяцы, а при апелляции займет не меньше года. Кроме того, это касается лишь тех, кто решился на судебные тяжбы с авиакомпанией. Нередко пассажирам приходится за свой счет покупать билеты на другие рейсы, следует из решений судов.

Из-за овербукинга пассажиры теряют не только билет на самолет: у них сгорает бронь в отелях, отменяются важные встречи, портится впечатление от отпуска. Такой же логики придерживались депутаты Госдумы, которые подготовили законопроект о запрете овербукинга в начале июня. Документ предполагает внесение изменений в статью 103 Воздушного кодекса РФ: депутаты ЛДПР предложили запретить продавать больше мест, чем может вместить самолет.

«Реализация проекта федерального закона устранит несправедливость в отношении пассажиров, сократит судебные издержки и усилит конкуренцию за счет качества сервиса, а не манипуляций с бронированием. Пассажиры получат предсказуемость, а компании — долгосрочную лояльность клиентов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

28 октября проект рассматривали в первом чтении и решили отклонить. В официальном отзыве правительства РФ также рекомендовали отклонить предложение.

Законопроекты по запрету или регулированию овербукинга отклоняли уже несколько раз — в 2018, 2019 и 2021 годах. В этот раз транспортный комитет Госдумы указал на отсутствие в проекте механизма по контролю за продажей нужного количества билетов. Кроме того, авторы поправок не предусмотрели ответственность за несоблюдение требований.

Предложения урегулировать овербукинг звучат на протяжении последних десяти лет, но ни одно пока не применили на практике Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сами авиакомпании лишь изредка комментируют конкретные случаи овербукинга, но высказываются о ситуации в целом. Например, в июне на круглом столе в Общественной палате представитель «Аэрофлота» Анна Хомякова заявила о возможности введения штрафа в размере 200% от стоимости билетов для авиакомпаний. Замглавы Росавиации Наталья Андрианова предложила установить сроки, в которые пассажиру могут отказать в посадке на борт. Это помогло бы избежать случаев, когда люди узнают об отказе в последний момент.

Замминистра транспорта Дмитрий Зверев предлагал ввести овербукинг только на тех рейсах, которые выполняются не реже двух раз в сутки, а также определить категории людей, защищенных от овербукинга.

Впрочем, июньское обсуждение ситуации с овербукингом строилось вокруг всё того же законопроекта ЛДПР, который не прошел первое чтение, и актуальных планов по регулированию проблемы сегодня нет.

При этом такие попытки продолжаются с 2015 года, рассказал НГС авиаэксперт, редактор телепрограммы FlightTV Валерий Чусов. Предложения были разные — от регулирования оснований для пересадки на другой рейс до введения компенсаций за овербукинг. Ни одна из мер не дошла до практики. С тех пор проекты хоть и появляются, но назвать их новыми нельзя.

«Депутаты, как и большинство обсуждающих вопрос об овербукинге дилетантов, воспринимают его примитивно, как попытки продать одно и то же кресло в самолете несколько раз. Но на самом деле всё сложнее: это не просто место, которое кто-то может занимать, это возможность в конкретный период времени переместиться в пространстве. И если им не воспользуются сейчас, больше такой возможности не будет», — считает собеседник.

Выгодно, но не для всех

Овербукинг в первую очередь выгоден авиакомпаниям: это способ избежать потерь из-за пассажиров, не явившихся на рейс. При этом он может быть полезен и для пассажиров, отметил Валерий Чусов. Он привел в пример регламент, который ввели в Евросоюзе еще в 2004 году: согласно ему компенсация для пассажиров от перевозчика составляет от 250 до 600 евро. Подобная мера позволяет авиакомпаниям быстро найти добровольцев, готовых подождать следующего рейса и получить выплату.

«Овербукинг обязательно нужно разрешить, но государство должно сделать так, чтобы он был выгоден пассажирам не менее, чем авиакомпаниям. И для этого есть уже давным-давно известное и проверенное многолетней практикой решение, которое основано на двух принципах: обязательный поиск добровольцев и заранее определенная сумма компенсации, которая должна быть действительно ощутимой, чтобы добровольцы нашлись», — пояснил Валерий Чусов.

Овербукинг может быть полезен как для перевозчика, так и для пассажира Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Проблема овербукинга в России в том, что его никак не регулируют, уверен эксперт. При этом в статье 103 ВК РФ сказано, что перевозчик обязан перевезти пассажира рейсом, указанном в билете.

«На первый взгляд это запрет овербукинга, но у некоторых авиакомпаний есть несколько классов обслуживания, и, даже если один из них продан с запасом, в другом могут оставаться свободные места», — отмечает эксперт.

В таких случаях авиакомпании могут пересаживать пассажиров на места классом выше. Правда, у лоукостеров, где только один класс, такой возможности нет. И хотя пассажиры часто добиваются справедливости, такие процессы могли бы проходить значительно проще при наличии правил.

«Потерянное при отказе в полете и потраченное на суды время компенсируют крайне редко, авиакомпании это вполне устраивает. При этом еще и возрастает нагрузка на суды. При наличии заранее определенных правил компенсаций всё происходило бы гораздо быстрее и без привлечения государства (суда) в каждом конкретном случае», — уверен Валерий Чусов.