Не просто кресло. Овербукинг выгоден не только авиакомпаниям, но и пассажирам: почему в России это не так

В конце октября авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг: десять пассажиров не попали на самолет из Сочи в Новосибирск. Это лишь один из десятков аналогичных случаев за год. Под овербукинг попадают пассажиры и других крупнейших авиакомпаний, но чаще всего жалобы поступают на перевозчика из Новосибирска. Корреспондент NGS.RU изучил, как пассажиры судятся из-за невозможности попасть на борт, и поговорил с экспертом о том, нужно ли запрещать овербукинг.
Пассажирам тут не место
В конце октября в редакцию NGS.RU обратился читатель, недовольный случаями овербукинга на бортах авиакомпании S7 Airlines. Пожелав остаться анонимным, он заявил, что нехватка мест в самолетах происходит неслучайно — по его мнению, это намеренная манипуляция. Подтвердить это не представляется возможным, но журналисты решили разобраться, действительно ли овербукинг на рейсах S7 происходит чаще, чем у остальных авиакомпаний.
Как мы считали
Статистики овербукинга в России нет: такое понятие не закреплено в законе. Чтобы изучить данные, мы проанализировали открытые источники. Во-первых, решения судов пассажиров с четырьмя крупнейшими авиакомпаниями: S7, «Аэрофлотом» и связанной с ним «Победой», а также «Уральскими авиалиниями».
В исследовании использованы последние 100 судебных решений с участием каждого перевозчика. Важно учитывать, что случаев овербукинга может быть значительно больше, чем судов, так как не все пассажиры решают судиться с авиакомпанией.
Во-вторых, в статистику вошли сообщения транспортной прокуратуры о назначенном наказании за недопуск пассажиров на борт.
Исходя из доступных судебных решений, лидирует авиакомпания S7: из ста последних процессов четыре касались овербукинга. Дела рассматривали в Якутске, Санкт-Петербурге и Перми. Все процессы выиграли пассажиры, а средняя сумма компенсации составила 10 тысяч рублей. При этом они тратят на доказывание своей правоты около года.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура в течение 2025 года 11 раз сообщала о наказании S7 за недопуск пассажиров на борт из-за нехватки мест. В каждом случае перевозчика штрафовали на 30 тысяч рублей, в общей сложности, только по официальным сообщениям, овербукингу подверглись 94 пассажира. В 12-й раз S7 оштрафовали на 40 тысяч рублей по инициативе Уральской транспортной прокуратуры за недопуск на борт одного пассажира.
У авиакомпании «Победа» (дочерняя структура «Аэрофлота») из ста последних судебных решений три касаются овербукинга. Дела рассматривали в Свердловской и Калининградской областях и в Пермском крае. Как и в случае с S7, недовольные пассажиры «Победы» выиграли суды, а сумма компенсации составила от 10 до 50 тысяч рублей. Среди сообщений надзорных органов удалось найти два релиза о нарушениях за 2025 год. «Победу» уже оштрафовали за овербукинг на 42 тысячи рублей, во втором случае транспортная прокуратура начала проверку, но о ее результатах сообщений нет.
У «Аэрофлота» из ста последних судебных решений одно связано с овербукингом, его вынес суд в Сахалинской области. Два пассажира с учетом судебных расходов, компенсации морального вреда и штрафа отсудили почти 300 тысяч рублей. Десятки исков к «Аэрофлоту» связаны с аннулированием билетов по техническим причинам, но под описание овербукинга это не подходит: отмена происходила за несколько месяцев до вылета. Официальных сообщений прокуратуры об овербукинге на бортах «Аэрофлота» за 2025 год найти не удалось.
Судов с пассажирами из-за овербукинга не нашлось только у «Уральских авиалиний». При этом, по данным Уральской транспортной прокуратуры, нарушения были. В сентябре ведомство начало проверку из-за недопуска нескольких пассажиров на борт, а в октябре компанию оштрафовали за овербукинг на 42 тысячи рублей. В обоих случаях нарушения произошли из-за замены самолета на борт меньшей вместимости, из-за чего мест на всех не хватило.
Борьба с овербукингом (и за него)
Даже с учетом того, что пассажиры выигрывают большинство судов из-за овербукинга, они всё еще остаются в невыгодном положении. Процесс может затянуться на долгие месяцы, а при апелляции займет не меньше года. Кроме того, это касается лишь тех, кто решился на судебные тяжбы с авиакомпанией. Нередко пассажирам приходится за свой счет покупать билеты на другие рейсы, следует из решений судов.
Из-за овербукинга пассажиры теряют не только билет на самолет: у них сгорает бронь в отелях, отменяются важные встречи, портится впечатление от отпуска. Такой же логики придерживались депутаты Госдумы, которые подготовили законопроект о запрете овербукинга в начале июня. Документ предполагает внесение изменений в статью 103 Воздушного кодекса РФ: депутаты ЛДПР предложили запретить продавать больше мест, чем может вместить самолет.
«Реализация проекта федерального закона устранит несправедливость в отношении пассажиров, сократит судебные издержки и усилит конкуренцию за счет качества сервиса, а не манипуляций с бронированием. Пассажиры получат предсказуемость, а компании — долгосрочную лояльность клиентов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
28 октября проект рассматривали в первом чтении и решили отклонить. В официальном отзыве правительства РФ также рекомендовали отклонить предложение.
Законопроекты по запрету или регулированию овербукинга отклоняли уже несколько раз — в 2018, 2019 и 2021 годах. В этот раз транспортный комитет Госдумы указал на отсутствие в проекте механизма по контролю за продажей нужного количества билетов. Кроме того, авторы поправок не предусмотрели ответственность за несоблюдение требований.
Сами авиакомпании лишь изредка комментируют конкретные случаи овербукинга, но высказываются о ситуации в целом. Например, в июне на круглом столе в Общественной палате представитель «Аэрофлота» Анна Хомякова заявила о возможности введения штрафа в размере 200% от стоимости билетов для авиакомпаний. Замглавы Росавиации Наталья Андрианова предложила установить сроки, в которые пассажиру могут отказать в посадке на борт. Это помогло бы избежать случаев, когда люди узнают об отказе в последний момент.
Замминистра транспорта Дмитрий Зверев предлагал ввести овербукинг только на тех рейсах, которые выполняются не реже двух раз в сутки, а также определить категории людей, защищенных от овербукинга.
Впрочем, июньское обсуждение ситуации с овербукингом строилось вокруг всё того же законопроекта ЛДПР, который не прошел первое чтение, и актуальных планов по регулированию проблемы сегодня нет.
При этом такие попытки продолжаются с 2015 года, рассказал НГС авиаэксперт, редактор телепрограммы FlightTV Валерий Чусов. Предложения были разные — от регулирования оснований для пересадки на другой рейс до введения компенсаций за овербукинг. Ни одна из мер не дошла до практики. С тех пор проекты хоть и появляются, но назвать их новыми нельзя.
«Депутаты, как и большинство обсуждающих вопрос об овербукинге дилетантов, воспринимают его примитивно, как попытки продать одно и то же кресло в самолете несколько раз. Но на самом деле всё сложнее: это не просто место, которое кто-то может занимать, это возможность в конкретный период времени переместиться в пространстве. И если им не воспользуются сейчас, больше такой возможности не будет», — считает собеседник.
Выгодно, но не для всех
Овербукинг в первую очередь выгоден авиакомпаниям: это способ избежать потерь из-за пассажиров, не явившихся на рейс. При этом он может быть полезен и для пассажиров, отметил Валерий Чусов. Он привел в пример регламент, который ввели в Евросоюзе еще в 2004 году: согласно ему компенсация для пассажиров от перевозчика составляет от 250 до 600 евро. Подобная мера позволяет авиакомпаниям быстро найти добровольцев, готовых подождать следующего рейса и получить выплату.
«Овербукинг обязательно нужно разрешить, но государство должно сделать так, чтобы он был выгоден пассажирам не менее, чем авиакомпаниям. И для этого есть уже давным-давно известное и проверенное многолетней практикой решение, которое основано на двух принципах: обязательный поиск добровольцев и заранее определенная сумма компенсации, которая должна быть действительно ощутимой, чтобы добровольцы нашлись», — пояснил Валерий Чусов.
Проблема овербукинга в России в том, что его никак не регулируют, уверен эксперт. При этом в статье 103 ВК РФ сказано, что перевозчик обязан перевезти пассажира рейсом, указанном в билете.
«На первый взгляд это запрет овербукинга, но у некоторых авиакомпаний есть несколько классов обслуживания, и, даже если один из них продан с запасом, в другом могут оставаться свободные места», — отмечает эксперт.
В таких случаях авиакомпании могут пересаживать пассажиров на места классом выше. Правда, у лоукостеров, где только один класс, такой возможности нет. И хотя пассажиры часто добиваются справедливости, такие процессы могли бы проходить значительно проще при наличии правил.
«Потерянное при отказе в полете и потраченное на суды время компенсируют крайне редко, авиакомпании это вполне устраивает. При этом еще и возрастает нагрузка на суды. При наличии заранее определенных правил компенсаций всё происходило бы гораздо быстрее и без привлечения государства (суда) в каждом конкретном случае», — уверен Валерий Чусов.
NGS.RU направил запросы в упомянутые авиакомпании с просьбой прокомментировать случаи овербукинга и высказаться о мерах компенсации в этих случаях. К моменту публикации материала ни от одной из них ответы не поступили, но NGS.RU опубликует их, как только получит.