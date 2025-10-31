Просто настилы на траве: в Ярославле поменяют деревянные автобусные остановки

Уже несколько лет жители Брагина пользуются такими «Яостановками» Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле объявили аукцион на поиск подрядчика для обустройства новых автобусных остановок на улице Труфанова в Дзержинском районе — у домов № 10, 22, 32А. Сейчас эти посадочные площадки представляют собой деревянные настилы, уложенные прямо на траву. Идти к ним пассажирам приходится преимущественно по грязи.

Аукцион объявлен 30 октября. Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 7 ноября. Итоги торгов подведут 11 ноября. Начальная цена аукциона — 7,7 миллиона рублей.

«В рамках проекта будет выполнено устройство посадочной площадки и подходов (тротуаров) к остановке от существующих тротуаров», — пояснил порталу 76.RU заместитель мэра — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.

Согласно проекту договора, остановки должны быть сделаны к концу апреля 2026 года.

Данные остановки, можно сказать, полулегальные. Остановочных комплексов на них никогда не было. В прошлом в этих местах останавливались маршрутки. После транспортной реформы новые «Яавтобусы» тоже высаживали здесь пассажиров. Чтобы создать хоть какие-то условия для людей, прямо на газоне в этих местах бросили деревянные настилы. Власти Ярославля давно обещали рассмотреть вопрос о размещении здесь настоящих остановок, но до дела не доходило.