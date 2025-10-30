Глава «ЯрГЭТ» назвал троллейбусы спасением в условиях дефицита топлива. Что он имел ввиду

Новый вид троллейбуса пустили по маршруту № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал““ Источник: «Мысли вслух (Денис Пырлог)» / Telegram

Глава «ЯрГЭТ» Денис Пырлог назвал троллейбусы «привлекательным» видом транспорта в условиях дефицита бензина и дизеля. По его словам, именно этот вид транспорта может помочь избежать неудобств при нестабильном рынке топлива.

«Мы видим, что в последнее время, к сожалению, существует дефицит топлива. В Ярославле и Ярославской области, слава богу, такой проблемы пока не наблюдается — надеюсь, что и не предвидится. Но, например, в Кирове уже есть трудности, связанные с ограниченным количеством топлива на АЗС. Из-за этого перевозчики сейчас испытывают сложности: топливо подорожало, потому что на рынке возник дефицит, а доставка стала более затратной», — поделился в разговоре с 76.RU Денис Пырлог.

В связи с этим, глава «Яргорэлектротранса» отметил, что во избежание проблем, стоит обратить внимание на электротранспорт.

Напомним, что в октябре 2025 года в Ярославль привезли на тест-драйв один троллейбус с запасным автономным ходом до 30 километров. Это значит, что на такое расстояние он может передвигаться без подключения к контактной сети. Месяц он будет ходить по маршруту № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“». Если властей устроит его работа, то регион запланирует закупку подобного транспорта.