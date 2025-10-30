НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,50
EUR 93,39
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Почему не работает интернет
«Умные решения» в недвижимости
Эвакуировали колледж
Погода на выходные
Скандал из-за качества питания в школах
Переезжает факультет крупного вуза
Набирают добровольцев для охраны НПЗ
Две новые дороги
Дороги и транспорт Глава «ЯрГЭТ» назвал троллейбусы спасением в условиях дефицита топлива. Что он имел ввиду

Глава «ЯрГЭТ» назвал троллейбусы спасением в условиях дефицита топлива. Что он имел ввиду

Новый вид электротранспорта тестируют в Ярославле

227
Новый вид троллейбуса пустили по маршруту № 4 «Торговый переулок&nbsp;— Фабрика „Красный Перевал““ | Источник: «Мысли вслух (Денис Пырлог)» / TelegramНовый вид троллейбуса пустили по маршруту № 4 «Торговый переулок&nbsp;— Фабрика „Красный Перевал““ | Источник: «Мысли вслух (Денис Пырлог)» / Telegram

Новый вид троллейбуса пустили по маршруту № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал““

Источник:

«Мысли вслух (Денис Пырлог)» / Telegram

Глава «ЯрГЭТ» Денис Пырлог назвал троллейбусы «привлекательным» видом транспорта в условиях дефицита бензина и дизеля. По его словам, именно этот вид транспорта может помочь избежать неудобств при нестабильном рынке топлива.

«Мы видим, что в последнее время, к сожалению, существует дефицит топлива. В Ярославле и Ярославской области, слава богу, такой проблемы пока не наблюдается — надеюсь, что и не предвидится. Но, например, в Кирове уже есть трудности, связанные с ограниченным количеством топлива на АЗС. Из-за этого перевозчики сейчас испытывают сложности: топливо подорожало, потому что на рынке возник дефицит, а доставка стала более затратной», — поделился в разговоре с 76.RU Денис Пырлог.

В связи с этим, глава «Яргорэлектротранса» отметил, что во избежание проблем, стоит обратить внимание на электротранспорт.

Напомним, что в октябре 2025 года в Ярославль привезли на тест-драйв один троллейбус с запасным автономным ходом до 30 километров. Это значит, что на такое расстояние он может передвигаться без подключения к контактной сети. Месяц он будет ходить по маршруту № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“». Если властей устроит его работа, то регион запланирует закупку подобного транспорта.

<p>Денис Пырлог</p><p>Денис Пырлог</p>

На мой взгляд, нужно приобретать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Это позволит не тратить средства на дорогую инфраструктуру — контактную сеть — и при этом даст возможность продлевать или изменять маршруты вне зависимости от её наличия.

Денис Пырлог

директор «ЯрГЭТ»
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Троллейбус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
26 минут
Лошадям вообще электричество не нужно. Можно как в 19 веке пустить такие трамваи по городу .
Гость
29 минут
ГОЙДА! Братья и сёстры.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление