Стало известно, кто получит 290 млн за оборудование платных парковок в Ярославской области

Власти заключили контракт с подрядчиком, который займется созданием программно-аппаратного комплекса информационной системы «Парковки Ярославской области». За работы компании заплатят 290 миллионов 511 тысяч 418 рублей.

Работы будет выполнять ООО «Цифровые решения регионов». Они будут разбиты на два этапа: с 22 октября по 21 декабря 2025 года компания должна выполнить пусконаладочные работы, а с 22 октября 2025 года по 3 апреля 2026 года необходимо выполнить строительно-монтажные работы.

ООО «Цифровые решения регионов» — московская компания, образованная 30 декабря 2020 года. Основным направлением работы указана разработка компьютерного программного обеспечения. Все активы фирмы принадлежат ООО «Технологии отраслевой информации». Реквизиты учредителей компании скрыты, но известно, что в 2024 году ее выручка составила 2,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль после всех расходов из этих денег — 1,1 миллиарда.

Само ООО «Цифровые решения регионов» в 2023 году заработало 2,4 миллиарда, чистая прибыль из которых — 6 миллионов. Более актуальная информация о доходах компании не указана.

На сайте компании в одном из направлений работы указано создание «умных» парковок.