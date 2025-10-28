НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Стало известно, кто получит 290 млн за оборудование платных парковок в Ярославской области

Власти заключили контракт с подрядчиком

Кто оборудует платные парковки в Ярославской области

Власти заключили контракт с подрядчиком, который займется созданием программно-аппаратного комплекса информационной системы «Парковки Ярославской области». За работы компании заплатят 290 миллионов 511 тысяч 418 рублей.

Работы будет выполнять ООО «Цифровые решения регионов». Они будут разбиты на два этапа: с 22 октября по 21 декабря 2025 года компания должна выполнить пусконаладочные работы, а с 22 октября 2025 года по 3 апреля 2026 года необходимо выполнить строительно-монтажные работы.

ООО «Цифровые решения регионов» — московская компания, образованная 30 декабря 2020 года. Основным направлением работы указана разработка компьютерного программного обеспечения. Все активы фирмы принадлежат ООО «Технологии отраслевой информации». Реквизиты учредителей компании скрыты, но известно, что в 2024 году ее выручка составила 2,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль после всех расходов из этих денег — 1,1 миллиарда.

Само ООО «Цифровые решения регионов» в 2023 году заработало 2,4 миллиарда, чистая прибыль из которых — 6 миллионов. Более актуальная информация о доходах компании не указана.

На сайте компании в одном из направлений работы указано создание «умных» парковок.

Судя по документам с сайта «Госзакупок», за первый этап работ компания должна получить 44 миллиона 54 тысячи 168 рублей 39 копеек, а за второй — 246 миллионов 457 тысяч 249, рублей 61 копейку.

Ранее компания «Городские технологии» подавала жалобу в УФАС по поводу организации торгов по оборудованию платных парковок. Фирма перечислила несколько пунктов, которые, по мнению «Городских технологий», говорят о нарушении правил о проведении закупки и ограничивают круг участников. Из-за этого процесс заключения контракта затянулся, поскольку была организована проверка жалобы.

Позже в Ярославском межрегиональном управлении Федеральной антимонопольной службы сообщили, что требования «Городских технологий» были удовлетворены частично.

«По результатам рассмотрения, комиссия признала обоснованной лишь одну претензию: заказчик не использовал обязательные коды из каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) при описании обзорных камер видеонаблюдения. Остальные доводы, включая претензии к техническим требованиям и условиям интеграции, были отклонены. Несмотря на выявленное нарушение, предписание заказчику не выдано, так как оно не повлияло на права участников. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства», — рассказали в Ярославском УФАС.

Ранее власти сообщали, что с 20 декабря планируют открыть платные парковки в центре Ярославля. С этого времени в зоне оборудованной стоянки оставлять машину бесплатно будет запрещено всем, кроме жителей ближайших домов с 20:00 до 8:00. Днем за парковку тоже придется платить, хоть и со скидкой.

Тем временем на улицах города появляются синие отметки, которыми помечают зону платных стоянок. Водители пожаловались, что разметку плохо видно в дождь и в темноте. Дорожный активист Темур Абдуллаев объяснил, почему был выбран именно этот цвет.

Обо всем, что известно о платных парковках в Ярославской области, мы рассказываем в специальном сюжете.

