На кону больше 200 млн: в Ярославле приостановили выбор поставщика для оборудования платных парковок

В Ярославле приостановили выбор поставщика, который должен создать программно-аппаратный комплекс информационной системы «Парковки Ярославской области». Дело в том, что московская компания «Городские технологии» подала жалобу.
Фирма подготовила документ в котором указала, что комиссией по осуществлению закупок, по мнению представителей «Городских технологий», были допущены нарушения. Компания в шести пунктах описала, что именно, на их взгляд, оказалось некорректным в требованиях к участникам аукциона.
Что за компания подала жалобу
ООО «Городские технологии» было образовано в 2017 году. Компания зарегистрирована на территории муниципального округа Замоскворечье в Москве. Фирма занимается консультативной деятельностью и работами в области компьютерных технологий. В 2024 году «Городские технологии» сработали с убытком в 67,7 миллиона рублей.
Генеральным директором указана Елена Лекомцева. Основной учредитель — АО «Атомный энергопромышленный комплекс». Еще 0,1% владеет АО «Росатом инфраструктурные решения».
По состоянию на август 2021 года, АО «Атомный энергопромышленный комплекс» принадлежало Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Например, жалоба касается требований к оборудованию, которое обязан предоставить победитель торгов, описанию объектов закупки.
Отдельный пункт посвящен требованию к интеграции платежей на парковках, расположенных на площадях железнодорожных вокзалов Ярославль-Главный и Ярославль Московский. Вопросы возникли к требованию о том, что успешное тестирование обмена данными между подсистемой и сервером закрытой парковки должно подтверждаться свидетельством об успешном тестировании, выданным подрядчику компанией-разработчиком.
По мнению представителей «Городских технологий», это требование ограничивает круг участников аукциона и создаёт преимущество компаниям, аффилированным с конкретным производителем.
«Данный пункт описания объекта закупки является незаконным дополнительным условием, исполнимость которых не может быть гарантирована ввиду их прямой зависимости от действий третьих лиц, которые стороной контракта не являются. Кроме того, учитывая, что данные требования не имеют стоимостного выражения, понуждение к их формальному исполнению может определяться заказчиком в каждом отдельном случае и для каждого потенциального исполнителя по-разному, и, следовательно, их наличие может являться искусственным заградительным барьером для добросовестных участников», — говорится в жалобе.
Указано, что сейчас жалоба находится на этапе рассмотрения. Московская компания потребовала отменить проведение аукциона, провести внеплановую проверку конкурной документации, признать жалобу обоснованной, а также выдать заказчику предписание об устранении нарушений.
Тем временем ранее был проведен аукцион и выбран победитель. Им оказалась компания, которая предложила за свои услуги 290 миллионов 511 тысяч 418 рублей вместо 290 миллионов 993 тысяч 459 рублей. Однако контракт с ней не заключат до тех пор, пока не будет принято решение по поступившей жалобе. Возможно, итоги аукциона будут отменены.