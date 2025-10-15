На кону больше 200 млн: в Ярославле приостановили выбор поставщика для оборудования платных парковок

ООО «Городские технологии» было образовано в 2017 году. Компания зарегистрирована на территории муниципального округа Замоскворечье в Москве. Фирма занимается консультативной деятельностью и работами в области компьютерных технологий. В 2024 году «Городские технологии» сработали с убытком в 67,7 миллиона рублей.

Генеральным директором указана Елена Лекомцева. Основной учредитель — АО «Атомный энергопромышленный комплекс». Еще 0,1% владеет АО «Росатом инфраструктурные решения».

По состоянию на август 2021 года, АО «Атомный энергопромышленный комплекс» принадлежало Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».