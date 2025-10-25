НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Платные парковки «Надеюсь на службу эвакуации»: дорожный активист высказался о платных парковках в Ярославле

Темур Абдулаев рассказал, почему на дороги в городе нанесли синюю разметку

Дорожный активист Темур Абдулаев высказался о платных парковках в Ярославле

В Ярославле появилась синяя разметка на проезжих частях. В основном ее замечают на центральных улицах города. Власти пояснили, что таким образом отмечают зону платных парковок.

Некоторые задались вопросом: почему был выбран именно такой цвет? Водители рассказали, что во время дождя и в темноте разметку практически не видно.

Так разметка выглядит после дождя

Как рассказал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев, подобный цвет был выбран не просто так.

«Синий цвет — это не выдумка местных властей, а просто общепринятый цвет платных парковок, поэтому альтернативы не было и ее видимость или невидимость, что скорее всего будет зимой, не избавит водителей от необходимости за нее платить», — рассказал Темур Абдулаев.

Дорожный активист уточнил: пока рано говорить о том, что могло бы быть усовершенствовано в организации платных парковок в регионе. Чтобы разобраться в этом вопросе, система должна начать полноценно функционировать.

«Могу предположить, что первое время будет огромное количество возмущений, а со временем все привыкнут. Понятно, что хочется иметь возможность поставить машину где и как угодно, но, к сожалению, нас таких желающих гораздо больше, чем доступных мест. Поэтому в силу вступают законы рынка», — рассказал Темур Абдулаев.

Искренне надеюсь на полноценную службу эвакуации, которая сможет навести порядок на дорогах города.

Темур Абдулаев

координатор сообщества «Дороги Ярославля»

По словам Темура Абдулаева, проблемы с парковкой в центре существуют во всех городах и Ярославль не исключение.

«В некоторых городах некоторым машинам вообще въезд запрещен. Нам это пока не грозит, но уверен, что когда-нибудь и это введут», — уточнил Темур Абдулаев.

Ранее стало известно, что в центре Ярославля платные парковки заработают с 20 декабря. Из-за организации стоянок в городе запретили парковать автомобили на десятках улиц. А власти озвучили, какой доход они планируют получить от стоянок.

Обо всем, что известно об организации платных парковок в Ярославской области мы рассказываем в специальном сюжете.

А как вы относитесь к идее платных парковок в регионе?

Прекрасно! Это поможет навести порядок на улицах городов
Я считаю, что жители города не должны оплачивать парковку. Пусть это касается только туристов
Никто не должен платить за парковку
Отвечу в комментариях
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Платные парковки Разметка Дороги Активист
Комментарии
14
Гость
32 минуты
НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА ПАРКОВКИ! Всё водители уже заплатили за дороги, страховку, регистрацию, налог на транспортное средство. Так скоро за воздух, которым дышим обяжут власти заплатить. Не понимаю к чему идем?(((
Гость
48 минут
Точно все ко всему привыкают, вот Темур ведь привык к тому как к его высказываниям как к "подпевалу" относятся и ничего, все активизмом занимается.
Читать все комментарии
