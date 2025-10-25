«Надеюсь на службу эвакуации»: дорожный активист высказался о платных парковках в Ярославле

Дорожный активист Темур Абдулаев высказался о платных парковках в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Темур Абдуллаев

В Ярославле появилась синяя разметка на проезжих частях. В основном ее замечают на центральных улицах города. Власти пояснили, что таким образом отмечают зону платных парковок.

Некоторые задались вопросом: почему был выбран именно такой цвет? Водители рассказали, что во время дождя и в темноте разметку практически не видно.

Так разметка выглядит после дождя Источник: Виталий Германов

Как рассказал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев, подобный цвет был выбран не просто так.

«Синий цвет — это не выдумка местных властей, а просто общепринятый цвет платных парковок, поэтому альтернативы не было и ее видимость или невидимость, что скорее всего будет зимой, не избавит водителей от необходимости за нее платить», — рассказал Темур Абдулаев.

Дорожный активист уточнил: пока рано говорить о том, что могло бы быть усовершенствовано в организации платных парковок в регионе. Чтобы разобраться в этом вопросе, система должна начать полноценно функционировать.

«Могу предположить, что первое время будет огромное количество возмущений, а со временем все привыкнут. Понятно, что хочется иметь возможность поставить машину где и как угодно, но, к сожалению, нас таких желающих гораздо больше, чем доступных мест. Поэтому в силу вступают законы рынка», — рассказал Темур Абдулаев.

Искренне надеюсь на полноценную службу эвакуации, которая сможет навести порядок на дорогах города. Темур Абдулаев координатор сообщества «Дороги Ярославля»

По словам Темура Абдулаева, проблемы с парковкой в центре существуют во всех городах и Ярославль не исключение.

«В некоторых городах некоторым машинам вообще въезд запрещен. Нам это пока не грозит, но уверен, что когда-нибудь и это введут», — уточнил Темур Абдулаев.

Ранее стало известно, что в центре Ярославля платные парковки заработают с 20 декабря. Из-за организации стоянок в городе запретили парковать автомобили на десятках улиц. А власти озвучили, какой доход они планируют получить от стоянок.

Обо всем, что известно об организации платных парковок в Ярославской области мы рассказываем в специальном сюжете.