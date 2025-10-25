НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Заявление Росавиации

Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Заявление Росавиации

Почему ввели ограничения

Аэропорт под Ярославлем временно закрыли для полетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аэропорт под Ярославлем временно закрыли для полетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранним утром 25 октября в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом в 4:37 сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также подобные меры вводили в аэропортах Волгограда и Геленджика. В последнем аэропорту сняли ограничения в 5:29, уточнив, что он готов к обслуживанию рейсов с 8:30 по московскому времени.

Ранее аэропорт «Золотое кольцо» закрывали для полетов 23 октября. Тогда ограничения также объяснили необходимостью для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 10:07 до 13:00. После полудня все ограничения были сняты, а аэропорт работал в штатном режиме.

Ранее жители Ярославской области жаловались на проблемы с работой мобильного интернета. В правительстве региона объяснили, в чем дело.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аэропорт Полет Самолет
