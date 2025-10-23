НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Причина

Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Причина

Об этом сообщил представитель Росавиации

533
Под Ярославлем введены ограничения на полеты | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUПод Ярославлем введены ограничения на полеты | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Под Ярославлем введены ограничения на полеты

Источник:
Елена Вахрушева / 76.RU

Утром 23 октября небо над Ярославлем закрыли для полетов. Рейсы временно не принимает аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом предупредили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 10:07.

Аналогичные меры введены в аэропортах Оренбурга, Орска и Калуги.

Аэропорт в Туношне также закрывали на вылеты днем ранее 22 октября. Утренних рейсов в городе не было запланировано, поэтому задержек полетов не было.

Согласно онлайн-табло «Яндекс. Расписания», в четверг, 23 октября, запланирован вылет из Ярославля в Санкт-Петербург. Рейс назначен на 19:45. Также аэропорт должен принять рейс из Санкт-Петербурга в 19:00.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Аэропорт Туношна Ограничение полетов Росавиация
