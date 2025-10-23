Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Причина

Утром 23 октября небо над Ярославлем закрыли для полетов. Рейсы временно не принимает аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом предупредили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 10:07.
Аналогичные меры введены в аэропортах Оренбурга, Орска и Калуги.
Аэропорт в Туношне также закрывали на вылеты днем ранее 22 октября. Утренних рейсов в городе не было запланировано, поэтому задержек полетов не было.
Согласно онлайн-табло «Яндекс. Расписания», в четверг, 23 октября, запланирован вылет из Ярославля в Санкт-Петербург. Рейс назначен на 19:45. Также аэропорт должен принять рейс из Санкт-Петербурга в 19:00.