Ярославль отдаст области земельные участки ради трамвайной концессии

Ярославль отдаст области земельные участки ради трамвайной концессии

О каких площадках идет речь

158
Часть участков Ярославля перейдет в областную собственность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть участков Ярославля перейдет в областную собственность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть участков Ярославля перейдет в областную собственность

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле часть городской земли передадут в собственность области ради трамвайной концессии. Вопрос был рассмотрен 22 октября на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Речь идет о двух участках площадью 7 кв. метров и 240 кв. метров на улице Елены Колесовой в Дзержинском районе у разворотного кольца трамваев, а также об участке площадью 182 кв. метра на проспекте Октября, недалеко о пересечении с улицей Чехова.

«Земельные участки передаются в связи с обращениями Министерства имущественных отношений Ярославской области», — пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников.

На улице Елены Колесовой участки нужны для строительства подъездных путей к площадке для строительства тяговой подстанции, на проспекте Октября — для строительства тяговой подстанции.

Напомним, в начале года более 20 участков в Ярославле уже передали в областную собственность для проведения работ в рамках договора концессии между правительством Ярославской области и компанией «Мовиста регионы Ярославль». Согласно контракту в городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Ремонт начали с Дзержинского района. Сейчас работы проходят в центре и на Пятерке.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
