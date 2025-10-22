Ярославль отдаст области земельные участки ради трамвайной концессии

Часть участков Ярославля перейдет в областную собственность Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле часть городской земли передадут в собственность области ради трамвайной концессии. Вопрос был рассмотрен 22 октября на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Речь идет о двух участках площадью 7 кв. метров и 240 кв. метров на улице Елены Колесовой в Дзержинском районе у разворотного кольца трамваев, а также об участке площадью 182 кв. метра на проспекте Октября, недалеко о пересечении с улицей Чехова.

«Земельные участки передаются в связи с обращениями Министерства имущественных отношений Ярославской области», — пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников.

На улице Елены Колесовой участки нужны для строительства подъездных путей к площадке для строительства тяговой подстанции, на проспекте Октября — для строительства тяговой подстанции.

Напомним, в начале года более 20 участков в Ярославле уже передали в областную собственность для проведения работ в рамках договора концессии между правительством Ярославской области и компанией «Мовиста регионы Ярославль». Согласно контракту в городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.