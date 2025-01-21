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Дороги и транспорт Трамвайная концессия подробности В Ярославле больше 20 участков земли отдадут области. Зачем

В Ярославле больше 20 участков земли отдадут области. Зачем

Проект решения уже внесли в муниципалитет

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5 комментариев

В собственности региона окажутся участки города

Источник:

В Ярославле в собственность правительства региона передадут участки под трамвайными путями. Проект решения уже внесли в муниципалитет.

В пояснительной записке указано, что причиной такого шага стало концессионное соглашение между областными властями и компанией «Мовиста регионы Ярославль».

— Земельные участки передаются в связи с обращениями Министерства имущественных отношений Ярославской области, — говорится в документе.

Всего в региональную собственность планируют передать 24 участка. Ознакомиться со списком можно в документе, прикрепленном ниже. Среди них есть как участки с уже существующими путями, так и те, что рассчитаны на строительство трамвайной инфраструктуры.

Список участков, которые передадут в областную собственность

В Ярославле проходит масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы выполняет фирма «Мовиста Регионы Ярославль». В 2023 году начали с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Из-за этого трамвай № 6 временно отменили. На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили — сейчас они ходят только до трамвайного депо на Ленинградском проспекте.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио».

После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки. Но в январе 2025 года стало известно, что сроки открытия трамвайного движения в Брагине перенесли. Соответственно, дата начала работ на другом участке пока тоже неизвестны.

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Трамвайные пути Концессия Муниципалитет Земельный участок
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Комментарии
5
Гость
1 час
Когда возобновится трамвайное движение в Дзержинском районе города???
Гость
1 час
Маниловщина. Закончить, начать... Ни того, ни другого и в помине нет.
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