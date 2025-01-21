В Ярославле больше 20 участков земли отдадут области. Зачем

В собственности региона окажутся участки города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в собственность правительства региона передадут участки под трамвайными путями. Проект решения уже внесли в муниципалитет.

В пояснительной записке указано, что причиной такого шага стало концессионное соглашение между областными властями и компанией «Мовиста регионы Ярославль».

— Земельные участки передаются в связи с обращениями Министерства имущественных отношений Ярославской области, — говорится в документе.

Всего в региональную собственность планируют передать 24 участка. Ознакомиться со списком можно в документе, прикрепленном ниже. Среди них есть как участки с уже существующими путями, так и те, что рассчитаны на строительство трамвайной инфраструктуры.

В Ярославле проходит масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы выполняет фирма «Мовиста Регионы Ярославль». В 2023 году начали с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Из-за этого трамвай № 6 временно отменили. На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили — сейчас они ходят только до трамвайного депо на Ленинградском проспекте.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио».