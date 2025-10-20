«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете

Кирилл работает бортпроводником уже восемь лет и рассказывает о тонкостях профессии в своих социальных сетях Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Рюмочку для хорошего сна, бокальчик игристого для хорошего настроения, коктейльчик для храбрости — все эти причины выпить перед полетом наверняка знакомы каждому. Однако старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Кирилл Фрош советует навсегда забыть об алкоголе на борту. Почему — читайте в авторской колонке для Е1.RU от первого лица.

Дамы и господа, говорит старший бортпроводник. Мы с вами регулярно видим новости о том, что кто-то на борту перебрал, начал дебоширить, ругаться матом, вести себя ужасно, а после за это извинялся либо сидел в отделении. Но вот беда: сколько бы новостей ни было, а любителей крепких напитков меньше не стало, и боюсь, что данное явление уже приобрело формат эпидемии.

Вроде бы и черные списки есть, и нарушение будет наказано, и отдых человек себе может испортить, а всё равно пьют… В чём же дело? Давайте разбираться.

Влияние алкоголя на организм в полете

Скажу сразу: сам не пью вообще, не поддерживаю пьющих, считаю, что нормальный человек выше пьяного угара и может оградить себя от влияния пагубных напитков.

И мне кажется странным, что сигареты мы в обществе активно скрываем, в фильмах все сцены с курением блюрят, вырезают, а вот то, как главный герой на экране опрокидывает стаканчик, становится культом. Да и алкомаркеты на каждом углу, словно грибы после дождя. Многие люди уже не представляют, как это так — полететь на отдых и не закупиться в дьюти-фри конской дозой спиртного, не начать распиваться прямо в самолете, забивая на требования безопасности.

Я об этом говорил не раз и скажу снова: воздух в самолете разрежен. Давление составляет 0,78 бара, то есть эквивалентно тому, будто бы вы поднимитесь на высоту 2300–2400 метров над уровнем моря. Само собой, что во вдыхаемом вами воздухе и кислорода будет пропорционально меньше — его парциальное давление уменьшится с набором высоты.

Попадая в организм, спирт начинает свое разрушительное действие практически сразу: обжигает слизистую, которая высыхает в условиях самолетной влажности 4–5%, растворяет нейроны головного мозга, содержит нервную систему в напряжении и угнетении.

А теперь представьте работу мозга, который оказался в неизвестных для него условиях с вибрациями, перегрузками, шумами, легким удушьем, а тут вы еще наливаете ему сто грамм для храбрости. Мозг начинает чудить. Кирилл Фрош старший бортпроводник

И вот что удивительно: даже обыкновенный весельчак на земле, товарищ, с которым вы были давно знакомы, начинает дебоширить в самолете, хотя вы его привыкли знать как парня, который «даже мухи не обидит».

Практически каждый рейс можно найти пассажира, на которого будут жаловаться, который попробует покурить в туалете или в салоне. И само собой, найдутся комментаторы, которые скажут: «Снимите его с рейса, и нет проблем! Он же пьяный!» И будут абсолютно правы, но, как всегда, есть несколько «НО».

Да, я пьяный, и что?

А действительно. И что? Выпил человек в терминале аэропорта кружку пива. Его можно пустить на борт? Можно. Кафе для того и продают алкоголь, чтобы его пили пассажиры, всё логично. А если человек выпил дюжину кружек пива? Но он крепкий мужик, который сам пришел на борт, от него страшно несет перегаром, он шатается, и… это тоже не нарушение.

В КоАП русским по белому указано, что находиться пьяным в общественном месте нельзя. Но для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, необходимо установить факт его опьянения. Плохо пахнет? А у кого-то ноги плохо пахнут, но он всё равно летит в самолете. Шатается и не стоит на ногах? А нам привезли маломобильного пассажира, он тоже не может стоять на своих двоих. Не показатель нарушения.

Для того чтобы пьяного снять с самолета, должны прийти сотрудники полиции и установить факт того, что лицо находится в состоянии опьянения. Опять же, границы между кружкой пива и десятью кружками пива никто не устанавливает. А где начинается разница между «немного выпил» и «в дрова»?

Сами продаем

У многих авиакомпаний в списке услуг есть алкоголь на борту. Понятное дело, что ни один бортпроводник не мечтает напоить как следует вот того мужика с десятого ряда и посмотреть, что будет, но и запрещать на корню выпивку мы, к сожалению, не вправе, как и все кафе и рестораны в аэропорту.

При этом во многих авиакомпаниях алкоголь можно купить уже на борту Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Недовольство других пассажиров

Женщине на пятом ряду очень не нравится, что прямо у нее за спиной дамочка допивает уже вторую бутылку игристого и радуется жизни. А мужчину с девятого ряда раздражает сидящий рядом дедушка. А девушка из хвостовой части жалуется, что иностранный гость рядом с ней снял обувь и ей нечем дышать. Каждый пассажир будет чем-то недоволен в полете, что-то экипаж может компенсировать, что-то нет.

Неприятный запах? Да, он общественно порицаем, но не наказуем.

Пассажир шумит? Ребенок тоже шумит, плача в середине салона. Удалить его с рейса? Увольте, это негуманно.

Пассажир пристает к другим пассажирам с разговорами, потому что ему скучно? Увы, и за это в наших кодексах наказания не предусмотрены.

И поэтому, хоть и плохо, общество вокруг явно недовольно, но вечеринка продолжается.

Что с этим делать?

Понятное дело, что именно от нас, как от профессионалов летательных дел, ждут активных действий. Ведь пассажир прав, он заплатил за билет ровно столько же, сколько и все остальные, и рассчитывает на спокойный и безопасный полет. И вот она — коллизия, которую приходится решать смекалкой и изобретательностью.

С буйным пассажиром можно договориться, а если нельзя, то его можно пересадить, а еще есть вариант припугнуть, также можно вообще связать, задавить авторитетом, особенно если в экипаже есть бравые ребята, явно превосходящие скандалиста по физическим показателям.

На высоте мозг человека иначе реагирует на раздражители, поэтому даже спокойные люди могут начать дебош Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Юридически мы не можем запретить пассажиру выпивать, но никто не узнает правды, если мы скажем, что алкоголь закончился. Еще дурацкую причину для отказа в бутылке? Вы знаете, прямо сейчас мы пролетаем над Омской областью, где запрещено продавать алкоголь после 22:00, а время 22:45.

Идеально, когда пассажир выпил столько, что не смог выйти из кафе. Тогда этот сгусток проблем просто не придет на борт, а следовательно, мы просто полетим без него.

Другое дело, если пассажир до своего кресла дошел, тут всё сложнее. При его снятии необходимо пригласить сотрудников и полиции, и службы авиационной безопасности, составить акт, а сотрудники должны произвести досмотр воздушного судна после вывода того самого пассажира. А потому что неизвестно, что он там принес. В это время все остальные пассажиры будут ожидать в терминале. Увы, таковы правила.

И снимать пассажира можно не за то, что он выпил, ведь мы не «продуваем» его алкотестером, не за запах, он тоже не запрещен, а за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности. Ругался человек матом? Так и говорим: ругался матом.

Вот и выходит

От нас ждут действий, а не все из них мы вправе совершать.

Пить нельзя, но по факту можно, ведь алкоголь сделали доступным даже на высоте 11 000 метров.

Спирт негативно влияет на организм, но каждый рейс его активно употребляют.

Я бы запретил продажу алкоголя на транспорте вообще, но тогда хозяева кафе и ресторанов в зале ожидания меня испепелят.

По сути своей алкоголь — яд. Почему его сделали таким доступным, мне непонятно.

