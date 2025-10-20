НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете

Но многие из нас грешат этим перед каждым полетом

268
Кирилл работает бортпроводником уже восемь лет и рассказывает о тонкостях профессии в своих социальных сетях

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Рюмочку для хорошего сна, бокальчик игристого для хорошего настроения, коктейльчик для храбрости — все эти причины выпить перед полетом наверняка знакомы каждому. Однако старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Кирилл Фрош советует навсегда забыть об алкоголе на борту. Почему — читайте в авторской колонке для Е1.RU от первого лица.

Кирилл Фрош

старший бортпроводник «Уральских авиалиний»

Личный сайт

Дамы и господа, говорит старший бортпроводник. Мы с вами регулярно видим новости о том, что кто-то на борту перебрал, начал дебоширить, ругаться матом, вести себя ужасно, а после за это извинялся либо сидел в отделении. Но вот беда: сколько бы новостей ни было, а любителей крепких напитков меньше не стало, и боюсь, что данное явление уже приобрело формат эпидемии.

Вроде бы и черные списки есть, и нарушение будет наказано, и отдых человек себе может испортить, а всё равно пьют… В чём же дело? Давайте разбираться.

Влияние алкоголя на организм в полете

Скажу сразу: сам не пью вообще, не поддерживаю пьющих, считаю, что нормальный человек выше пьяного угара и может оградить себя от влияния пагубных напитков.

И мне кажется странным, что сигареты мы в обществе активно скрываем, в фильмах все сцены с курением блюрят, вырезают, а вот то, как главный герой на экране опрокидывает стаканчик, становится культом. Да и алкомаркеты на каждом углу, словно грибы после дождя. Многие люди уже не представляют, как это так — полететь на отдых и не закупиться в дьюти-фри конской дозой спиртного, не начать распиваться прямо в самолете, забивая на требования безопасности.

Я об этом говорил не раз и скажу снова: воздух в самолете разрежен. Давление составляет 0,78 бара, то есть эквивалентно тому, будто бы вы поднимитесь на высоту 2300–2400 метров над уровнем моря. Само собой, что во вдыхаемом вами воздухе и кислорода будет пропорционально меньше — его парциальное давление уменьшится с набором высоты.

Попадая в организм, спирт начинает свое разрушительное действие практически сразу: обжигает слизистую, которая высыхает в условиях самолетной влажности 4–5%, растворяет нейроны головного мозга, содержит нервную систему в напряжении и угнетении.

А теперь представьте работу мозга, который оказался в неизвестных для него условиях с вибрациями, перегрузками, шумами, легким удушьем, а тут вы еще наливаете ему сто грамм для храбрости. Мозг начинает чудить.

Кирилл Фрош

старший бортпроводник

И вот что удивительно: даже обыкновенный весельчак на земле, товарищ, с которым вы были давно знакомы, начинает дебоширить в самолете, хотя вы его привыкли знать как парня, который «даже мухи не обидит».

Практически каждый рейс можно найти пассажира, на которого будут жаловаться, который попробует покурить в туалете или в салоне. И само собой, найдутся комментаторы, которые скажут: «Снимите его с рейса, и нет проблем! Он же пьяный!» И будут абсолютно правы, но, как всегда, есть несколько «НО».

Да, я пьяный, и что?

А действительно. И что? Выпил человек в терминале аэропорта кружку пива. Его можно пустить на борт? Можно. Кафе для того и продают алкоголь, чтобы его пили пассажиры, всё логично. А если человек выпил дюжину кружек пива? Но он крепкий мужик, который сам пришел на борт, от него страшно несет перегаром, он шатается, и… это тоже не нарушение.

В КоАП русским по белому указано, что находиться пьяным в общественном месте нельзя. Но для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, необходимо установить факт его опьянения. Плохо пахнет? А у кого-то ноги плохо пахнут, но он всё равно летит в самолете. Шатается и не стоит на ногах? А нам привезли маломобильного пассажира, он тоже не может стоять на своих двоих. Не показатель нарушения.

Для того чтобы пьяного снять с самолета, должны прийти сотрудники полиции и установить факт того, что лицо находится в состоянии опьянения. Опять же, границы между кружкой пива и десятью кружками пива никто не устанавливает. А где начинается разница между «немного выпил» и «в дрова»?

Сами продаем

У многих авиакомпаний в списке услуг есть алкоголь на борту. Понятное дело, что ни один бортпроводник не мечтает напоить как следует вот того мужика с десятого ряда и посмотреть, что будет, но и запрещать на корню выпивку мы, к сожалению, не вправе, как и все кафе и рестораны в аэропорту.

При этом во многих авиакомпаниях алкоголь можно купить уже на борту

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Недовольство других пассажиров

Женщине на пятом ряду очень не нравится, что прямо у нее за спиной дамочка допивает уже вторую бутылку игристого и радуется жизни. А мужчину с девятого ряда раздражает сидящий рядом дедушка. А девушка из хвостовой части жалуется, что иностранный гость рядом с ней снял обувь и ей нечем дышать. Каждый пассажир будет чем-то недоволен в полете, что-то экипаж может компенсировать, что-то нет.

Неприятный запах? Да, он общественно порицаем, но не наказуем.

Пассажир шумит? Ребенок тоже шумит, плача в середине салона. Удалить его с рейса? Увольте, это негуманно.

Пассажир пристает к другим пассажирам с разговорами, потому что ему скучно? Увы, и за это в наших кодексах наказания не предусмотрены.

И поэтому, хоть и плохо, общество вокруг явно недовольно, но вечеринка продолжается.

Что с этим делать?

Понятное дело, что именно от нас, как от профессионалов летательных дел, ждут активных действий. Ведь пассажир прав, он заплатил за билет ровно столько же, сколько и все остальные, и рассчитывает на спокойный и безопасный полет. И вот она — коллизия, которую приходится решать смекалкой и изобретательностью.

С буйным пассажиром можно договориться, а если нельзя, то его можно пересадить, а еще есть вариант припугнуть, также можно вообще связать, задавить авторитетом, особенно если в экипаже есть бравые ребята, явно превосходящие скандалиста по физическим показателям.

На высоте мозг человека иначе реагирует на раздражители, поэтому даже спокойные люди могут начать дебош

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Юридически мы не можем запретить пассажиру выпивать, но никто не узнает правды, если мы скажем, что алкоголь закончился. Еще дурацкую причину для отказа в бутылке? Вы знаете, прямо сейчас мы пролетаем над Омской областью, где запрещено продавать алкоголь после 22:00, а время 22:45.

Идеально, когда пассажир выпил столько, что не смог выйти из кафе. Тогда этот сгусток проблем просто не придет на борт, а следовательно, мы просто полетим без него.

Другое дело, если пассажир до своего кресла дошел, тут всё сложнее. При его снятии необходимо пригласить сотрудников и полиции, и службы авиационной безопасности, составить акт, а сотрудники должны произвести досмотр воздушного судна после вывода того самого пассажира. А потому что неизвестно, что он там принес. В это время все остальные пассажиры будут ожидать в терминале. Увы, таковы правила.

И снимать пассажира можно не за то, что он выпил, ведь мы не «продуваем» его алкотестером, не за запах, он тоже не запрещен, а за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности. Ругался человек матом? Так и говорим: ругался матом.

Вот и выходит

  • От нас ждут действий, а не все из них мы вправе совершать.

  • Пить нельзя, но по факту можно, ведь алкоголь сделали доступным даже на высоте 11 000 метров.

  • Спирт негативно влияет на организм, но каждый рейс его активно употребляют.

  • Я бы запретил продажу алкоголя на транспорте вообще, но тогда хозяева кафе и ресторанов в зале ожидания меня испепелят.

  • По сути своей алкоголь — яд. Почему его сделали таким доступным, мне непонятно.

А вы выпиваете перед полетом?

Да, каждый рейс
Бывало пару раз
Нет, никогда

В перерыве между рейсами Кирилл Фрош откровенно рассказал E1.RU обо всех трудностях работы в небе и ответил на вопросы, волнующие всех, кто хоть раз летал на самолете.

Кирилл Фрош
Старший бортпроводник
