Поднять налоги и собрать деньги с безработных? Как российские власти борются с топливным кризисом

Владимир Путин подписал указ, который запрещает обнулять топливный демпфер до мая 2026 года. Помимо того, президент отменил акцизы на дизельное топливо, которое произведено путем смешения различных компонентов. В пресс-службе Министерства энергетики заявили, что меры помогут стабилизировать цены внутри страны.

MSK1.RU выяснил у экспертов, что все это значит и ждать ли автомобилистам возвращения топлива на каждую заправку.

Что такое топливный демпфер Узнать Это инструмент контроля цен на топливо. Правительство платит его переработчикам субсидию, чем мотивирует нефтяников поставлять больше бензина. Демпфер выплачивают, только если средняя оптовая стоимость топлива за месяц не выросла больше условной внутрироссийской — на 10% бензин, на 20% дизтопливо.

В чем смысл указа президента

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович объяснил MSK1.RU, что демпфер мог обнулиться из-за быстрого роста цен — тогда компании бы не получили выплаты из бюджета.

«В сентябре выплаты прошли только по дизельному топливу, но не по бензину, бюджет сэкономил 50 млрд рублей. Если демпфер не обнуляется, у компаний будет намного больше стимулов притормозить рост цен на внутреннем рынке, который в противном случае мог обернуться полноценным кризисом», — сообщил Митрахович.

Экономист считает, что теперь проблемы с дефицитом топлива решатся быстрее. Впрочем, он предупредил: одних указов мало — в будущем нужно настраивать налоговую систему.

Путин принял решение, чтобы успокоить компании. Это экстраординарная мера, но она лучше, чем другие, которые предлагались, например, получать импорт из Сингапура. Станислав Митрахович экономист

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что меры должны сдержать рост цен и вернуть топливо на заправки. Сейчас бензин есть далеко не везде.

«Мне буквально вчера написал друг детства из Новосибирска, что топливо есть на сетевых заправках, а у местных сетей его не хватает. Есть заправки без бензина, так что кризис не преодолен», — сказал Колташов.

По данным портала FuelPrices на 14 октября, 92-й бензин в среднем стоит 61.19 рубля за литр, 95-й — 66.41 рубля, 98-й — 86.06 рубля, а дизель — 72,94 рубля.

Почему проблему решают именно так

По словам источника «Известий», сохранить топливный демпфер просили представители нефтяных компаний на совещании правительства 9 октября. Участники встречи обсудили, что продажа топлива убыточна или хотя бы позволяет выйти в ноль.

Компании стараются нарастить производство топлива, но, как говорят источники издания в отрасли, заводы «Газпром нефти» и «Лукойла» уже работают на полную. Одновременно с этим в стране начали продавать бензин на онлайн-площадках.

Член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев считает, что топливо там может быть даже ворованным.

«Такие продавцы уходят от уплаты налогов. Они не платят как минимум НДС, соответственно и удешевляют топливо на 20%. Сейчас вырос спрос на услуги контейнерных АЗС, которые в том числе продавали за наличные расчеты, что позволяло им держать низкую цену», — рассказал он «Известиям».

Где власти ищут деньги, пока снижают налог на топливо

Пока Путин отменяет акциз на зимний дизель, Министерство финансов предлагает повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 22%, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — собирать деньги с безработных. Василий Колташов говорит, что перед властью встал вопрос «о закрытии бюджетных дыр».

«Собирать 45 тысяч рублей с так называемых тунеядцев — очень странная мера, она выглядит горячечной и совершенно не обдуманной. У страны расходы большие, а доходы нет, и эти предложения совпадают не с дефицитом топлива, а с самой ситуацией, когда не хватает средств», — добавил он.

Кроме того, появились намеки на то, что поднимут налог самозанятым, хотя правительство и попыталось быстро всех успокоить. В то же время Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий, а экономисты предсказывают подорожание сосисок и сарделек. В свою очередь Минфин хочет возложить на иностранные маркетплейсы обязанность платить «таможенный» НДС.