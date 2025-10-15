В Ярославской области изменят расписание 26 автобусных маршрутов. Каких именно

С 16 октября в Ярославской области 26 автобусных маршрутов переведут на зимнее расписание. Как объяснили региональные власти, изменения затронут в основном маршруты, которые ведут к дачным и садоводческим массивам.
Увеличится интервал движения у следующих маршрутов:
№ 1 «Зелёная Роща — Сельхозтехника»;
№ 5 «Железнодорожный вокзал — Микрорайон ГЭС-14»;
№ 15 «Железнодорожный вокзал — Соборная площадь»;
№ 29 «Железнодорожный вокзал — Сады „Дружба“»;
№ 101 «Ярославль — Еремеевское»;
№ 102 «Ярославль (Ярославль Главный) — СНТ „Пахма“»;
№ 102А «Ярославль (15 МКР) — СНТ „Пахма“»;
№ 102 «Ростов (МКР № 1) — Судино»;
№ 103 «Рыбинск — Чудиново»;
№ 104 «Рыбинск — Фелисово»;
№ 105 «Рыбинск — Александрова Пустынь»;
№ 108 «Ростов (МКР № 1) — Марково»;
№ 116 «Переславль — Сады „Химик-2“;
№ 119 «Переславль (Казначейство) — Коровино»;
№ 122 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Диево-Городище»;
№ 126 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Красный Профинтерн»;
№ 130К «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Липовицы»;
№ 133 «КДП „Заволжье“ — Ченцы»;
№ 137 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Заболотье»;
№ 150 «Рыбинск — Милюшино»;
№ 152 «Рыбинск — Арефино»;
№ 153 «Ярославль (Ярославль Главный) — Курба (через Никульское)»;
№ 156 «Рыбинск — Шашково»;
№ 158 «Рыбинск — Ларионово»;
№ 159 «Рыбинск — Мышкин»;
№ 192 «Рыбинск — Тихменево».
Подробное расписание движения общественного транспорта можно найти на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса». Также информацию можно получить по телефону +7 (4852) 67-40-80.
Кроме того, завершат работу до апреля 2026 года 13 сезонных маршрутов. Среди них:
в Ярославле: № 106, 108, 129, 131, 523;
в Рыбинске: № 17, 190;
в Ростове: № 105;
в Переславле-Залесском: № 116, 119;
в Угличе: № 1с, 121, 124.
Ранее стало известно, что в Ярославле увеличили количество автобусов на загруженном маршруте № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». К шести уже курсирующим транспортным средствам добавят еще два. Кроме того, будет продлено время работы автобусов до 23:00.