В Ярославской области изменят расписание 26 автобусных маршрутов. Каких именно

В Ярославской области изменят расписание автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 16 октября в Ярославской области 26 автобусных маршрутов переведут на зимнее расписание. Как объяснили региональные власти, изменения затронут в основном маршруты, которые ведут к дачным и садоводческим массивам.

Увеличится интервал движения у следующих маршрутов:

№ 1 «Зелёная Роща — Сельхозтехника»;

№ 5 «Железнодорожный вокзал — Микрорайон ГЭС-14»;

№ 15 «Железнодорожный вокзал — Соборная площадь»;

№ 29 «Железнодорожный вокзал — Сады „Дружба“»;

№ 101 «Ярославль — Еремеевское»;

№ 102 «Ярославль (Ярославль Главный) — СНТ „Пахма“»;

№ 102А «Ярославль (15 МКР) — СНТ „Пахма“»;

№ 102 «Ростов (МКР № 1) — Судино»;

№ 103 «Рыбинск — Чудиново»;

№ 104 «Рыбинск — Фелисово»;

№ 105 «Рыбинск — Александрова Пустынь»;

№ 108 «Ростов (МКР № 1) — Марково»;

№ 116 «Переславль — Сады „Химик-2“;

№ 119 «Переславль (Казначейство) — Коровино»;

№ 122 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Диево-Городище»;

№ 126 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Красный Профинтерн»;

№ 130К «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Липовицы»;

№ 133 «КДП „Заволжье“ — Ченцы»;

№ 137 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Заболотье»;

№ 150 «Рыбинск — Милюшино»;

№ 152 «Рыбинск — Арефино»;

№ 153 «Ярославль (Ярославль Главный) — Курба (через Никульское)»;

№ 156 «Рыбинск — Шашково»;

№ 158 «Рыбинск — Ларионово»;

№ 159 «Рыбинск — Мышкин»;

№ 192 «Рыбинск — Тихменево».

Подробное расписание движения общественного транспорта можно найти на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса». Также информацию можно получить по телефону +7 (4852) 67-40-80.

Кроме того, завершат работу до апреля 2026 года 13 сезонных маршрутов. Среди них:

в Ярославле: № 106, 108, 129, 131, 523;

в Рыбинске: № 17, 190;

в Ростове: № 105;

в Переславле-Залесском: № 116, 119;

в Угличе: № 1с, 121, 124.