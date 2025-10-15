НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области изменят расписание 26 автобусных маршрутов. Каких именно

В Ярославской области изменят расписание 26 автобусных маршрутов. Каких именно

Публикуем данные властей

467
В Ярославской области изменят расписание автобусов

В Ярославской области изменят расписание автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 16 октября в Ярославской области 26 автобусных маршрутов переведут на зимнее расписание. Как объяснили региональные власти, изменения затронут в основном маршруты, которые ведут к дачным и садоводческим массивам.

Увеличится интервал движения у следующих маршрутов:

  • № 1 «Зелёная Роща — Сельхозтехника»;

  • № 5 «Железнодорожный вокзал — Микрорайон ГЭС-14»;

  • № 15 «Железнодорожный вокзал — Соборная площадь»;

  • № 29 «Железнодорожный вокзал — Сады „Дружба“»;

  • № 101 «Ярославль — Еремеевское»;

  • № 102 «Ярославль (Ярославль Главный) — СНТ „Пахма“»;

  • № 102А «Ярославль (15 МКР) — СНТ „Пахма“»;

  • № 102 «Ростов (МКР № 1) — Судино»;

  • № 103 «Рыбинск — Чудиново»;

  • № 104 «Рыбинск — Фелисово»;

  • № 105 «Рыбинск — Александрова Пустынь»;

  • № 108 «Ростов (МКР № 1) — Марково»;

  • № 116 «Переславль — Сады „Химик-2“;

  • № 119 «Переславль (Казначейство) — Коровино»;

  • № 122 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Диево-Городище»;

  • № 126 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Красный Профинтерн»;

  • № 130К «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Липовицы»;

  • № 133 «КДП „Заволжье“ — Ченцы»;

  • № 137 «Ярославль (КДП „Заволжье“) — Заболотье»;

  • № 150 «Рыбинск — Милюшино»;

  • № 152 «Рыбинск — Арефино»;

  • № 153 «Ярославль (Ярославль Главный) — Курба (через Никульское)»;

  • № 156 «Рыбинск — Шашково»;

  • № 158 «Рыбинск — Ларионово»;

  • № 159 «Рыбинск — Мышкин»;

  • № 192 «Рыбинск — Тихменево».

Подробное расписание движения общественного транспорта можно найти на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса». Также информацию можно получить по телефону +7 (4852) 67-40-80.

Кроме того, завершат работу до апреля 2026 года 13 сезонных маршрутов. Среди них:

  • в Ярославле: № 106, 108, 129, 131, 523;

  • в Рыбинске: № 17, 190;

  • в Ростове: № 105;

  • в Переславле-Залесском: № 116, 119;

  • в Угличе: № 1с, 121, 124.

Ранее стало известно, что в Ярославле увеличили количество автобусов на загруженном маршруте № 44 «Улица Автозаводская — Торговый переулок». К шести уже курсирующим транспортным средствам добавят еще два. Кроме того, будет продлено время работы автобусов до 23:00.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Автобус Расписание
Комментарии
1
Гость
1 минута
Набор маршрутов автобусов из разных городов нормальный читатель даже не поймет какой автобус в каком городе. Какой неандерталец составлял эту статью.
Читать все комментарии
