Дороги и транспорт «Это решается»: мэр Ярославля рассказал, как в городе борются с пробками

«Это решается»: мэр Ярославля рассказал, как в городе борются с пробками

Информацию озвучили на общегородском совещании

389
Мэр Ярославля рассказал, как в городе борются с пробками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля рассказал, как в городе борются с пробками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов на общегородском совещании 14 октября сообщил, какие меры власти предпринимают для борьбы с пробками на дорогах. По его словам, работа в этом направлении ведется постоянно.

«Организация дорожного движения находятся в постоянной работе. По решению президента и благодаря действиям губернатора начата работа по строительству третьего моста. Это серьезнейшее решение», — отметил глава города.

Кроме того, в качестве действенного способа борьбы с пробками Артем Молчанов назвал ремонт дорог, который по его словам, идет хорошими темпами.

«В последние годы по три с лишним миллиарда рублей выделялось на то, чтобы выполнять ремонтные работы. Это тоже решает вопросы с транспортным движением, с напряженностью потока, с пропускной способностью дорог», — сказал градоначальник.

Также в городе применяются такие методы регулирования транспортных потоков, как автоматизированное управление светофорами и нанесение разметки.

«Если есть сложности, их надо решать. И это решается. Есть решения финансово затратные, финансово не затратные, долгосрочные, краткосрочные. Транспортная ситуация сама заставляет принимать эти решения, потому что она меняется. Мы еще три года назад говорили, что разработка транспортной схемы была нецелесообразной. Надо сначала привести в порядок дорожную опорную сеть. Сейчас эта работа в большом объеме проведена и она продолжается. Сегодня такие решения возможны и они принимаются. И системно будут дальше приниматься», — прокомментировал Артем Молчанов.

Напомним, как раз утром 14 ноября жители Заволжского района Ярославля стояли в пробке из-за сломавшейся «Газели».

Как считаете, пробок в Ярославле в последние годы стало меньше?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

А у вас есть предложения, какие методы стоит использовать для решения проблемы пробок? Делитесь своим мнением в комментариях.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пробка Мэр Ярославля
Комментарии
9
Гость
13 минут
Ещё маленечко, ещё неможечко потерпеть и третий мост через Волгу самообразуется из ничего.
Гость
41 минута
Нужно новые дороги строить! Настроили человейников,а где новые дороги?
Читать все комментарии
