«А вечером еще и хоккей»: центр Ярославля сковали восьмибалльные пробки. Видео

В центре Ярославля вечером 6 октября образовались огромные пробки. Жители города сообщают в социальных сетях, что движение затруднено и на Московском проспекте.
«Московский проспект встал в дикой пробке. А сегодня вечером еще и хоккей», — сообщил подписчик телеграм-канала «Жесть Ярославль».
Агрегатор сервиса «Яндекс.Пробки» оценивает заторы в городе на восемь баллов.
Судя по картам, движение на центральных улицах парализовало. Комсомольская улица, часть улицы Собинова, Большая Октябрьская, Которосльная набережная, улица Ушинского и проспект Октября отмечены на карте бордовым цветом.
На Московском проспекте в сторону автовокзала от Богоявленской площади тоже образовался большой затор. Машины вереницей выстроились в сторону выезда из города.
Также на картах отмечено, что на Большой Октябрьской улице в левом ряду произошло ДТП.
Напомним, что вечером в «Арене-2000» пройдет матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и питерским «СКА».