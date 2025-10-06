НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт «А вечером еще и хоккей»: центр Ярославля сковали восьмибалльные пробки. Видео

«А вечером еще и хоккей»: центр Ярославля сковали восьмибалльные пробки. Видео

Движение парализовано и на Московском проспекте

719
В Ярославле произошел затор на Московском проспекте | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле произошел затор на Московском проспекте | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле произошел затор на Московском проспекте

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В центре Ярославля вечером 6 октября образовались огромные пробки. Жители города сообщают в социальных сетях, что движение затруднено и на Московском проспекте.

«Московский проспект встал в дикой пробке. А сегодня вечером еще и хоккей», — сообщил подписчик телеграм-канала «Жесть Ярославль».

Агрегатор сервиса «Яндекс.Пробки» оценивает заторы в городе на восемь баллов.

В Ярославле образовались восьмибалльные пробки | Источник: Яндекс.КартыВ Ярославле образовались восьмибалльные пробки | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле образовались восьмибалльные пробки

Источник:

Яндекс.Карты

Судя по картам, движение на центральных улицах парализовало. Комсомольская улица, часть улицы Собинова, Большая Октябрьская, Которосльная набережная, улица Ушинского и проспект Октября отмечены на карте бордовым цветом.

На Московском проспекте в сторону автовокзала от Богоявленской площади тоже образовался большой затор. Машины вереницей выстроились в сторону выезда из города.

На Московском проспекте образовалась пробка

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Также на картах отмечено, что на Большой Октябрьской улице в левом ряду произошло ДТП.

Напомним, что вечером в «Арене-2000» пройдет матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и питерским «СКА».

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка Затор Московский проспект
Комментарии
2
Ярпортал
24 минуты
Арену 2000 надо было строить на месте Шинника в центре, а не у черта на рогах.
Гость
27 минут
В новом Генплане Ярославля ликвидация транспортного коллапса должно быть главной задачей.
Читать все комментарии
