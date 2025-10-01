У водителей будут аннулировать права из-за болезней: о каких диагнозах идет речь и есть ли шанс вернуть документ

В России с 1 марта 2027 года у водителей начнут аннулировать права из-за диагноза без суда Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В России с 1 марта 2027 года вступят в силу поправки к закону «О безопасности дорожного движения», позволяющие аннулировать водительские права в случае обнаружения диагноза у водителя. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Как только поступит сигнал, что человеку права противопоказаны, он же поступает и в МВД. Безусловно, там не прописан сам диагноз, там лишь будет указано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав», — отметил глава комитета.

Что же станет основанием для лишения водительских прав, объяснил MSK1.RU эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Он участвовал в обсуждении поправок и назвал их разумными.

По его словам, речь идет о тесной связке между больницами и полицией. Медиков обяжут передавать данные о диагнозах, которые могут помешать управлению автомобилем, в ГАИ.

«Если вы при прохождении плановых медицинских процедур, в рамках которых доктор выявляет у вас наличие того или иного заболевания, запрещающего управление транспортным средством, он обязан внести ваши персональные данные в базу данных ГАИ как запрет на управление транспортным средством», — пояснил эксперт корреспонденту.

Водительское удостоверение не изымается, оно аннулируется, но на время. Если вы восстановите здоровье, то после медосмотра сможете его вернуть. Дмитрий Попов эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения

Наиболее значимыми болезнями, которые могут стать причиной аннулирования, по словам Дмитрия Попова, являются потеря зрения, алкоголизм, наркомания, ишемическая болезнь сердца, предынсультные состояния и проблемы с психикой .

«То, что может вызвать ДТП молниеносно. Эта процедура выглядит как дополнительный контроль изменений состояния лица, управляющего транспортным средством повышенной опасности, в течение десятилетнего периода», — объясняет он свою позицию.

Сам эксперт отмечает, что к инициативе уже появились вопросы. «Многие женщины жалуются, говорят о том, что моего мужа и так не затащить к врачу, а теперь и вовсе. Другие утверждают, что среди докторов разовьется коррупция, которая будет пожирать деньги. Я думаю, что в ближайшее время мы задумаемся о том, как сопроводить эту инициативу повышением ответственности».

При этом в нынешних реалиях и без поправок можно было лишить человека водительских прав, но для этого требовалось обращение в суд.

Одновременно с этой поправкой рассматривалась и другая инициатива: запрет на пользование транспортным средством из-за неисправности. В этом случае при проверке автоинспектором водитель может остаться без машины. Эксперт уверен, что и эта идея в скором времени будет готова к реализации.

По словам Попова, сейчас есть список неисправностей автомобилей, но он не сопровождается четким описанием процедуры запрета. То есть неясно, что делать с водителем, в машине которого нашли поломку, и с его авто.

«[Если новую идею одобрят], инспектор может выдавать предписание на ее устранение или протокол о запрете на эксплуатацию вашего транспортного средства. Дальше вы должны в течение трех дней отправить машину на ремонт и после ремонта проходить техосмотр по направлению, по которому выявили недостатки в работе вашего автомобиля», — уточнил Дмитрий Попов.