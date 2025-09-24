Развязка и эстакада: с чего начнут строительство третьего моста через Волгу в Ярославле

В Ярославле приступают к строительству третьего моста через Волгу Источник: Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, какие этапы по проекту строительства третьего моста через Волгу в Ярославле планируют выполнить до конца 2026 года.

«На первом этапе, который планируется завершить до декабря 2026 года, будут построены транспортная развязка на Тормозном шоссе и эстакадная часть на правом берегу», — отметил глава региона в своем телеграм-канале 24 сентября.

Полностью возвести мост, по информации с сайта регионального Министерства строительства и ЖКХ, должны за четыре года — до 25 июля 2029 года.

Подрядчиком по строительству стала крупнейшая мостостроительная компания России — ООО «Трансстроймеханизация». За работы ей должны заплатить 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. Мостовую часть будет возводить ярославская компания «Мостоотряд-6».

17 сентября на берегу Волги на Тормозном шоссе установили закладной камень, который символизирует старт реализация проекта.