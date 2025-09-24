НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 752мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Новый авиарейс
Построят дорогу
Отопление в Ярославле
Ярославский бренд покорил Россию
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Новая выплата для россиян
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Что будет с ценами на бензин
Дороги и транспорт Карабулинская развязка Развязка и эстакада: с чего начнут строительство третьего моста через Волгу в Ярославле

Развязка и эстакада: с чего начнут строительство третьего моста через Волгу в Ярославле

Губернатор рассказал, какие работы запланированы до конца 2026 года

835
В Ярославле приступают к строительству третьего моста через Волгу | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле приступают к строительству третьего моста через Волгу | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле приступают к строительству третьего моста через Волгу

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, какие этапы по проекту строительства третьего моста через Волгу в Ярославле планируют выполнить до конца 2026 года.

«На первом этапе, который планируется завершить до декабря 2026 года, будут построены транспортная развязка на Тормозном шоссе и эстакадная часть на правом берегу», — отметил глава региона в своем телеграм-канале 24 сентября.

Полностью возвести мост, по информации с сайта регионального Министерства строительства и ЖКХ, должны за четыре года — до 25 июля 2029 года.

Подрядчиком по строительству стала крупнейшая мостостроительная компания России — ООО «Трансстроймеханизация». За работы ей должны заплатить 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. Мостовую часть будет возводить ярославская компания «Мостоотряд-6».

17 сентября на берегу Волги на Тормозном шоссе установили закладной камень, который символизирует старт реализация проекта.

Все новости о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки, мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Третий мост через Волгу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
38 минут
К 29 году не построят сто пудов.
Гость
45 минут
Бла-бла-бла...Когда нечего сказать Евраеву про то,чем он занимается на посту губернатора,начинается бла-бла-бла про мост.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление