Москву атаковали беспилотники. Сбили девять штук, закрыт аэропорт

ПВО сбило уже 9 дронов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Москву вечером в понедельник, 22 сентября, атаковали беспилотники. Об этом сообщает телеграм-канал столичного градоначальника Сергея Собянина.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написали в соцсетях мэра.

Позднее канал Собянина отчитался, что силами ПВО были уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. Количество сбитых дронов достигло девяти.

По предварительной информации, повреждений нет.

Жители Москвы и Московской области в соцсетях сообщают о множественных взрывах. В частности, звуки, похожие на детонацию, слышали в Одинцовском районе Подмосковья, в столичных районах Коньково, Кузьминки, Чертаново.

Также о звуках, похожих на взрывы, слышали в районах: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Кунцево, Новые Черёмушки, Хорошёвская.

Несмотря на атаку дронов, пока приостановил свою работу лишь аэропорт Шереметьево. Остальные продолжают работать, сообщил представитель Росавиации.