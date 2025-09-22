НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Москву атаковали беспилотники. Сбили девять штук, закрыт аэропорт

Экстренные службы находятся в полной готовности

217
ПВО сбило уже 9 дронов

ПВО сбило уже 9 дронов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Москву вечером в понедельник, 22 сентября, атаковали беспилотники. Об этом сообщает телеграм-канал столичного градоначальника Сергея Собянина.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написали в соцсетях мэра.

Позднее канал Собянина отчитался, что силами ПВО были уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. Количество сбитых дронов достигло девяти.

По предварительной информации, повреждений нет.

Жители Москвы и Московской области в соцсетях сообщают о множественных взрывах. В частности, звуки, похожие на детонацию, слышали в Одинцовском районе Подмосковья, в столичных районах Коньково, Кузьминки, Чертаново.

Также о звуках, похожих на взрывы, слышали в районах: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Кунцево, Новые Черёмушки, Хорошёвская.

Несмотря на атаку дронов, пока приостановил свою работу лишь аэропорт Шереметьево. Остальные продолжают работать, сообщил представитель Росавиации.

Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы, а специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Женя Авербах
корреспондент
Комментарии
1
Гость
16 минут
как они долетают через пол страны
Читать все комментарии
