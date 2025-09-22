Откладывали из-за высокой стоимости и вечной мерзлоты. Как Якутия 50 лет пыталась построить Ленский мост

По данным разработчиков проекта, мост будет выглядеть так Источник: Mostlena.ru

Вероятно, каждый житель Якутии знает о Ленском мосте, а точнее, о его отсутствии. Вот уже почти полсотни лет жители республики ждут дня, когда эту переправу наконец-таки построят. В этом материале наши коллеги из 14.RU рассказывают о том, в какой момент появилась идея строительства моста, почему он мог стать подводным тоннелем в Лене, съест ли свой галстук глава республики Айсен Николаев и почему кто-то против строительства легендарного проекта.

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль

Во время прокладки Транссибирской магистрали, соединяющей практически всю Россию, в начале ХХ века появилась идея присоединить к Транссибу Приамурье и республику до Якутска, а точнее, построить Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль.

Во-первых, это было нужно для добычи огромных запасов природных ресурсов, в том числе угля, золота, газа и редких металлов. Железная дорога могла бы улучшить транспортировку этих ресурсов, развивая местную промышленность и экономику. Во-вторых, магистраль бы обеспечила жителям Якутии доступ к основным артериям России, местные бы получали товары первой необходимости, медицинские услуги и образование. В-третьих, железная дорога бы открыла круглогодичную связь региона со всей остальной страной, что было невозможно из-за сурового климата и большого расстояния.

Строительство Амуро-Якутской железнодорожной магистрали началось в 30-х годах прошлого века, спустя 10 лет уже поставили рельсы, но из-за Великой Отечественной войны в 1942 году власти решили их снять и использовать на фронте.

Через 40 лет государство смогло построить магистраль с Амура до Нерюнгри, 7 марта 1985 года Совмин СССР решил проложить железную дорогу к Якутску, включая долгожданный Ленский мост. По оригинальному плану, жители региона должны были передвигаться по нему уже в 1994 году. Однако строительство затянулось из-за перестройки, отсутствия денег и политических причин.

Спустя почти 30 лет, в 2014 году, железная дорога с города Томмот Алданского района до Нижнего Бестяха, который находится на противоположном берегу Лены от Якутска, открылась только для грузовых поездов. И только 27 июля 2019 года на этом пути запустили пассажирское движение.

На строительство Ленского моста из федерального бюджета будет выделено 42,9 млрд рублей Источник: Айсен Николаев, Глава Республики Саха Якутии. Официальный канал / T.me

Ленский мост мог быть тоннелем

Было всего три варианта Ленского моста, наиболее приоритетным был тот, что предполагал строительство в районе села Табага в 15 километрах от Якутска, выше по течению. В 2010-х годах обсуждали строительство тоннеля под водой Лены с железной и автомобильной дорогами, этот вариант предложила московская компания «УСК Мост». Специалисты планировали, что тоннель обойдется дешевле и быстрее моста, а также решит проблему ледовых заторов на реке.

Однако выяснилось, что тоннель вышел бы дороже, а вечная мерзлота создаст проблемы.

Место строительства Ленского моста Источник: Группа «ВИС» / Российский инфраструктурный холдинг / T.me

Проект моста часто откладывали из-за высокой стоимости проекта, вечной мерзлоты и риска землетрясений — до 7 баллов — и ледовых заторов на реке. В 2006 году замминистра транспорта России Александр Мишарин сообщал, что по итогам совещания в Якутске решили строить мост для поездов и машин в Табагинском створе. Тогда думали, что его цена составит 15,5 миллиарда рублей и откроют его в 2012 году.

Компания «Трансмост» создала проект, который в 2008 году одобрили в «Главгосэкспертизе», но денег тогда не нашли.

Через год, в 2013 году, Якутия вместе с Федеральным дорожным агентством подписали соглашение по проектированию автомобильного моста через Лену. От железной дороги отказались, так как появилась идея продлить магистраль с Нижнего Бестяха на восток в сторону Магадана, а Якутск все равно останется тупиковым.

Как глава Якутии пообещал съесть свой галстук

Айсен Николаев в июне 2019 года на Петербургском международном форуме заявил, что мост через Лену будет готов к 2024 году. По оценкам правительства Якутии, его цена обойдется от 60 до 65 миллиардов рублей. В том же году глава заключил публичное пари с главным редактором газеты «Якутск Вечерний» Марией Ивановой, пообещав съесть свой галстук, если моста не будет к 2025 году.

«Договорились! Если в конце 2025 года моста не будет, я съем свой галстук», — сказал глава Якутии.

Группа «ВИС» и дочерняя компания госкорпорации «Ростех» «РТ-Развитие бизнеса» в рамках фирмы «Национальная инфраструктурная компания» победили на торгах в 2020 году. Через года корпорация «РТ-Развитие бизнеса» вышла из числа совладельцев «Национальной структурной компании», отдав свою долю группе «ВИС».

Группа «ВИС» зарегистрировалась в декабре 2016 года, хотя образовали ее еще в 2000 году в Санкт-Петербурге. Она является инфраструктурным холдингом и одним из лидеров рынка государственно-частного партнерства. Гендиректором фирмы с 2024 года является Сергей Юдин, который ранее был заместителем прошлого директора. Выручка группы в 2024 году выросла на 16,2% — 49,8 миллиарда рублей. Прибыль также увеличилась на 28,8% — 3,4 миллиарда рублей.

«РТ-Развитие бизнеса» зарегистрировали в 2014 году. За 2021 год фирма получила прибыль в 74,29 миллиарда рублей, что больше, чем в прошлом году, на 58 миллиардов рублей. Доход в 2021 году упал на 17,8 миллиарда, составив всего 2,5 миллиарда рублей.

Подготовка к стройке моста затянулась по многим причинам. Росли цены, так в 2020 году расходы оценивали в 83,4 миллиарда рублей, а через три года поднялись до 122 миллиардов рублей. Глава Якутии в 2023 году изменил свое мнение, сообщив, что мост построят до конца 2027 года.

Стало ясно, что к 2025 году построить мост просто не успеют, а Николаев проиграет спор. Поэтому в 2023 году редактор газеты «Якутск Вечерний» Мария Иванова перенесла пари из-за непредсказуемых событий, ведь она «честный человек». Айсен Николаев ответил, что до конца 2027 года основная конструктивная часть моста должна быть готова.

«Вот тогда вместе что-нибудь съедим!» — заявил глава.

Глава Якутии Айсен Николаев Источник: ГТРК «Саха» / Gtrksakha.ru

А мост будет?

В 2023 году на левом берегу реки Лены подготовили площадку для начала работ, и только через год строительство моста официально началось. В октябре 2024 года 90 человек вели работу на двух берегах в две смены. Тогда установили 16 буронабивных свай для опор моста. В январе 2025 года в Якутск доставили элементы коффердама. С их помощью в реке создадут сухую зону для стройки фундаментов моста.

После ледохода 28 мая группа «ВИС» продолжила работу над Ленским мостом и сообщила, что ни одно капитальное сооружение не пострадало. В тот момент над объектом работали 200 человек. Позже «ВИС» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение, по которому фонд стал инвестором Ленского моста. В конце июля первый из трех металлических коффердамов полностью построили.

Группа «ВИС» планирует построить Ленский мост до 2028 года, по крайней мере, об этом изданию Ulus.media рассказал глава Департамента по коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский.

Артем Артемьев, руководитель ГКУ «Ленский мост», корреспонденту 14.RU в комментарии отказал.

Первый коффердам Источник: Mintrans.sakha.gov / news

Скандал с жителями Старой Табаги

По плану дорога к Ленскому мосту должна прилегать через село Старая Табага, из-за этого в ней должны изъять 153 земельных участка, в том числе снести 80 жилых домов. Лишь немногие согласились продать свои земли, большинство жителей против трассировки шоссе через их село. Так, некоторые из них записали видеообращение с просьбой пересмотреть проект стройки дороги.

«Мы руководствуемся Земельным кодексом и действующим законодательством в части подготовки территории. Я думаю, немало объектов в целом по стране строится таким образом и так или иначе ряд участков и домов подпадает под снос. Но как-то они же решаются? Мы будем с каждым жителем находить общий язык. Так или иначе, у нас планировка левобережного подхода определена, прошла государственную экспертизу, это подтверждает, что данная трассировка полностью соответствует закону», — рассказал корреспонденту 14.RU руководитель дирекции Ленского моста Артем Артемьев.

Житель Старой Табаги Николай Козлов отказался отдавать свой земельный участок и дом под строительство дороги к Ленскому мосту. По его мнению, все жители села поддерживают его сторону.

Старой Табаге 280 лет, подавляющее большинство жителей — потомки первых ямщиков. Здесь проживает около 300 человек, примерно 70 детей, которые посещают школу, столько же ходят в детский сад.

Кроме того, из-за «затопляемой зоны» почти все местные обременены правилом, запрещающим строиться. По словам Козлова, село топило всего один раз, в 2010 году.

Если же все-таки придется переехать, Николай Козлов ответил, что переедет на дачу к Айсену Николаеву со скотом, собаками и кошками.

Николай Козлов Источник: Надежда Ефимова / 14.RU

В конце мая неизвестные содрали баннеры против строительства дороги через село. Деньги на плакаты собирали всем населенным пунктом. «Мы не против строительства Ленского моста, не против дороги. Только не надо это делать за счет табагинцев. У нас полдеревни решили снести и пройтись по нам, как по катку. Конечно, жители против», — рассказала 14.RU жительница Старой Табаги Елена Баиртова.

«Нет уничтожению села Старая Табага» Источник: Елена Баиртова

Лед может снести мост. Почему строители против проекта

По информации портала Sakha News, заслуженный строитель России Эдуард Рубинчик в мае 2022 года выступил с докладом, в котором перечислил опасения насчет строительства Ленского моста.

По мнению эксперта, из-за якутского климата, в котором температура воздуха зимой падает до −50 °C, река Лена замерзает на 2,5 метра, а протяженность ледяных полей составляет до 25 километров. Во время наводнения скопления льда могут достигать 90 километров, а вода поднимается на 6 метров. Все эти факторы представляют серьезную угрозу для любых надземных искусственных сооружений, отмечает Рубинчик.

Кроме того, строитель указывает, что Якутск находится в области повышенной сейсмической опасности с максимальной интенсивностью 6–8 баллов по 12-балльной шкале. Как пример эксперт вспомнил случай, когда в 2004 произошел мощный оползень по склону Табагинского уступа, тогда на пути потока снесло все деревья и образовались огромные провалы.

По его мнению, необходимо провести дополнительные исследования места строительства Ленского моста. Также Рубинчик считает, что нужно рассмотреть альтернативный вариант — подводный однопутный железнодорожный тоннель, который присоединится к Амуро-Якутской магистрали, тот самый, от которого отказались из-за вечной мерзлоты.

Строительство Ленского моста, вид с высоты Источник: Группа «ВИС» | Российский инфраструктурный холдинг / T.me

Научное открытие на месте строительства Ленского моста

Археологи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН совместно с сотрудниками Арктического научно-исследовательского центра Якутии, а также студенты СВФУ совершили масштабное археологическое открытие в Хаптагайском наслеге в зоне строительства Ленского моста.

Они нашли остатки жилища конца XIX — начала XX веков, фрагменты бересты, части керамики, а также остатки меха и кожи. По мнению экспертов, эти находки должны дать новое понимание традиционных ремесел народов Якутии.

Раскопки закончили в День археолога, 15 августа. Общая площадь исследований составила более 6 тысяч квадратных метров.

Археологические раскопки проводятся в зоне строительства Ленского моста Источник: пресс-служба Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия)

Появилась проблема

Как сообщают в пресс-службе правительства Якутии 15 сентября, строители начали возводить ростверк опоры № 4 (части фундамента. — Прим. ред.) после испытания нагрузкой, его армирования и бетонирования. Двум остальным опорам № 5 и 6, которые также справились с нагрузкой, скоро также поставят ростверки.

Кроме того, работники собирают самый крупный из трех коффердамов для центрального пилона моста, его готовность составляет 70%. Объект будет диаметром в 46 метров, высотой в 17 метров, а вес — в 2,8 тысячи тонн. На строительстве Ленского моста работают около 240 человек и 70 единиц техники.

По данным со страницы государственного учреждения «Ленский мост» во «ВКонтакте», на 15 сентября на правом берегу строители изготавливают дорожные плиты и блоки, а также возводят склады и гаражи для спецтехники. На левом берегу создают арматурные каркасы для свай.

В пресс-службе группы «ВИС» сообщают, что идут работы по укладке четырехполосной подъездной дороги к мосту. Для удобства жителей будут обустроены пешеходные зоны и 12 автобусных остановок. Из основных достижений за лето можно отметить уже один готовый коффердам из трех, создание производственных цехов, прокладку дорог к строительным зонам. По словам специалистов, все идет по плану.

Однако, как сообщает интернет-издание Sakhaday, спуск первого готового коффердама отложили на 2026 год из-за изменений производственных планов, ранее этот этап в строительстве планировали на август 2025 года. Неизвестно, успеют ли возвести Ленский мост к 2028 году, если спуск коффердама перенесли.