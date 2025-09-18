По выделенным полосам хотят разрешить ездить еще в трех случаях. Подробности

Депутаты уверены, что их идея снизит аварийность для всех Источник: Дарья Пона / 74.RU

В России хотят разрешить ездить по выделенкам транспорту, который перевозит инвалидов, а также водителям мотоциклов и мопедов. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Подробности из документа рассказали РИА Новости.

Автором проекта стал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике. Сам проект — межфракционный, его внесла сразу целая команда депутатов.

«По их словам, выделенные полосы не так загружены по сравнению с обычными полосами, при этом их ширина достигает четырех метров. В то же время, как уточнили политики, мотоциклы и мопеды, занимая объективно небольшую долю в общем транспортном потоке, часто вынуждены лавировать в общем плотном потоке, что повышает вероятность ДТП», — пишут журналисты.

Депутаты считают, что если мотоциклисты смогут ездить по выделенкам, то смогут и безопасно объезжать пробки. Для инвалидов же долгое нахождение в пробках может грозить крайне негативными последствиями для здоровья. Поэтому и тем, и другим помогут выделенки. В итоге, как считают политики, транспортная сеть окажется разгружена.