НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

южн.

 754мм 76%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Пожар в промзоне. Видео
Пресс-конференция губернатора
Ярославский бренд покорил Россию
Нашли целебный гриб
Резкая смена погоды
Почему продают Центральный рынок
Продлят работу общественного транспорта
Создадут транспортный хаб
Ярославец на шоу Малахова
Дороги и транспорт По выделенным полосам хотят разрешить ездить еще в трех случаях. Подробности

По выделенным полосам хотят разрешить ездить еще в трех случаях. Подробности

169
Депутаты уверены, что их идея снизит аварийность для всех | Источник: Дарья Пона / 74.RUДепутаты уверены, что их идея снизит аварийность для всех | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Депутаты уверены, что их идея снизит аварийность для всех

Источник:
Дарья Пона / 74.RU

В России хотят разрешить ездить по выделенкам транспорту, который перевозит инвалидов, а также водителям мотоциклов и мопедов. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Подробности из документа рассказали РИА Новости.

Автором проекта стал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике. Сам проект — межфракционный, его внесла сразу целая команда депутатов.

«По их словам, выделенные полосы не так загружены по сравнению с обычными полосами, при этом их ширина достигает четырех метров. В то же время, как уточнили политики, мотоциклы и мопеды, занимая объективно небольшую долю в общем транспортном потоке, часто вынуждены лавировать в общем плотном потоке, что повышает вероятность ДТП», — пишут журналисты.

Депутаты считают, что если мотоциклисты смогут ездить по выделенкам, то смогут и безопасно объезжать пробки. Для инвалидов же долгое нахождение в пробках может грозить крайне негативными последствиями для здоровья. Поэтому и тем, и другим помогут выделенки. В итоге, как считают политики, транспортная сеть окажется разгружена.

Согласны?

Да. Всем станет лучше
Инвалидов надо пускать, но мотоциклистов-то с чего бы? Пусть ездят, как все
Да я вообще против этих ваших выделенок…
ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Выделенка Общественный транспорт Инвалид Мотоцикл Законопроект Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление