НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

южн.

 759мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,07
EUR 97,45
Открыли «Ваксман-центр»
Ярославцы выбрали лучшие пекарни
Чем сейчас болеют
Ярославский бренд покорил Россию
Изменят трамвайный маршрут
Разглядываем старейший район Ярославля
Что сейчас с рыбинским маньяком
Погибла 5-летняя девочка
Самые красивые деревни России
Что с бизнесами Блиновской
Дороги и транспорт Ярославль сковали утренние многокилометровые пробки. В чем причина

Ярославль сковали утренние многокилометровые пробки. В чем причина

Где в городе не проехать

237
Пробки сковали Ярославль | Источник: «Послушано в Ярославле» / TelegramПробки сковали Ярославль | Источник: «Послушано в Ярославле» / Telegram

Пробки сковали Ярославль

Источник:

«Послушано в Ярославле» / Telegram

Утром 15 сентября Ярославль сковали многокилометровые пробки. Сложнее всего ситуация обстоит на Московском проспекте. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке от автовокзала до центра города зафиксировано четыре ДТП. Судя по всему, именно они и стали причиной затора.

Одна авария случилась недалеко от Московского вокзала в сторону центра. Вторая — на Выемке, в среднем ряду. Третья — у гостиницы «Азимут». И последняя — непосредственно на мосту. Мы запросили информацию в полиции о ДТП.

По состоянию на 9:15 транспортная ситуация в городе оценивалась в шесть баллов.

В городе было зафиксировано минимум четыре ДТП | Источник: «Яндекс. Карты»В городе было зафиксировано минимум четыре ДТП | Источник: «Яндекс. Карты»

В городе было зафиксировано минимум четыре ДТП

Источник:

«Яндекс. Карты»

Кроме того, движение затруднено на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе в районе выезда на Московский проспект. Стоит и Тормозное шоссе: там столкнулись легковушка и мотоцикл.

На видео зафиксированы последствия ДТП с мотоциклом

Источник:

«Послушано в Ярославле» / Telegram

В центре города пробка образовалась на проспекте Толбухина, Большой Октябрьской улице, улицах Свободы и Советской.

В Дзержинском районе затор от заправки на Промышленном шоссе до Ленинградского проспекта. Затруднено движение и на улице Механизаторов.

В Заволжском районе пробка собирается на проспекте Авиаторов и Дачной улице.

Как вы сегодня добирались о работы?

Стоял(-а) в пробке
Быстро доехал(-а)
Работаю из дома
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пробка ДТП
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление