Ярославль сковали утренние многокилометровые пробки. В чем причина

Пробки сковали Ярославль Источник: «Послушано в Ярославле» / Telegram

Утром 15 сентября Ярославль сковали многокилометровые пробки. Сложнее всего ситуация обстоит на Московском проспекте. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке от автовокзала до центра города зафиксировано четыре ДТП. Судя по всему, именно они и стали причиной затора.

Одна авария случилась недалеко от Московского вокзала в сторону центра. Вторая — на Выемке, в среднем ряду. Третья — у гостиницы «Азимут». И последняя — непосредственно на мосту. Мы запросили информацию в полиции о ДТП.

По состоянию на 9:15 транспортная ситуация в городе оценивалась в шесть баллов.

В городе было зафиксировано минимум четыре ДТП Источник: «Яндекс. Карты»

Кроме того, движение затруднено на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе в районе выезда на Московский проспект. Стоит и Тормозное шоссе: там столкнулись легковушка и мотоцикл.

На видео зафиксированы последствия ДТП с мотоциклом Источник: «Послушано в Ярославле» / Telegram

В центре города пробка образовалась на проспекте Толбухина, Большой Октябрьской улице, улицах Свободы и Советской.

В Дзержинском районе затор от заправки на Промышленном шоссе до Ленинградского проспекта. Затруднено движение и на улице Механизаторов.

В Заволжском районе пробка собирается на проспекте Авиаторов и Дачной улице.