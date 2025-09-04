Обратные билеты и пересадки больше не сгорают при опоздании на первый рейс, но есть нюансы. Что нужно знать о новом законе

До вступления в силу нового закона пассажир терял обратный билет, если не успевал на свой рейс Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

С 1 сентября этого года вступил в силу приказ Минтранса России № 386, который внес важные изменения в правила авиаперевозок. Главная новость: авиабилеты перестали автоматически сгорать, если пассажир опоздал на первый сегмент маршрута. При этом важно вовремя обратиться в авиакомпанию, чтобы спасти свое место на предстоящих рейсах. Наши коллеги из MSK1.RU разобрались, как именно теперь работает система.

Как было раньше

До этого момента действовал пункт 27 Федеральных авиационных правил (ФАП-82). Он разрешал авиакомпаниям аннулировать оставшиеся сегменты билета, если пассажир не явился на первый рейс.

Примеры из практики:

Билет Петрозаводск — Санкт-Петербург — Москва: не пришли в Петрозаводске — перелет Санкт-Петербург — Москва сгорал.

Билет туда-обратно Москва — Петрозаводск — Москва (купленный сразу одним бронированием): не явились на первый рейс из Москвы — обратный тоже аннулировался.

Билет со сложным маршрутом Петрозаводск — Санкт-Петербург — Москва — Сочи — Владикавказ: если пропустить любой из сегментов, сгорали все последующие.

Что изменилось

Теперь автоматическое аннулирование сегментов отменено. Если вы опоздали, билет не пропадет сразу. У вас есть 2 часа после вылета рейса, чтобы сохранить последующие перелеты.

Однако есть условия:

сохранить можно только те сегменты, которые начинаются не раньше чем через 24 часа после пропущенного рейса ;

для сохранения билетов обязательно нужно обратиться в кассу аэропорта или в центр поддержки пассажиров;

сделать это можно не раньше чем за 40 минут до вылета и не позже 120 минут после вылета пропущенного рейса;

придется заплатить фиксированный сбор (например, у «Аэрофлота» — 3500 ₽ на внутренних рейсах и €55 — на международных).

Важно: доплата до действующего тарифа запрещена. То есть если билет подорожал, вам не придется вносить разницу, только оплатить сбор.

Как это будет работать на практике

Если у вас был билет Москва — Петрозаводск — Москва, и вы опоздали на рейс из Москвы, то теперь обратный перелет из Петрозаводска сохранится (при условии, что он позже чем через сутки).

Если билет Петрозаводск — Санкт-Петербург — Москва, и вы не пришли в Петрозаводске, то перелет Санкт-Петербург — Москва можно сохранить только при соблюдении процедуры: обратиться в кассу и оплатить сбор.

Если у вас два отдельных билета с разными номерами бронирования (например, Москва — Петрозаводск и обратно Петрозаводск — Москва), то новый закон на них не влияет: эти сегменты всегда были независимыми.

Как новый закон отразится на ценах

Раньше авиакомпании могли продавать одно кресло дважды: сначала пассажиру, который купил билет с пересадкой, а потом другому, если первый не пришел. Теперь такой возможности меньше.

Эксперты предполагают, что скидки на билеты туда-обратно станут меньше, билеты в связке станет покупать не так выгодно, как сейчас. При этом сборы за изменения в бронировании могут вырасти (на сегодняшний день это 2–5 тысяч рублей, но законодательных ограничений максимальной суммы таких сборов нет).