Ярославль сковали утренние пробки. В чем причина коллапса

Ярославль сковали 7-балльные пробки Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Утром 2 сентября Ярославль сковали 7-балльные пробки. Местные жители пожаловались в городских пабликах на транспортный затор. Некоторые предположили, что высокий трафик на дорогах связан с началом учебного года.

«Начался в колхозе учебный год», — написал Sergey Benzenko в чате «Дороги Ярославля» в Telegram.

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», транспортное движение затруднено на Московском проспекте, проспекте Фрунзе и Тормозном шоссе. Также заторы образовались на Перекопе — на улицах Будкина, Стачек, Зеленцовской и частично на Большой Федоровской. В центре города пробки на проспекте Толбухина и Республиканской улице.

Где в городе не проехать Источник: «Яндекс Карты»

Ярославцы сообщают, что на перекрестке на Выемке с утра случилось ДТП.

«С утра, где-то в 06:45, в левой полосе у светофора на перекрестке на Московском проспекте и улице Нагорной столкнулись легковушка и мотоциклист. Пробка из-за этого — метров за 50 до светофора», — сообщает читатель 76.RU под ником Stavros.

Еще одна причина затора — ДТП на пересечении Малой Пролетарской улицы и Московского проспекта. Как сообщили 76.RU в полиции, предварительно, обошлось без пострадавших, но из-за происшествия движение на проспекте встало.

Московский проспект пробирует Источник: Тимур Абдуллаев «Дороги Ярославля» / Telegram