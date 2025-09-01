За две недели — больше 7 миллионов: кто будет обслуживать трамвайный маршрут в Ярославле

В Ярославле нашли перевозчика на маршрут для обслуживания трамвая Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле определили перевозчика, который будет обслуживать маршрут трамвая № 5К «Больница № 9 — ЯМЗ» с 15 по 30 сентября 2025 года. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что контракт заключат с АО «Яргорэлектротранс».

«Максимальное количество транспортных средств — 12 единиц большого класса», — говорится в проекте контракта.

Перевозчику заплатят 7,7 миллиона рублей за работу. Заказчиком выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Ранее стало известно, что в Дзержинском районе Ярославля собираются возобновить трамвайное движение в середине сентября 2025 года. Региональные власти сообщили, что замена рельсов на участке от больницы № 9 до трамвайного депо подходит к завершению.

«Трамваи будут следовать до моторного завода, пока концессионер не приступит к демонтажу путепроводов на проспекте Октября. Ориентировочно — до конца сентября», — объяснял заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

В сентябре АО «Яргорэлектротранс» должно построить разворотное кольцо у ТЦ «Рио», чтобы трамваи могли ходить по Дзержинскому району и разворачиваться на этой площадке. Ранее сообщалось, что с 1 октября планируют начать подготовительные и демонтажные работы по замене трамвайных путей в центре Ярославля и на Пятёрке.

Из-за этого с 1 октября прекратят движение по маршрутам № 1 и 7К. Для их компенсации запустили два маршрута электробусов — № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» и № 60 «Улица Рыкачева» — «Улица Автозаводская». Помимо этого по городу курсирует автобус № 44 «Улица Автозаводская» — «Торговый переулок». Власти пообещали мониторить транспортную ситуацию, чтобы при необходимости внести корректировки.

Что известно о трамвайной концессии

В Ярославле с 2023 года модернизируют трамвайное хозяйство. В городе должны заменить все трамвайные пути на новые, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы проводит концессионер «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее соглашение в три года назад. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его использовать и получать прибыль.

Замена путей началась в Брагине. В июне 2025 года генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщал, что до конца 2026 года будет полностью запущено трамвайное движение во всем городе, а до середины 2027 года — завершат реконструкцию трамвайного депо.