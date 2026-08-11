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Образование Власти хотят усложнить ЕГЭ из-за большого количества стобалльников: детали

Власти хотят усложнить ЕГЭ из-за большого количества стобалльников: детали

Еще предлагают отменить часть олимпиад

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Если меру реализуют, то появится возможность лучше определить уровень знания абитуриентов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЕсли меру реализуют, то появится возможность лучше определить уровень знания абитуриентов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Если меру реализуют, то появится возможность лучше определить уровень знания абитуриентов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) предлагают усложнить, чтобы избежать ситуаций, когда большое количество отличников конкурируют за ограниченное количество мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сообщил Фурсенко в интервью Юнашев LIVE.

По его мнению, тогда не появятся проблемы, когда слишком много выпускников с выдающимися результатами претендуют на ограниченное число мест в вузах. Если это реализуют, то появится возможность лучше определить уровень знания абитуриентов. Кроме того, снизится средний балл по экзамену.

Также Фурсенко предлагает отменить значительную часть олимпиад, так как они себя обесценили. При этом негатива со стороны родителей выпускников он не боится.

«Сейчас проклинают, когда дети набирают 300 баллов, а поступить всё равно не могут», — подытожил он.

В Госдуме и вовсе прорабатывают вопрос об отмене ЕГЭ. Экзамену уже придумали замену. Подробнее об этом можно узнать здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Образование Экзамен Студент
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Комментарии
28
Гость
2 часа
На самом деле это сложный вопрос! ЕГЭ - очень облегчает поступление и не надо сдавать кучу экзаменов в несколько вузов и дети нацелены на один раз. Надо выявлять талантливых детей и сдача таких экзаменов, как раз это и выявляет. На самом то деле сдача на все 100 баллов даже не в каждой школе есть.
Смирняга

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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6 часов
ЕГЭ надо не усложнять, а делать максимально творческим. ЧТобы на вопросы нельзя было натаскать
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Гость
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