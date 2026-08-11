Власти хотят усложнить ЕГЭ из-за большого количества стобалльников: детали

Если меру реализуют, то появится возможность лучше определить уровень знания абитуриентов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) предлагают усложнить, чтобы избежать ситуаций, когда большое количество отличников конкурируют за ограниченное количество мест в высших учебных заведениях. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сообщил Фурсенко в интервью Юнашев LIVE.

По его мнению, тогда не появятся проблемы, когда слишком много выпускников с выдающимися результатами претендуют на ограниченное число мест в вузах. Если это реализуют, то появится возможность лучше определить уровень знания абитуриентов. Кроме того, снизится средний балл по экзамену.

Также Фурсенко предлагает отменить значительную часть олимпиад, так как они себя обесценили. При этом негатива со стороны родителей выпускников он не боится.

«Сейчас проклинают, когда дети набирают 300 баллов, а поступить всё равно не могут», — подытожил он.