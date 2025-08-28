Под Ярославлем построят новый путепровод за 2,6 млрд рублей. Когда приступят к работам

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году поменяла прописку на ярославскую.

Гендиректором компании выступает Алексей Власов, который числится участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге. ГК «ЕКС» выполняет строительные работы по всей России.

В Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей. Также она строила новый корпус онкологической больницы и 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе. В области «ЕКС» занимается масштабной реконструкцией моста через Волгу в Рыбинске.