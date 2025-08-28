НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Под Ярославлем построят новый путепровод за 2,6 млрд рублей. Когда приступят к работам

Под Ярославлем построят новый путепровод за 2,6 млрд рублей. Когда приступят к работам

Подрядчика уже определили

3 513
26 комментариев
Новый путепровод должны построить до 2028 года | Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RUНовый путепровод должны построить до 2028 года | Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU

Новый путепровод должны построить до 2028 года

Источник:

Екатерина Калиневич / NGS.RU

Под Ярославлем будут строить новый путепровод через железнодорожный переезд на Костромском шоссе. Дорога будет проходить в районе 2-й Транспортной улицы во Фрунзенском районе.

Согласно данным сайта «Госзакупки», 20 августа 2025 года определили подрядчика, который выполнит работы. Конкурс выиграло АО «Группа компаний „ЕКС“», которое стало единственным участником торгов. За проект компании заплатят 2 млрд 595 млн рублей.

Что известно про подрядчика?

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году поменяла прописку на ярославскую.

Гендиректором компании выступает Алексей Власов, который числится участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге. ГК «ЕКС» выполняет строительные работы по всей России.

В Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей. Также она строила новый корпус онкологической больницы и 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе. В области «ЕКС» занимается масштабной реконструкцией моста через Волгу в Рыбинске.

Согласно договору, до 5 ноября 2027 года подрядчик должен разработать рабочую документацию. За это ГК «ЕКС» получит 47,4 млн рублей. До 10 ноября 2028 года компания должна будет завершить работы по строительству самого путепровода.

Пробка собирается в период ограничения проезда по железнодорожному переезду

Источник:

жительница Ярославля

Ранее жители Ярославля жаловались на пробки в районе железнодорожного переезда поселка Великий Фрунзенского района. В «Ярдорслужбе» уточнили, что проблему удастся решить после строительства нового путепровода. Данный участок относится к автодороге «Золотое кольцо».

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
-Митрич-
28 августа, 16:51
Комсомольский мост бы сначала починить
Гость
28 августа, 14:43
Суринский путепровод что? Мимо?
