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«Нам вообще не уехать»: под Ярославлем хотят построить новый путепровод за 2,7 миллиарда рублей

Ярославцы пожаловались на пробки у ж/д переезда

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9 комментариев
Ярославцы пожаловались на пробку и ж/д переезда | Источник: Альбина ПетроваЯрославцы пожаловались на пробку и ж/д переезда | Источник: Альбина Петрова

Ярославцы пожаловались на пробку и ж/д переезда

Источник:

Альбина Петрова

Жители Ярославля пожаловались на пробки на Костромском шоссе в районе железнодорожного переезда. На проблему обратила внимание жительница поселка Великий Фрунзенского района Альбина, она связала пробки с запуском «легкого метро».

«Электричка подходит к Липовой — переезд закрывают. До Телищево минут 10-15 и снова закрывают. А ещё и товарные, и дальнего следования поезда», — обратила внимание горожанка.

По ее словам, на Костромском шоссе регулярно образуются пробки из-за закрытых железнодорожных путей.

«Метро — это здорово, но нам-то теперь вообще не уехать», — прокомментировала Альбина.

В период ограничения проезда по ж/д переезду на въезд в Ярославле собирается пробка

Источник:

Альбина Петрова

Железнодорожный переезд находится на Костромском шоссе в районе поселка Великий.

Переезд находится во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Яндекс. КартыПереезд находится во Фрунзенском районе Ярославля | Источник: Яндекс. Карты

Переезд находится во Фрунзенском районе Ярославля

Источник:

Яндекс. Карты

В «Ярдорслужбе» уточнили, что проблему удастся решить после строительства нового путепровода. Данный участок относится к автодороге «Золотое кольцо».

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Холмогоры», на данной участке действительно запланировано строительство путепровода.

«Строительство путепровода через железную дорогу на 7 км автомобильной дороги М-8 „Холмогоры“ Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, подъезд к городу Кострома, Ярославская область» предусмотрено на 2027–2028 годы», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе Упрдор «Холмогоры».

Проект реализуют в рамках реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль и Вологду до Архангельска. В рамках строительно-монтажных работ по объекту будет увеличено количество полос движения автомобильной дороги до четырех.

Строительство путепровода оценили в 2 миллиарда 729 миллионов 818 тысяч рублей. На данный момент закупка на проведение работ еще не объявлялась.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Реконструкция Трасса М-8 Холмогоры Трасса Золотое кольцо Пробка
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Комментарии
9
Гость
49 минут
метро - очередное гениальное решение евраевской команды. за что ни возьмутся - только хуже
Гость
23 минуты
Что бы руководство не сделало, всё равно пробка получается
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