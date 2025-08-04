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Дороги и транспорт Заплатят 13,3 млн за две недели: в Ярославле нашли нового перевозчика

Заплатят 13,3 млн за две недели: в Ярославле нашли нового перевозчика

Какие маршруты городского транспорта он будет обслуживать

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В Ярославле нашли нового перевозчика для работы электробусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле нашли нового перевозчика для работы электробусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле нашли нового перевозчика для работы электробусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле нашли перевозчика, который в течение двух недель будет обслуживать маршруты электробусов № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская». Компания получит за работы 13 млн 303 тысяч 340 рублей.

Судя по данным, опубликованным на сайте «Госзакупок», перевозчика выбирали 1 августа. Название компании не указано, однако известно, что она единственная подала заявку на заключение контракта.

Перевозчик должен будет работать в Ярославле с 14 по 31 августа 2025 года. Судя по проекту контракта, по городу должны курсировать не меньше 22 электробусов маршрута № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и 12 электробусов № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская».

К подвижному составу есть ряд требований. Например, в салоне каждого электробуса должны быть видеокамеры, видеорегистратор, кондиционер, валидатор. Внутри должно умещаться не меньше 85 пассажиров. При этом минимальное количество сидячих мест — 30. К тому же, каждый электробус должен быть брендирован в стиле ярославского общественного транспорта и иметь по бокам надпись «Яэлектробус».

Ранее в Ярославле искали перевозчика, который будет обслуживать маршруты № 50 и 60 с 1 по 13 августа 2025 года. За этот срок власти готовы были заплатить максимум 9 миллионов 638 тысяч 885 рублей.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Перевозчик Электробусы Госзакупки Контракт
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