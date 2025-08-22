Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор

Дорога от речного порта до вокзала Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Практически каждый ярославец хоть раз катался на речном трамвае. Большинство горожан и туристов использует этот вид транспорта в качестве досуга. 76.RU решил проверить, удобно ли пользоваться трамваем, чтобы добираться до работы. Сколько времени займет дорога по воде без пробок и утренней толчеи в транспорте?

Далее — колонка корреспондента 76.RU от первого лица.

Во Фрунзенском районе есть причал под названием «Порт». Оттуда пассажиров забирает речной трамвай, идущий по маршруту Вакарево — Речной вокзал. До выбранного причала речной трамвай делает остановки на улице Спортивной, в Кировских лагерях, Дядькове и Парково. От Вакарево речной трамвай начинает движение в 08:30, а к остановке «Порт» подплывает в 08:55.

Маршрут речного трамвая Источник: «Яндекс Карты»

Самой большой проблемой стало найти место, от которого пассажиров забирает речной трамвай. Если вдруг вы захотите повторить маршрут, то сначала нужно добраться на автобусе до остановки «Речной порт» (это можно сделать на автобусах № 4, 79, 84С).

Минуя магазины, дойдите до здания речного порта, но не спешите туда заходить. Всё не так просто: нужно идти дальше. Я шла по онлайн-карте и никаких обозначений, что поблизости причал, не встретила.

Ожидая выйти хоть к какому-то оборудованному причалу, в итоге оказалась на песчаном клочке берега, со всех сторон заросшем травой.

На фотографии — берег, к которому причалил речной трамвай Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Минута в минуту по расписанию к берегу подплыл трамвай. Члены экипажа спустили на песок деревянный трап. Ранним утром нижняя палуба судна оказалась практически пуста. При входе через валидатор или в кассе можно оплатить проезд, поездка до Речного вокзала обошлась в 110 рублей. Если вам выдали бумажный билет, советую не выкидывать его: на маршруте работают контролеры.

Трамвайчик плыл достаточно быстро. Не прошло и десяти минут, как мы переместились из Фрунзенского района к Стрелке. Еще через несколько минут трамвай причалил к Тверицкому пляжу.

В этой точке маршрута причал оборудован гораздо удобнее, чем на порту: трамвайчик останавливается у стационарного помоста.

На часах было 09:20, когда речной трамвай подошел к вокзалу. На берегу люди уже толпились в очереди на вход.

После схода с трамвайчика можно наткнуться на очередь Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Итого поездка заняла 25 минут. Если вам на работу к 10 утра, то дорога на трамвайчике для жителей Фрунзенского района может стать отличной альтернативой автобусам.

Рассматриваете речной трамвай для регулярного пользования? Однозначно, регулярно пользуюсь Нет, предпочитаю на трамвае устраивать прогулки Я бы пользовался, но рейсы не подходит по времени