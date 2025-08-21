НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Когда в России начнут лишать водительских прав из-за новых медосмотров. Дата

Когда в России начнут лишать водительских прав из-за новых медосмотров. Дата

Власти дали точный календарь изменений

В Минздраве объявили точную дату, с которой в силу вступят новые правила медосвидетельствования водителей. Это 1 марта 2027 года.

Некоторые СМИ сообщили, что правила якобы начнут работать с 1 сентября. Это неправда, и в Минздраве это опровергли. Официальная дата — именно 1 марта.

«К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые  подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения», — подчеркнули в ведомстве.

Мы подробно писали об этих новых правилах. Теперь водитель может остаться без прав, если у него обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Отправить на него могут при обычном приеме у врача, например, диспансеризации или другом медосмотре.

Если на проверке подтвердится ухудшение здоровья, сведения автоматически передадут в полицию, где будет приниматься решение о судьбе водительского удостоверения. Неявка на медосмотр тоже приведет к аннулированию прав.

Гость
1 час
Лучше бы власти ввели бальную систему а не медосмотрами людей кошмарили.
