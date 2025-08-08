«С простынками нужно что-то делать»: мама школьника — о плюсах и минусах путешествия с РЖД

Александра Исмайлова журналист

Путешествия на поезде стали намного комфортнее, чем 10–20 лет назад, уверена наша колумнист Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Городские медиа часто рассказывают о том, как россияне добираются на отдых. Что приходится терпеть в поездах пассажирам: жара, неработающие кондиционеры, грязь — основные проблемы. Температура в вагонах иногда достигает 35 градусов, и это невыносимо. Об этом рассказывают те, кто едет в Сочи, в Крым или возвращаются оттуда, называя поезда скороварками. А вот журналисту из Самары повезло больше. Она только что вернулась из отпуска и делится эмоциями. Ездила на поездах и ребенком, и студенткой — и вот прокатилась теперь, будучи уже мамой школьника, и была приятно удивлена, но и она отмечает некоторые неудобства. Подробнее — в материале 63.RU.

За последние 10–15 лет добавилось столько удобных мелочей, небольших сервисов. Помню студенческие путешествия на юг, двое суток едешь на море и обливаешься потом, в вагоне духота, но деваться некуда. Остановка! Ты бежишь на перрон, там +30, но даже это кажется передышкой. Веер был обязательной частью багажа.

А теперь? Даже в плацкарте кондиционер. Ехать комфортно. Да еще и милейшая проводница интересуется: «Как вам микроклимат в вагоне? Не жарко ли, не холодно?» Я не преувеличиваю, передаю диалог слово в слово.

А помните закрытые большую часть дороги туалеты? И как нужно было успеть туда, пока поезд не начнет приближаться к городу? И как умоляли проводника подождать, не закрывать?

Проблема ушла, биотуалеты работают круглосуточно, да еще и информационное табло показывает, занято там или свободно.

А помните, как зарядка телефона превращалась в целую проблему? Розетка только одна, доступ к ней у проводника, нужно очень хорошо попросить, чтобы твой аппарат поставили на подзарядку. И что-нибудь купить, чтобы властитель вагона смягчился.

Что же теперь? Под каждым столиком в каждой «купешке» две прекрасные розетки, заряжайтесь на здоровье.

Ну и совсем уж приятным шоком для меня стало объявление проводницы: «Если вы везете с собой лекарства, которые требуют хранения в холоде, в вагоне есть холодильник, можете воспользоваться».

А снилось ли вам такое, что можно купить ребенку сосиску в тесте, попросить проводницу и она погреет ее в микроволновке? Я так и не поняла, то ли наша девушка была настолько милой и доброй, то ли у них теперь такие инструкции.

Прямо в поезде можно за скромную плату принять душ (правда, мы не пробовали). Если хочешь что-то купить, например, лапшу быстрого приготовления или печеньки к чаю, можешь заплатить картой или телефоном. Если нет сети, проводник запишет твое место и покупки — и сам подойдет к тебе с терминалом, когда все заработает.

Да, железные дороги меняются к лучшему. Но и им есть еще над чем поработать. Я бы предложила топ-менеджерам на ближайшем заседании (жаль, меня туда не зовут) обсудить, что делать с любителями простынок и храпящими людьми.

Когда нет денег на купе, но хочется вайба царицы, в частности — скрыться от глаз простых смертных Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Что за мода, отгораживаться простынкой от всего мира? Купил плацкарт — езжай в плацкарте. Хочешь приватности — выкупи купе. Что еще за вип-персона на верхней полке за 3500? Это просто смешно, во-первых.

Во-вторых, чем вы там занимаетесь, что нельзя видеть остальным? Любовью? В третьих, простынка вообще-то не для этого — зачем использовать ее как занавеску? Она может упасть на пол (это случилось при мне) — а потом другим людям на этом спать.

А еще вся пыль с простынки летит в тарелки и стаканы людей напротив, если они имели неосторожность оставить их на столе Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

А если пожар и все это вспыхнет? А если проводнику нужно что-то у вас спросить, ему что, стучаться к вам в простынку? Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

И, наконец, тонкий и деликатный вопрос. Уже придумали мужские купе, женские купе. Есть вагоны с животными и без животных. Когда будут «вагоны тишины»?

Храпящий попутчик — это, пожалуй, страшнее, чем вагон дембелей. Если ребенок плачет, его можно успокоить — он затихнет и уснет. Если кто-то будет долго и громко разговаривать за полночь, я попрошу быть потише, ведь люди спят. Если колеса стучат, через 10 минут ты привыкаешь к этому звуку — он воспринимается как фоновый шум и даже убаюкивает. Но к чужому храпу привыкнуть невозможно! Он не ритмичный и каждый раз разный. Кроме того, не знаю как вам — мне кажется, что это очень интимный звук. А еще кажется, что человеку плохо, он задыхается и ему нужна помощь.

И вот дела — храпящему классно, он спит. А 5 человек вокруг страдают и не могут уснуть.

Храпящего нельзя успокоить, как ребенка, его не попросишь быть потише; к нему нельзя привыкнуть — это весьма музыкальные и достаточно неприятные рулады, разные по громкости, продолжительности, набору звуков. Что же делать?

Я ни в коем случае не призываю к дискриминации. Человек не виноват, что он храпит. Он может быть просто тучным (как наш попутчик на обратном пути) — или пожилым, как наша попутчица на пути туда. Они достойны не только возможности путешествовать, но и самого внимательного отношения и уважения.

Но! Из школьного курса обществознания я помню: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». Разве это справедливо, что пятеро страдают, а один безмятежно отдыхает?

Никого же не обижает факт существования женских купе или вагонов без животных. Почему бы не сделать «тихие купе»? Пусть это будет дороже, но я хотя бы буду знать, что есть такая возможность. Жалеешь денег — слушай храп. Хочешь ехать с комфортом — плати больше. Или вот еще идея — проводник по запросу выдает беруши.