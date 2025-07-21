В Ярославле после отмены возобновили рейсы скоростного водного судна. Расписание и цены

В Ярославле возобновили рейсы скоростного судна Источник: Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле возобновил работу скоростной теплоход, курсирующий из Ярославля в Рыбинск с остановкой в Тутаеве. 18 июля рейсы были приостановлены, чтобы специалисты могли провести полную проверку для безопасности пассажиров.

В понедельник, 21 июля в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта объявили, что теплоход вновь начал перевозку пассажиров.

«После проведения необходимого ремонта и устранения неполадок, судно отправится в рейс из Ярославля согласно расписанию. За срыв рейсов к перевозчику будут применены штрафные санкции», — рассказали власти.

Полный билет в одну сторону стоит 406 рублей.

Расписание маршрута:

отправление из Ярославля: 10:35 и 14:55;

отправление из Тутаева: 11:25, 13:35, 15:45 и 17:55;

отправление из Рыбинска: 12:30 и 16:50.

Указано, что билеты можно приобрести на сайте и на борту судна. Однако при попытке купить билет в онлайн-режиме агрегатор выдает информацию о том, что свободных мест на 21 июля нет. Возможности выбрать другие дату и время тоже нет.

Купить билеты в онлайн-режиме не получается Источник: ВодоходЪ Пассажирский порт

Скоростной маршрут между Ярославлем и Рыбинском обслуживает АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта.

На 49% фирма принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы на теплоходах. Еще почти 39% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко. В 2024 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» сработало с выручкой в 3,1 млрд ​ рублей и чистой прибылью 123,6 млн.

Запустить скоростной теплоход обещали еще 14 июля. Но первое отправление дважды переносили из-за неблагоприятных погодных условий на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно.

Когда первый рейс, все же, состоялся, пассажиры пожаловались в социальных сетях на недочеты. По их словам, 16 июля теплоход шел медленно, долго не мог причалить на остановках, а потом и вовсе не забрал пассажиров из Рыбинска перед отправлением в Ярославль. Власти в ответ пообещали, что перевозчик будет наказан. И объяснили, что рейс был сорван по техническим причинам.