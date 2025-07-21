НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +21

3 м/c,

вос.

 749мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Подорожала учеба в ЯГМУ
Утонул в Волге
Девочка погибла в аварии
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Опасные бактерии на пляже в Турции
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Задержка поездов на юг
Продают квартиру за 34 млн
Дороги и транспорт В Ярославле после отмены возобновили рейсы скоростного водного судна. Расписание и цены

В Ярославле после отмены возобновили рейсы скоростного водного судна. Расписание и цены

Теплоход, следующий в Рыбинск из столицы Золотого кольца, вновь начал работу

518
1 комментарий
В Ярославле возобновили рейсы скоростного судна | Источник: Дороги и транспорт • ЯО / TelegramВ Ярославле возобновили рейсы скоростного судна | Источник: Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле возобновили рейсы скоростного судна

Источник:

Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле возобновил работу скоростной теплоход, курсирующий из Ярославля в Рыбинск с остановкой в Тутаеве. 18 июля рейсы были приостановлены, чтобы специалисты могли провести полную проверку для безопасности пассажиров.

В понедельник, 21 июля в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта объявили, что теплоход вновь начал перевозку пассажиров.

«После проведения необходимого ремонта и устранения неполадок, судно отправится в рейс из Ярославля согласно расписанию. За срыв рейсов к перевозчику будут применены штрафные санкции», — рассказали власти.

Полный билет в одну сторону стоит 406 рублей.

Расписание маршрута:

  • отправление из Ярославля: 10:35 и 14:55;

  • отправление из Тутаева: 11:25, 13:35, 15:45 и 17:55;

  • отправление из Рыбинска: 12:30 и 16:50.

Указано, что билеты можно приобрести на сайте и на борту судна. Однако при попытке купить билет в онлайн-режиме агрегатор выдает информацию о том, что свободных мест на 21 июля нет. Возможности выбрать другие дату и время тоже нет.

Купить билеты в онлайн-режиме не получается | Источник: ВодоходЪ Пассажирский портКупить билеты в онлайн-режиме не получается | Источник: ВодоходЪ Пассажирский порт

Купить билеты в онлайн-режиме не получается

Источник:

ВодоходЪ Пассажирский порт

Скоростной маршрут между Ярославлем и Рыбинском обслуживает АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта.

На 49% фирма принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы на теплоходах. Еще почти 39% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко.

В 2024 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» сработало с выручкой в 3,1 млрд ​ рублей и чистой прибылью 123,6 млн.

Запустить скоростной теплоход обещали еще 14 июля. Но первое отправление дважды переносили из-за неблагоприятных погодных условий на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно.

Когда первый рейс, все же, состоялся, пассажиры пожаловались в социальных сетях на недочеты. По их словам, 16 июля теплоход шел медленно, долго не мог причалить на остановках, а потом и вовсе не забрал пассажиров из Рыбинска перед отправлением в Ярославль. Власти в ответ пообещали, что перевозчик будет наказан. И объяснили, что рейс был сорван по техническим причинам.

Вечером 18 июля было объявлено, что теплоход временно прекращает работу.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Теплоход Скоростное судно Рыбинск Тутаев
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
22 минуты
"Указано, что билеты можно приобрести на сайте " - не соответствует действительности. Нет возможности приобрести билеты на сайте. Выбрать дату не даёт. Видимо, не уверены, что снова не сломается и не отменят рейсы. Старье, видимо, перегнали в Ярославль, которое в Питере уже нет возможности эксплуатировать из-за постоянных поломок
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление