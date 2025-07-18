«Для обеспечения полной безопасности»: в Ярославле приостановили рейсы скоростного водного судна

В Ярославле приостановили рейсы скоростного теплохода «Восход». Маршрут судна предусмотрен от Ярославля до Рыбинска с остановкой в Тутаеве.

Первый рейс был запущен 16 июля , но 18 июля в Министерстве дорожного хозяйства сообщили о приостановке поездок.

«В связи с техническими причинами с сегодняшнего дня временно приостановлены рейсы скоростного судна „Восход“ по маршруту Ярославль — Рыбинск. Судно недавно прошло модернизацию и обновление, однако в ходе эксплуатации специалисты выявили необходимость проведения дополнительных проверок для обеспечения полной безопасности и надежности перевозок», — рассказали власти.

По информации Министерства, перевозчик — АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — уже ведёт работы по устранению неполадок. О возобновлении рейсов сообщат дополнительно.

Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства.

АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта.

На 49% она принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы на теплоходах. Еще почти 39% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко.

В 2024 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» сработало с выручкой в 3,1 млрд ​ рублей и чистой прибылью 123,6 млн.