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Дороги и транспорт «Для обеспечения полной безопасности»: в Ярославле приостановили рейсы скоростного водного судна

«Для обеспечения полной безопасности»: в Ярославле приостановили рейсы скоростного водного судна

Ранее была выявлена неисправность

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В Ярославле приостановили рейсы скоростного судна | Источник: Дороги и транспорт • ЯО / TelegramВ Ярославле приостановили рейсы скоростного судна | Источник: Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле приостановили рейсы скоростного судна

Источник:

Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле приостановили рейсы скоростного теплохода «Восход». Маршрут судна предусмотрен от Ярославля до Рыбинска с остановкой в Тутаеве.

Первый рейс был запущен 16 июля, но 18 июля в Министерстве дорожного хозяйства сообщили о приостановке поездок.

«В связи с техническими причинами с сегодняшнего дня временно приостановлены рейсы скоростного судна „Восход“ по маршруту Ярославль — Рыбинск. Судно недавно прошло модернизацию и обновление, однако в ходе эксплуатации специалисты выявили необходимость проведения дополнительных проверок для обеспечения полной безопасности и надежности перевозок», — рассказали власти.

По информации Министерства, перевозчик — АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — уже ведёт работы по устранению неполадок. О возобновлении рейсов сообщат дополнительно.

Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства.

АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта.

На 49% она принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы на теплоходах. Еще почти 39% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко.

В 2024 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» сработало с выручкой в 3,1 млрд ​ рублей и чистой прибылью 123,6 млн.

Запуск скоростного теплохода должен был состояться еще 14 июля. Но маршрут переносили из-за неблагоприятных погодных условий на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно.

После первого же рейса пассажиры пожаловались в социальных сетях на недочеты. По их словам, теплоход шел медленно, долго не мог причалить на остановках, а потом и вовсе не забрал пассажиров из Рыбинска перед отправлением в Ярославль. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что перевозчик будет наказан. И объяснили, что рейс был сорван по техническим причинам.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Скоростное судно Рыбинск Водный транспорт
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