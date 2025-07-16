«Льготный размер»: в Ярославле установили стоимость проезда на новом скоростном теплоходе

Министерство тарифного регулирования Ярославской области установило цену на проезд на новом скоростном судне «Восход», которое будет курсировать по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск и обратно. Тариф составит 4,67 рубля за километр с пассажира.
«Тариф установлен для жителей и гостей города в льготном размере, часть затрат будет компенсирована организации-перевозчику из областного бюджета», — уточнили в министерстве 15 июля.
Цены будут действовать до конца 2025 года.
Расписание теплохода «Восход»:
из Ярославля: в 10:35 и 14:55;
из Тутаева в сторону Рыбинска: в 11:25 и 15:45;
из Тутаева в сторону Ярославля: в 13:35 и 17:55;
из Рыбинска: в 12:30 и 16:50.
Время в пути составит 2 часа.
Напомним, перевозками на данном маршруте занимается компания «Водоходъ. Пассажирский Порт». Изначально власти Ярославской области анонсировали старт перевозок с 14 июля. Но затем сроки сдвинулись сначала на 15 июля, а затем на 16 июля. В правительстве Ярославской области пояснили, что причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия на Ладожском озере, из-за которых судно не смогло вовремя прибыть в Ярославль.