«Льготный размер»: в Ярославле установили стоимость проезда на новом скоростном теплоходе

Установили цены на проезд на новом теплоходе в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство тарифного регулирования Ярославской области установило цену на проезд на новом скоростном судне «Восход», которое будет курсировать по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск и обратно. Тариф составит 4,67 рубля за километр с пассажира.

«Тариф установлен для жителей и гостей города в льготном размере, часть затрат будет компенсирована организации-перевозчику из областного бюджета», — уточнили в министерстве 15 июля.

Цены будут действовать до конца 2025 года.

Расписание теплохода «Восход»:

из Ярославля: в 10:35 и 14:55;

из Тутаева в сторону Рыбинска: в 11:25 и 15:45;

из Тутаева в сторону Ярославля: в 13:35 и 17:55;

из Рыбинска: в 12:30 и 16:50.

Время в пути составит 2 часа.