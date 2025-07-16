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Дороги и транспорт «Льготный размер»: в Ярославле установили стоимость проезда на новом скоростном теплоходе

«Льготный размер»: в Ярославле установили стоимость проезда на новом скоростном теплоходе

Судно будет ходить ежедневно с остановкой в Тутаеве и Рыбинске

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5 комментариев
Установили цены на проезд на новом теплоходе в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУстановили цены на проезд на новом теплоходе в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Установили цены на проезд на новом теплоходе в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство тарифного регулирования Ярославской области установило цену на проезд на новом скоростном судне «Восход», которое будет курсировать по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск и обратно. Тариф составит 4,67 рубля за километр с пассажира.

«Тариф установлен для жителей и гостей города в льготном размере, часть затрат будет компенсирована организации-перевозчику из областного бюджета», — уточнили в министерстве 15 июля.

Цены будут действовать до конца 2025 года.

Расписание теплохода «Восход»:

  • из Ярославля: в 10:35 и 14:55;

  • из Тутаева в сторону Рыбинска: в 11:25 и 15:45;

  • из Тутаева в сторону Ярославля: в 13:35 и 17:55;

  • из Рыбинска: в 12:30 и 16:50.

Время в пути составит 2 часа.

Напомним, перевозками на данном маршруте занимается компания «Водоходъ. Пассажирский Порт». Изначально власти Ярославской области анонсировали старт перевозок с 14 июля. Но затем сроки сдвинулись сначала на 15 июля, а затем на 16 июля. В правительстве Ярославской области пояснили, что причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия на Ладожском озере, из-за которых судно не смогло вовремя прибыть в Ярославль.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Почему не написать сразу цену от остановки до остановки или там таксометр стоит и на выходе платишь за проеденный путь?
Гость
52 минуты
Осталось только понять: зачем Рыбинск и Тутаев?
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