Это не так круто, как кажется? Как семья променяла самолет и поезд на путешествия в автодоме

В автодоме есть все условия для комфортной жизни Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

С активным развитием внутреннего туризма всё популярнее становятся путешествия на автодомах. Благодаря ним можно больше не зависеть от расписания самолетов и поездов, не тратить время и деньги на поиск отелей.

Александр купил автодом 4 года назад — и ни разу не пожалел. Вложения полностью окупились яркими впечатлениями: за рулем своего дома на колесах он с семьей объездил пол-России и не только. От Карелии до Урала, от Поволжья до Каспийского побережья москвичи изучили десятки регионов, проехали все республики Кавказа, побывали в Грузии и Беларуси. Для путешественников каждая поездка — это новые пейзажи, знакомства и истории, которыми Александр делится в своем телеграм-канале «ПутЁвые. Путешествуем!».

MSK1.RU поговорил с Александром о том, почему путешествовать на автодоме лучше, чем на самолете, какое авто больше подходит для путешествий по России и действительно ли путешествовать в автодоме экономнее?

«Переезжаем с места на место со своим домом, со своим комфортом»

Семья Александра путешествует уже более 20 лет, но удобный транспорт подобрать получилось не сразу. Сначала они ездили на обычном автомобиле, потом — на поезде. В первом случае не хватало комфортных условий внутри, а во втором — мобильности. Тогда пришла идея купить автодом:

«Выбирать автодом нужно исходя из того, как вы планируете путешествовать. Есть люди, которые приезжают на какое-то место и там останавливаются надолго — как дачу свою привезли. У нас выбор немножко другой был, так как нам нравится перемещаться, мы не стоим долго на месте. Обычно 2−3 дня уходит на то, чтобы посмотреть достопримечательности, потом едем к следующей локации. Поэтому мы выбирали автодом, который мог бы легко встать в любом поселке, в любом городе, на любой парковке. Поэтому наш дом имеет длину около 5 метров, это обычный большой внедорожник», — рассказал Александр.

Последний раз Александр с семьей ездил в Нижегородскую область на фестиваль автодомов «Абунафест», куда приехали более 800 экипажей.

«Это большая встреча людей с определенным выбором. Это люди, которые не готовы просто сидеть на месте, им хочется посмотреть мир и вместе с этим привезти свой комфорт с собой», — уточнил путешественник.

Фестиваль автодомов «Абунафест» Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

Владельцев домов на колесах еще называют «караванерами». Но Александр считает, что их стиль путешествий принципиально отличается от того, как это делает его семья.

«Караванер — это скорее человек, который везет свой дом за собой. Он приезжает, ставит (прицеп. — Прим. ред.), ездит на машине где-то, а „дом“ стоит. У нас же дом именно перемещается. Мы переезжаем с места на место со своим домом, со своим комфортом».

«Мы заходили в машину и оказывались дома»

В автодоме Александра есть всё для комфортной жизни: кухня, холодильник, душ, туалет, газовое отопление, горячая вода. И при всех удобствах остается еще и место для личного пространства каждого путешественника: Александра, его жены Марины и 10-летнего ребенка.

Уютно, как дома Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

Все удобства есть Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

«У нас два больших спальных места. Одно очень большое даже по стандартам квартиры: ширина — 1,8 метра, длина — 2,1. Внизу есть еще одно спальное место 2 метра в длину».

Фургон Александра в Нижнем Новгороде Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

По словам Александра, то, что путешествия на автодоме получаются более экономными — это миф. На самом деле, люди выбирают дома на колесах ради возможности ездить, например, от пляжа к пляжу, из города в город, не лишаясь комфортных условий.

Спальные места для всех Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

«Это выбор, сознательный выбор ездить на автодоме, быть мобильным и быть со своим домом. Где мы ни были, мы заходили в машину и оказывались дома. Все наши вещи лежат там, где мы привыкли, у каждого есть свое место. Цена машины такая, что на эти деньги мы могли бы достаточно комфортно ездить куда-то отдыхать летом и зимой, летать за границу».

Вид из окна автодома на озеро Абрау Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

«Не везде можно комфортно проехать»

Покупая автодом, важно не забывать, что российские дороги не всегда и не везде приспособлены для габаритов дома на колесах. Выбор Александра пал на интегрированный автодом, где нет никакого разделения между кабиной водителя и жилым отсеком. Такой дом наиболее компактный и прочный, что очень важно для путешествий по России.

Нет никакого разделения между кабиной водителя и жилым отсеком Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

«Съезжая с главных трасс, часто натыкаешься на ямы, ухабы и так далее. В большинстве автодомов (например, альковых или полуинтегрированных) есть отдельный корпус, сделанный из пластика. Он расшатывается и сложен в эксплуатации. Владельцы таких домов стараются очень внимательно относиться к построению маршрута, так как не везде можно комфортно проехать. Большинство автодомов имеют длину больше 7 метров. Они не помещаются на обычной парковке, им нужно искать специальные места, где они могли бы остановиться. Но мы выбрали машину, которая сделана целиком из металла, и кузов ее является аналогом любого коммерческого автобуса».

Александр с женой у водопадов Жане в Геленджике Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me

Еще один нюанс — большая трата топлива. Это самая дорогая статья расходов в путешествиях на автодоме. У современных домов на колесах расход топлива составляет примерно 10–11 литров на 100 километров.

Один из самых больших плюсов автодома в том, что можно останавливаться на долгое время там, где захочется, не беспокоясь о ночлеге. Благодаря этому Александр с семьей по пути к большим городам останавливаются и в малых населенных пунктах, которые не так известны, но не менее интересны.

«Например, маленький городок Сим. Ребенок захотел, чтобы мы туда заехали. Оказалось, что там родился Курчатов. Очень уютный и приятный городок, и в то же время никто и не подумает сюда заезжать. Именно с этого городка „ПутЁвые“ начали свое путешествие по Уралу в прошлом году».

Город Сим Источник: ПутЁвые. Путешествуем! / T.me