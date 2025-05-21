«Есть риск остаться без мест»: россияне не могут купить билеты на поезда на русский юг. В чем дело

На популярных направлениях в Крым, Сочи и Дагестан почти не осталось ж/д билетов даже в плацкарту Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Лето еще не успело начаться, а россияне столкнулись с проблемой, планируя отпуск. Билеты на поезда на юг разлетелись как горячие пирожки. Они практически все распроданы аж до сентября.

Наши коллеги из MSK1.RU узнали, куда делись билеты и можно ли их найти, если очень хочется в теплые края.

Боковушка возле туалета? Это еще повезло!

Внутренний туризм, похоже, переживает второе рождение. Уже сейчас, в конце мая, практически не осталось билетов на летние месяцы: июнь, июль и август — на популярные направления: Сочи, Дагестан, Геленджик, Мин. Воды, Крым, Анапа, Судак.

Жительница Ярославля Анастасия планирует провести отпуск в августе в Карачаево-Черкесской Республике. Из-за того, что из столицы Золотого кольца в Невинномысск нет прямых поездов, туристке пришлось покупать билеты из Москвы.

«Заранее начали планировать отпуск в Архызе Карачаево-Черкесской Республики, решили посмотреть билеты на поезд из Москвы, прицениться и распланировать дальнейшие перемещения. На начало августа осталось совсем немного мест. Выкуплено буквально всё. На семью из трех человек места рядом не найти — сейчас в продаже остались только верхние боковые или плацкартное купе у туалета. До отправления поезда у нас оставалось 84 дня. К слову, цены даже на плацкарт совсем не маленькие, а сами вагоны старые», — пожаловалась читательница 76.RU.

Продажа ж/д билетов открывается ровно за 90 суток до даты поездки.

Аналогичные замечания приходят и от других туристов.

«Представьте: купил боковушку у туалета, приехал на море, а как домой-то возвращаться? Глянул билеты обратно — в одном поезде свободно аж два места: одно в самом начале, другое в самом хвосте состава. Ну его, такой „комфорт“. Теперь мой девиз: „Планируешь отпуск? Выбирай что угодно, только не поезд!“ А то будешь потом сидеть у моря, ждать погоды… и билетов на нормальное место», — добавил турист из Москвы Антон Кузнецов.

Поезда в Краснодарский край из Москвы уже сейчас идут полные Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Также проблематично найти билеты на поезда в Крым.

«С трудом купив билет в Крым на отдых, сталкиваешься с еще большей трудностью — выехать из Крыма. Официальный сайт „Гранд Экспресс“, который занимается продажей билетов и перевозкой по этому направлению, вот уже несколько дней не дает возможность покупки билета из-за перегруженности самого сайта. Автобусы на дальние расстояния не ходят, самолеты не летают, на поезд купить билеты невозможно, — поделился своей проблемой отдыхающий турист Олег Корчев.

А что-то еще осталось в продаже?

На сайте РЖД только подтверждение ажиотажного спроса: на многие поезда, даже проходящие, уже заняты почти все места и в плацкартах, и в купе. Остались только верхние полки — боковушки у туалета. Но похоже, что и их могут скоро раскупить, хотя до августа еще больше 80 дней.

На лето Сочи снова стал самым популярным направлением у путешественников из Москвы. Билеты на июнь и июль почти все проданы, а на август — и вовсе дефицит. Свободные места попадаются только на неудобные полки, проходящие поезда или же дорогие, в СВ.

В августе всё сложно даже с дорогими билетами в Сочи Источник: Rzd.ru











Желающих добраться на поезде из Москвы до Геленджика ждет разочарование — билетов на лето нет даже с пересадками. Южный город оказался для москвичей вне досягаемости по рельсам.

Зато в Анапу пока можно найти билеты, особенно в плацкарте. Возможно, москвичей смущает обстановка на курорте — последствия разлива мазута этой зимой всё еще заметны на пляжах, да и вода в море мутная.

А вот до Анапы выбор билетов большой Источник: Rzd.ru











Попасть в Крым из Москвы по железной дороге этим летом будет почти нереально. Билеты в Симферополь практически все раскупили, даже не самые удобные рейсы и маршруты разобрали. Похоже, летом 2025-го полуостров снова в топе у московских отпускников.

В этом году Дагестан набирает популярность у москвичей. Билетов в Махачкалу практически не осталось. До середины августа большинство мест уже выкупили, особенно в купе. Билеты в плацкартах еще можно найти, но и они тают на глазах.

В Махачкалу в августе найти билет тоже не так-то просто Источник: Rzd.ru











В 2025-м москвичи, похоже, вспомнили про Кавказские Минеральные Воды. Билеты на поезда в Пятигорск и Кисловодск пока найти можно, но выбор быстро сужается.

«В летний сезон тарифы на билеты повышаются примерно на 20–35% по сравнению с низким сезоном. В купейных и СВ вагонах действует динамическое ценообразование — стоимость растет по мере уменьшения свободных мест и увеличения спроса. Несмотря на попытки РЖД увеличить количество поездов и вагонов, спрос значительно превышает предложение, что усугубляет дефицит билетов», — рассказала MSK1.RU руководитель туристического агентства «Девятая планета» Оксана Велигодская.

Что влияет на дефицит билетов

Эксперты отмечают, что ситуация не сильно изменилась по сравнению с прошлыми годами. Ажиотажный спрос на железнодорожные билеты из Москвы на август 2025 года обусловлен совокупностью факторов, среди которых сезон отпусков, особенности системы продажи билетов, активность перекупщиков и ценовая политика РЖД.

Туристы за несколько дней раскупили билеты из Москвы на Черное море Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«В условиях нестабильной международной ситуации внутренний туризм стал более привлекательным. И курорты России, такие как Черноморское побережье и Крым, пользуются высоким спросом. Да и рост цен на авиаперевозки побуждает многих выбирать более доступные варианты, такие как поезд. К тому же поездки на поезде воспринимаются как более комфортные, особенно для семей с детьми или для тех, кто путешествует с большим количеством багажа», — поделилась мнением Оксана Велигодская.

«Действительно есть большой спрос на билеты на поезда в южные регионы России на июнь, июль и август. Летний сезон, даже несмотря на катастрофу, вызывает высокий интерес к отдыху на морском побережье и других популярных направлениях», — добавила турагент Ирина Гаврилова.

Билеты на август 2025 года начали поступать в продажу с начала мая, поэтому возник мгновенный наплыв покупателей.

«Август — традиционно время массовых отпусков. Проблему создают и перекупщики, которые используют автоматизированные системы для массового выкупа билетов сразу после открытия продаж, чтобы перепродавать их на своих площадках по завышенным ценам. Это создает искусственный дефицит и поднимает цены для обычных пассажиров. РЖД и партнеры внедряют технологии для выявления и блокировки таких аккаунтов, а также сервисы „Лист ожидания“ для реальных пассажиров, чтобы минимизировать спекуляции, но проблема пока остается актуальной», — сообщила Велигодская.

Поезда забиты, но есть варианты

Авиакомпании тоже подстраиваются под летний спрос и реагируют предложением. Купить билет на самолет из Москвы в Мин. Воды и Махачкалу на июнь, июль и август не составляет большого труда, предложений много. Ожидаемо повышаются и цены. Так, цены на перелет из Москвы в Минеральные Воды стартуют от 10 тысяч рублей в одну сторону на человека по минимальному тарифу, в Махачкалу — от 11,2 тысячи рублей за одного пассажира.

В августе авиабилеты из Москвы в Сочи сильно дорожают Источник: Aviasales.ru











Сочи остался единственным аэропортом на всём Черноморском побережье России. Билеты на летние месяцы из Москвы тоже пока есть в продаже, вот только дешевыми их вряд ли можно назвать. На июнь цены поднимаются до 12 тысяч рублей на одного пассажира в базовом тарифе, на июль — до 14 тысяч рублей, а в августе — превышают 16 тысяч рублей.

Как найти билеты на поезд, если всё занято

Самолет не всегда удобен, особенно в ситуации, когда многие аэропорты закрыты. Поезд позволяет и взять больше багажа, и сэкономить, если ехать семьей, и комфортен для людей с аэрофобией. Эксперты туротрасли подсказывают, что делать, если билеты на поезд закончились.

Мониторьте возвраты билетов

Перекупщики часто возвращают нераспроданные билеты за 7–14 дней до поездки. Регулярно проверяйте наличие мест на сайте РЖД или в приложении — свободные места могут появиться неожиданно. Проверяйте сайт РЖД в 08:00 и 20:00 — в эти часы чаще появляются освободившиеся места.

«У РЖД на сайте есть функция „лист ожидания“ — клиенты регистрируют заявку и узнают о продаже билетов первыми. Что касается авиа, то самое выгодное — это зимние и весенние распродажи авиакомпаний, их мониторьте на сайте аэропорта в разделе „Сезонное расписание“», — порекомендовала директор турагентства «Тур Сервис» Светлана Шумова.

Используйте альтернативные даты

Выбирайте отправление на 1–2 дня раньше или позже пиковой даты.

«Билеты на середину недели (вторник–среда) часто дешевле», — советует Оксана Велигодская.

Ищите комбинированные маршруты

Рассмотрите поезда с пересадками (например, через Воронеж или Ростов-на-Дону). Доберитесь до соседнего города на автобусе, а оттуда возьмите билет на поезд. Например, из Туапсе до Сочи можно доехать на электричке за 700 рублей. Или поезд до Ростова-на-Дону плюс автобус до Азовского моря.

«В случае нехватки мест на поездах попробуйте рассмотреть автобусные маршруты из Москвы — они могут быть более доступны и экономичны», — советует турагент Ирина Гаврилова.

Автобусные туры на русский юг

Если найти ж/д билет совсем не удается, а к морю и солнцу отчаянно хочется, можно поехать на автобусе. По времени это будет не дольше чем на поезде, войны за право сидеть на нижней полке тоже исключены, но вот провести всю дорогу в сидячем положении придется точно.

В сервисе путешествий «Туту» MSK1.RU подтвердили — билеты на поезда и самолеты в популярные города Черноморского побережья в сезон раскупают моментально, поэтому по ряду направлений они заканчиваются довольно быстро. В этой ситуации автобусы остаются доступным и надежным способом добраться до курортов.

«У путешествий на автобусах есть свои плюсы: билеты можно купить даже на ближайшие даты, а цены остаются умеренными и не подвержены сильным сезонным колебаниям. Рейсы отправляются ежедневно, можно подобрать удобное время и доехать до места без пересадок — это работает для многих маршрутов. Этим летом популярны автобусные маршруты: Москва — Ростов-на-Дону от 1400 рублей и Москва — Краснодар от 4000 рублей», — объяснила руководитель маркетинга автобусов в сервисе путешествий «Туту» Ульяна Диденко.

А еще можно подумать о том, чтобы перенести отпуск на бархатный сезон. На сентябрь пока есть места и на поезд, и на самолет из Москвы, и даже не за все деньги мира.

Где планируете отдыхать летом? Поеду в Сочи или Краснодарский край Поеду в Дагестан Поеду в Крым Поеду в Минводы Улечу за границу Останусь на даче Какой отдых? Буду работать Другой вариант — напишу в комментариях