Как добраться до Геленджика из разных уголков страны? Рассказываем, чем заняться на курорте

Рассказываем о способах, как доехать в Геленджик из разных частей России Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Каждое лето в Геленджик приезжают тысячи туристов со всей России, это один из самых популярных курортов Краснодарского края. Здесь есть аэропорт, но он закрыт. Другая трудность — в городе нет железной дороги. Как же тогда доехать? 93.RU собрал всю информацию о том, как попасть в Геленджик и чем там заняться.

Как доехать до Геленджика?

Как мы уже говорили, аэропорт в Геленджике закрыт с февраля 2022 года, а железной дороги нет. Из Москвы на курорт можно доехать на автобусе (от 5347 рублей и 23 часа в пути) либо на поезде до Краснодара, а оттуда на автобусе. Путь от Краснодара займет 4 часа, цена — от 1100 рублей.

В Геленджик можно попасть и через Новороссийск, туда ходит множество разных поездов. Оттуда путь на курорт займет час на автобусе или маршрутке. Ездят они регулярно, поэтому много времени дорога не займет.

Если вы живете слишком далеко и не хотите трястись сутки и больше, можно долететь до Адлера. Оттуда за 5–6 часов на автобусе доедете до Геленджика. Билеты стоят от 3500 рублей в зависимости от транспорта. Но учитывайте, что путь будет пролегать по серпантину, что не очень комфортно.

Еще один необычный вариант — поехать до Геленджика по морю. Для этого из аэропорта вам нужно доехать до морпорта Сочи, откуда выезжает катер «Комета» до Геленджика (4 часа в дороге). Цена кусается: 7350 рублей для взрослых и 3780 для детей до 11 лет. Во время шторма судно не выходит в море, так что лучше уточнять его работу на сайте перевозчика.

Также работают аэропорты в Ставрополе и Минеральных Водах. В первом случае расстояние до Геленджика — 470 километров, это примерно 7 часов на машине. На автобусе — чуть дольше (8–10 часов, цены начинаются от 2200 рублей).

Из Минеральных Вод до Геленджика по трассе 530 километров (около 10 часов в пути на автобусе). Чаще всего они выезжают вечером, чтобы к утру оказаться на курорте. Билеты стоят в районе 3300 рублей на человека. На машине будет быстрее: до 8 часов.

Чем заняться на курорте?

Тут всё более-менее понятно: есть множество разных пляжей, лучше выбирать не Центральный, потому что на нём всегда много народа. Отдайте предпочтение Тонкому или Толстому мысу, они уже не в бухте, поэтому там чище море.

А где еще прогуляться в Геленджике, если вы приехали в отпуск? Одна из главных достопримечательностей — канатная дорога на Мархотский хребет. В городе есть два подъемника, между которыми 1,7 километра. Один принадлежит сафари-парку, второй — парку «Олимп». В сафари-парке с канатки за 1200 рублей открывается вид на Кавказский хребет. В парке «Олимп» билеты стоят 1500 рублей и больше активностей: в стоимость входят океанариум и колесо обозрения. Путь на подъемнике занимает 15 минут.

Такой вид открывается с горы Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Рядом со смотровой площадкой на хребте находится 44-метровый крест, сделанный в индустриальном стиле из скрученных металлических балок. За ним — еще одна смотровая площадка. Помимо Геленджика, можно рассмотреть и другие локации: слева будет село Дивноморское, справа — Кабардинка. А еще на территории парка есть колесо обозрения — оно уже входит в стоимость подъема.

Наверху может быть холодно, поэтому возьмите теплые вещи Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Традиционное место для прогулок — набережная вдоль моря через весь город. В некоторых местах вы наткнетесь на шансон, аниматоров и зазывал в кафе, но в целом облик прогулочной зоны за последние годы сильно изменился.

На набережной растут большие сосны Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Весной 2024 года на курорте открыли парк «Молодежный» прямо у моря. На улице Десантной привели в порядок 11 гектаров земли, построив там лавочки, дорожки, водоемы и различные площадки. Вход туда открыт для всех желающих. Больше кадров из нового парка можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

В парке можно отдохнуть у воды Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Также в Геленджике есть разные аквапарки, самый известный — «Золотая бухта». Можно сходить в туннельный океанариум, галерею «Белая лошадь», Андреевский парк.

Пригород Геленджика

В 15 километрах от Геленджика со стороны Архипо-Осиповки находится село Возрождение с долиной реки Жане с несколькими сотнями водопадов. В июне они особенно живописны из-за сезона дождей и тающих снегов. Местами водопады образовывают большие чаши, в которых можно искупаться. Актуально и для тех, кто не любит соленую воду. Вход в лес платный.

До села Возрождение и обратно несколько раз в день курсируют маршрутки № 112 (от автостанции) и 117/1 (от остановки «Кирова» /«Рынок»). Это не единственный общественный транспорт — мимо проезжают микроавтобусы, которые едут в следующие села.

Один из водопадов Источник: Дмитрий Андреев / Mountaindreams.ru











Конечно же, мы не могли не упомянуть сухогруз Rio, который выбросило на мель в районе села Кабардинка в 2018 году. Наш журналист побывал на борту судна и поговорил с местными жителями, которые организовали там бизнес. Туристов со всей страны готовы за деньги подвезти к сухогрузу, какое-то время на него можно было даже подняться. Историю Rio читайте в нашем материале. А вот как выглядит Rio в 2025 году.

Уже много раз появлялись новости о том, что сухогруз вот-вот распилят и уберут. Но он до сих пор на месте.

К сухогрузу можно подплыть на катере Источник: Анастасия Кривошеева / 93.RU









