В Ярославле изменят маршруты троллейбусов и полностью обновят подвижной состав

Ярославль ждет возрождение троллейбусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле хотят полностью обновить парк троллейбусов и продлить существующие маршруты. Об этом на заседании комиссии муниципалитета Ярославля 14 мая сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

«В 2026 году мы будем участвовать в федеральной программе по обновлению подвижного состава. В программу мы уже вошли. На приобретение троллейбусов и автобусов предусмотрено 5 миллиардов рублей», — рассказал Дмитрий Сергеев.

Программа предусматривает списание бюджетных кредитов, выданных из федеральной казны региону. Освободившиеся при этом средства будут направляться среди прочего и на обновление транспорта.

Для Ярославля планируют закупить 68 новых троллейбусов, из которых 62 выйдут на линии, шесть будут резервными (сейчас в троллейбусном парке города 55 троллейбусов, в том числе девять, приобретенных в 2024 году).

«До конца 2025 года будет проводиться приобретение подвижного состава, чтобы в начале 2026 года новые троллейбусы уже вышли на линии», — отметил Дмитрий Сергеев.

Он добавил, что новые троллейбусы будут с увеличенным автономным ходом — до 20 километров. Это позволит продлить маршруты на некоторых участках, где нет контактной сети.

«Хотим продлить маршруты, например до Норских резиденций, 15 микрорайона», — сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Также покупка троллейбусов в увеличенным автономным ходом поможет убрать провода из центра города.

«Разработана схема, по которой от контактной сети планируется освободить Богоявленскую площадь, Первомайскую улицу, Красную площадь, улицы Ушинского, Комсомольскую, Свободы от площади Волкова до Победы», — пояснил Дмитрий Сергеев.

Закупка новых троллейбусов позволит добавить урезанный с 1 мая подвижной состав на маршрутах № 1, 8, 9. Более того, троллейбусы, по заверению Сергеева, будут в приоритете по сравнению с автобусами.

«Если будет дублирование с автобусами, будем переводить автобусы на другие участки, приоритет будет у троллейбусов», — сообщил замминистра.

При этом количество троллейбусов на маршруте № 8 планируют увеличить еще раньше — летом 2025 года, когда прекратит работу маршрутное такси № 97, дублирующее троллейбусный маршрут.

Дмитрий Сергеев отметил, что обновленная маршрутная сеть разработана, сейчас она проходит согласование.

Напомним, в Ярославле с 1 мая сократили количество троллейбусов на маршрутах № 1, 8, 9. Вместо 12 троллейбусов на маршруте № 1 осталось пять, количество рейсов сократится примерно на треть. Вместо 10 троллейбусов № 8 осталось два. Количество рейсов в будние дни сократится в три раза, в выходные дни и праздники троллейбус № 8 вообще не работает. Количество машин на маршруте № 9 уменьшилось с 13 до 11, количество рейсов сократится примерно на 10%.

Изменения объяснили необходимостью более рационально использовать имеющийся подвижной состав и штат водителей.