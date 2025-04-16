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В центре Ярославля уберут троллейбусные провода. Что будет с транспортом

Публикуем объяснение властей

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55 комментариев
В Ярославле могут убрать троллейбусные провода в центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле могут убрать троллейбусные провода в центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут убрать троллейбусные провода в центре города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля собираются снять троллейбусные провода. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 16 апреля сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он прокомментировал решение о сокращении троллейбусов в Ярославле с 1 мая.

«Парк устарел физически и морально, троллейбусы выбывают из строя. И там, где они выбывают, они заменяются на автобусное движение. Поэтому в данном случае ничего критического не произошло. Там, где троллейбусов стало меньше, на смену пришли автобусы», — пояснил глава региона.

Старые троллейбусы власти намерены заменять на новые, способные проезжать определенное расстояние на автономном ходу.

«Мы предполагаем приобретение в лизинг не только автобусов, но и троллейбусов — и по Рыбинску, и по Ярославлю. Но при этом сразу скажу, что речь идет о троллейбусах на автономном ходу. Они частично идут по проводам, частично своим ходом — могут пройти несколько десятков километров. Поэтому троллейбусные линии в центре нам надо будет снимать, здесь троллейбусы могут ходить на автономном ходе. У нас и „Чистое небо“ появится, и троллейбусы останутся», — добавил Михаил Евраев.

Напомним, с 1 мая 2025 года в Ярославле сократится количество троллейбусов. Это коснется трех маршрутов — № 1, 8, 9. Самое значительные изменения ожидаются по троллейбусу № 8: вместо 10 единиц транспорта на этом маршруте останется только две, количество рейсов сократится примерно в три раза, в выходные троллейбусы на маршруте № 8 вообще работать не будут.

Причиной назвали износ подвижного состава и нехватку водителей. Приобретать новую технику власти планируют за счет федеральных программ. Правда, пока решений нет.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Транспорт Троллейбусы Губернатор Михаил Евраев Общественный транспорт Сокращение маршрутов
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Комментарии
55
Гость
16 апреля, 16:24
Хана троллейбусом. Начинали с депо, Бастрыкин проконтролировал.
Гость
16 апреля, 17:18
В троллейбусе очень комфортно и спокойно передвигаться, в отличии от этих дёрганых и душных автобусов. Есть свободные места, что ведь не плохо ? Или народ должен вечно в битком набитом транспорте ездить ? Зачем над людьми издеваться ? Сам Евраев тоже на автобусе ездит или на служебном авто с комфортом предпочитает? Иномарочка наверно люксовая. Поезди на работу на автобусе в час пик
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