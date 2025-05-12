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Дороги и транспорт В Ярославле изменили график работы троллейбусов

В Ярославле изменили график работы троллейбусов

Почему с маршрутов пропадает транспорт

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6 комментариев
Почему стало меньше троллейбусов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему стало меньше троллейбусов в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему стало меньше троллейбусов в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на трех троллейбусных маршрутах сократили количество транспорта. Меры вступили в силу 1 мая. Об этом ранее сообщалось в проекте контракта на последний весенний месяц, размещенном на сайте госзакупок.

«Решение принято на основе анализа фактического наличия исправных транспортных средств, штата водителей, обеспечивающих бесперебойную работу маршрутной сети, а также с учетом имеющегося дублирования автобусных маршрутов», — ранее поясняли в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Как рассказал в беседе с 76.RU 12 мая генеральный директор АО «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог, после сокращения транспорта были изменены интервалы маршрутов.

«Практически за две недели не было никаких нареканий от пассажиров. Наоборот, от тех, кто часто пользуются данным видом транспорта, были положительные комментарии. Что сейчас расписание стало более прогнозируемое», — рассказал он.

По словам гендиректора «ЯрГЭТа», пассажирам стало легче прогнозировать поездки. После сокращения транспорта внесли изменения в расписание.

«Я напомню, несмотря на то, что количество подвижного состава много лет в расписании не корректировалось, на самом деле на линии выезжало на протяжении длительного времени меньше троллейбусов. Соответственно, интервал увеличивался, пассажиры испытывали неудобства. [Сейчас] интервал в некоторых случаях изменился в лучшую сторону», — поделился Денис Пырлог.

<p>Денис Пырлог</p><p>Денис Пырлог</p>

То количество троллейбусов, которое сейчас есть по расписанию, менять в меньшую сторону не планируется.

Денис Пырлог

генеральный директор АО «Яргорэлектротранс»

На каких маршрутах сократили транспорт:

  • № 1 — вместо 12 троллейбусов осталось пять;

  • № 8 — из десяти троллейбусов осталось лишь два;

  • на 9-м маршруте из 13 троллейбусов останется 11.

Кроме того, в выходные дни и праздники троллейбус № 8 не будет работать вообще.

Всего в Ярославле работает семь троллейбусных маршрутов:

  • № 1 Ярославль-Главный — Ярославский шинный завод;

  • № 3 Ярославль-Главный — фабрика «Красный Перевал»;

  • № 4 Торговый переулок — фабрика «Красный Перевал»;

  • № 5 Улица Рыкачева — Ярославль-Главный;

  • № 7 Улица Волгоградская — Октябрьская площадь;

  • № 8 Улица Волгоградская — Торговый переулок;

  • № 9 Улица Нефтяников — Ярославский шинный завод.

По последним данным, в работоспособном состоянии в Ярославле находится только 55 троллейбусов.

Еще прошлой весной ярославцы жаловались на работу городского электротранспорта, пассажиры обратили внимание на нарушение интервалов движения. В мэрии тогда объясняли, что на предприятии не хватает водителей, а подвижной состав требует обновления.

А вы пользуетесь троллейбусами?

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Предпочитаю другой вид общественного транспорта
Передвигаюсь на личном авто
У меня велосипед
Хожу пешком
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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Троллейбус Общественный транспорт Маршрут
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Комментарии
6
Гость
1 час
скоро уберут троллейбусы , местные " управленцы" на другое не способны
Гость
56 минут
8 маршрут было 10 осталось 2 и все стали довольны ! Самим не смешно ? НУ И БРЕД !!!
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