Первые в мире испытания и миллиардные закупки исследований. Близка ли Россия к созданию сверхзвукового гражданского самолета

В России провели первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета Источник: Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского











В России провели первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, работа, которую ведет НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского», необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. Как выяснил MSK1.RU, 28 апреля Минпромторг разместил на госзакупках конкурс на научно-исследовательские работы по развитию технологий для пассажирских сверхзвуковых самолетов.

Современные самолеты летают не быстрее 900 км/ч, а сверхзвуковой авиалайнер сможет двигаться с крейсерской скоростью 1900 км/ч, рассчитывают специалисты. Это вдвое сократит время в пути. Главные сложности — избавиться от звукового удара при полете над населенными районами и создать подходящие реактивные двигатели.

На разработку «нового Ту-144» потратят 4,2 миллиарда рублей. MSK1.RU обсудил с экспертами, что это значит для авиапромышленности страны и скоро ли мы увидим хотя бы сверхзвуковой двигатель российского производства.

Что испытали и прорыв ли это

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» протестировал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета. Специальный демонстратор испытали в полете — проверили систему внешнего видения, средства навигации и наблюдения. Испытания на Як-40 прошли успешно, специалисты получили данные для дальнейших исследований, отметил Мантуров.

Сверхзвуковые самолеты — пассажирские лайнеры, способные развивать скорость выше скорости звука. На регулярные рейсы их выпускали только СССР и британо-французская компания «Конкорд». Но производство и полеты свернули. MSK1.RU разбирался, в чем технологические особенности Ту-144 и из-за чего их перестали эксплуатировать.

Как объяснил MSK1.RU главред отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, научно-исследовательский центр испытывал «информационно-управляющее поле» перспективного лайнера.

Впервые была отработана в условиях реального полета работа системы в целом. Она включает в себя пять видеокамер, поля зрения которых перекрываются. Изображение четкое, детализированное, и главное — передается без больших задержек. Это означает, что можно управлять воздушным судном, ориентируясь на то, что человек видит на мониторе. Олег Пантелеев аваиаэксперт

По словам главреда портала Avia.ru Романа Гусарова, речь пока не идет о создании собственно самолета — идет проработка теоретической основы. По его словам, о гражданском сверхзвуке думают все мировые авиационные державы, потому что из дозвуковой авиации «мы уже выжали всё по максимуму».

— То, что сегодня делают в Жуковского и других институтах, — это технологии, которые только через 10–20 лет могут применить в конструкции. Пока двигателей не увидим. Это работа на будущие проекты, которые, может быть, начнут реализовываться только в 30-е годы, если рынок подскажет необходимость, — говорит Гусаров.

Он уточнил, что новые самолеты (если они появятся) будут принципиально отличаться от существующих британо-французского «Конкорда» и советского Ту-144. Их ждет автоматизация другого уровня, совершенно другая компоновка, иные материалы и двигатель.

— Можно взять газотурбинный, но он будет такой же прожорливый, керосин будет вылетать в трубу. Значит, это какие-то двигатели будущего, — рассуждает эксперт.

На что потратят 4,2 миллиарда рублей

Из документов на госзакупках следует, что цель конкурса — найти исполнителей для научно-исследовательской работы. Ученые займутся развитием технологий планера (несущей конструкции), силовой установки, самолетных систем и радиоэлектронного оборудования для сверхзвукового гражданского самолета.

«Главный вызов» для перспективного самолета — это экологические требования, указано в документах. Он должен летать на сверхзвуковой скорости, но вписаться в рамки по уровню звукового удара и шума. Кроме того, обозначены жесткие требования к силовой установке. Она должна обеспечивать переход через звуковой барьер и длительный крейсерский полет на сверхзвуке, экономно расходовать топливо.

К 2027 году должны быть готовы летный демонстратор, демонстратор моделирования и три демонстратора технологий. Они позволяют проверить режимы полета и функционирование аппаратуры. Уже в 2025 году в рамках исследований появятся научные статьи.

По словам Олега Пантелеева, конкурс — скорее, формальность, так как самолетами будущего занимается научный центр международного уровня «Сверхзвук» и у него есть план работ.

Сначала нужно понять, какие технологии требуются для создания самолета. На выходе научные организации выдают демонстраторы технологий и некоторые решения, ноу-хау. И только потом компании будут проектировать самолеты. Олег Пантелеев авиаэксперт

Задачи научного центра мирового уровня «Сверхзвук» Источник: Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского

Роман Гусаров обращает внимание, что подобные разработки применимы не только в авиации.

— Научные институты работают на будущее. Создают то, чем конструкторы смогут воспользоваться, — говорит он.

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