Добавят рейсы? В Ярославской области продлили работу «Метеора» на 2025 год

В Ярославль вновь запустят рейсы «Метеора» из Нижнего Новгорода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На 2025 год продлили работу скоростного теплохода «Метеор», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом.

Маршрут запустили в июне 2024 года. Перевозки выполняла компания «Водолет».

Что известно про компанию «Водолет»? Узнать Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании числится акционерное общество «Корпорация Развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. На конец 2023 года компания заработала 44,7 миллиона рублей, выйдя в плюс на 4,6 миллиона рублей.

— В этом сезоне «Метеор» перевез почти 1500 человек, из которых 786 совершили поездку в Ярославль и из Ярославля, что составляет 53% от общего числа пассажиров, — сообщили 76.RU в региональном Министерстве транспорта.

Из-за реконструкции Городецкого гидроузла, водный маршрут между Ярославлем и Нижним Новгородом ходил редко. За август совершил только два рейса, а в сентябре теплоход и вовсе отменили. Как рассказали 76.RU в Минтрансе, на следующий сезон рассматривается вопрос увеличения маршрутов «Метеора» в столицу Золотого кольца.

— Учитывая высокий интерес к этому маршруту, совместно с коллегами было принято решение развивать его в следующей навигации и рассмотреть возможность увеличения количества рейсов. Данный вопрос в настоящее время находится в проработке, — добавили в региональном Минтрансе.

На «Метеоре» дорога из Нижнего Новгорода до Ярославля занимает 9 часов. Билеты в одну сторону стоят 2500 рублей. Судя по данным на сайте «Водолета», расписания на 2025 год пока нет.

— Навигация в 2024 году завершена. До встречи в следующем году! — сообщает перевозчик.