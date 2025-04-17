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Дороги и транспорт обзор Одно место — за 16 тысяч: ярославцы столкнулись с нехваткой билетов на поезда в майские праздники

Одно место — за 16 тысяч: ярославцы столкнулись с нехваткой билетов на поезда в майские праздники

На какие направления вариантов не осталось и где их ещё предостаточно

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42 комментария
На некоторые поезда из Ярославля на майские билетов осталось очень мало | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаНа некоторые поезда из Ярославля на майские билетов осталось очень мало | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

На некоторые поезда из Ярославля на майские билетов осталось очень мало

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Если вы хотите поехать из Ярославля на майские праздники в другой город на поезде, но еще не купили билеты, то, возможно, вы опоздали. Сайты бронирования показывают дефицит свободных мест на ряде направлений. Мы посмотрели, какова ситуация на вечер 17 апреля — за две недели до праздников. Читайте в нашем обзоре, куда и на когда билетов уже не достать, а где дефицита нет.

Санкт-Петербург

Если вы собираетесь поехать на майские праздники в Питер, то труднее всего будет купить билеты на вечер последнего рабочего дня перед каникулами. Шансы прыгнуть в поезд сразу после работы 30 апреля или 7 мая уже минимальны.

На вечер 30 апреля остался только один довольно дорогой вариант — место в спальном вагоне (СВ) за 16 159 рублей. За эти деньги предлагается верхняя полка в двухместном купе фирменного поезда «Текстильный край», следующего из Иваново в Санкт-Петербург. Отправление из Ярославля — в 20:44, прибытие в северную столицу — 1 мая в 8:00.

На вечер 7 мая, перед вторыми длинными выходными, в том же поезде «Текстильный край» только одна верхняя полка в купе за 5891 рубль и верхняя полка в двухместном купе за 16 159 рублей.

На остальные дни выбор мест еще есть. Исключением стало 11 мая — завершающий день каникул. Из Ярославля в Питер на это время осталось всего три свободных места — в вагоне СВ за 15911 рублей каждое. Поезд отправляется из Ярославля в 20:44, прибывает в Питер на следующий день в 8:00.

Также у ярославцев могут возникнуть сложности с возвращением домой из Санкт-Петербурга. На 3 мая в двух поездах осталось по одному месту — в купе за 5737 рублей и в СВ за 17008 рублей. На 4 мая опять же в двух поездах осталось 9 мест в купе (от 3823 рублей) и 2 места в СВ за 17008 рублей. Правда, выехав 4 мая, пассажиры прибудут в Ярославль только на следующий день.

На конец четырехдневных каникул в честь Дня Победы, 10–11 мая, места на рейсы из Питера в Ярославль еще есть.

Москва

Если вы собираетесь провести майские праздники в Москве, то для вас это не станет проблемой. На данном железнодорожном направлении выбор билетов довольно большой, свободных мест достаточно. Уехать обратно в Ярославль из столицы также не составит труда — места в поездах есть. Самые дешевые билеты на сидячие места — от 891 рубля.

Юг

Если вы решите махнуть на российский юг, имейте в виду, что прямых железнодорожных рейсов из Ярославля сейчас немного.

До Анапы из Ярославля в майские праздники ходит только один прямой поезд: он отправляется 3 мая в 00:43, приезжает в пункт назначения 4 мая в 11:32. На данный момент в нем свободны 39 плацкартных мест за 5904 рубля и 48 мест в купе стоимостью от 7353 рублей.

Обратно в Ярославль в течение майских праздников на прямом поезде можно вернуться только 4 мая (отправление из Анапы в 18:35, прибытие в Ярославль 6 мая в 05:25). Свободных мест в нем много. Цена в плацкартном вагоне — от 5904 рублей, в купейном — от 7657 рублей. Следующий поезд в обратном направлении будет только 12 мая, нераскупленных билетов на него еще предостаточно.

До Сочи прямых поездов в майские каникулы больше — 3, 5, 6, 9, 11 мая (отправление из Ярославля в 21:27, прибытие на вторые сутки — в 11:56). Выбор мест на эти рейсы еще большой. Цены на билеты в плацкарте — от 5904 рублей, в купе — от 7381 рубля.

Вернуться из Сочи в Ярославль можно 5, 7, 8, 11 мая. Отправление из Сочи в 17:21, прибытие в Ярославль на вторые сутки в 04:45. Цены билетов аналогичные противоположному направлению.

А вы поедете куда-то на майские праздники?

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
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Комментарии
42
Гость
11 часов
Люди живут для себя, у многих нет детей и семьи вот и развлекаются. Нужен налог на доходы для бездетных 50%, а тем у кого 1 ребенок 25%. Вот тогда будут проводить время с пользой.
Гость
10 часов
У нас в организации только зажравшееся начальство может позволить себе отдых на юге, а простые работяги на это право не имеют, как и денег
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