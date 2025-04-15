Стало известно, сколько зарабатывает популярная среди ярославцев авиакомпания

В конце 2024 года «Азимут» собирался проверить Ространснадзор Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











По итогам 2024 года доходы авиакомпании «Азимут», которой частенько летают ярославцы из местного аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне, упали в три раза. Напомним, «Азимут» осуществляет рейсы из Ярославля по двум направлениям: в Сочи и Самару. Ранее также выполнялись транзитные полеты в Минеральные Воды.

Наши коллеги из 161.RU выяснили, сколько авиакомпания «Азимут» заработала за 2024 год. Подробности — в этом материале.

АО «Авиакомпания Азимут» было образовано в 2014 году в Ростове-на-Дону.

Прибыль сократилась

Отчетность компании была размещена в системе базы данных СПАРК. Итого за прошедший год ростовская компания «Азимут» получила чистую прибыль в 729 миллионов рублей, что почти втрое ниже, чем в 2023 году. Тогда было 2,07 миллиарда рублей.

Выручка «Азимута» при этом выросла — с 25,4 миллиарда в 2023 году до 29,1 миллиарда в 2024-м. Согласно отчету, себестоимость продаж у компании выросла за год на 5,5 миллиарда рублей — до 31 миллиарда. Кроме того, существенно выросли расходы на оплату услуг поставщиков сырья, материалов, работ и услуг — с 17,5 миллиарда в 2023 году до 25,5 миллиарда в 2024 году.

Представитель пресс-службы «Азимута» не ответил на вопросы редакции 161.RU о том, с чем связано ухудшение финансовых показателей авиакомпании.

Кто владеет компанией

По данным СПАРК, на момент 2021 года компания принадлежала московским «АТ» (37,46%) и «Компании Юнокс» (37,46%), а также Региональной корпорации развития, учрежденной правительством Ростовской области. Гендиректором авиакомпании является Павел Екжанов.

По информации с официального сайта «Азимута», авиакомпания базируется в аэропорте Платов в Ростове-на-Дону, а также аэропортах Краснодара, Минеральных Вод, Внуково и Сочи. В 2023 году авиакомпания перевезла более 2,3 миллиона пассажиров — на 21% выше, чем в 2022 году.

По состоянию на 2023 год парк самолетов «Азимута» состоял из двадцати судов «Сухой Суперджет 100». Компания выполняет рейсы внутри России, а также в Израиль, Турцию, Армению и Грузию.

В ноябре 2024 года у борта «Азимута» Superjet 100, летевшего из Сочи, при заходе на посадку в аэропорте Антальи загорелся фюзеляж. Пассажиры и экипаж эвакуировались, огонь потушили. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Также сообщалось о планах Ространснадзора провести внеплановую проверку «Азимута».