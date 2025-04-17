В Ярославле запустят водную навигацию. Какие есть ограничения

В Ярославле запустили речную навигацию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 18 апреля откроется навигация для плавания на маломерных судах. Губернатор Ярославской области подписал соответствующее постановление.

Маломерное судно — это судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать 12. По данным МЧС России по Псковской области.

В документе указано, что на нерестовых участках запрещено плавание на судах с двигателем. Это правило будет действовать до 2 июня 2025 года на Рыбинском водохранилище со всеми притоками, и до 16 июня 2025 года на участках Горьковского водохранилища в пределах Ярославской области. До 11 июня правило будет действовать на нерестовых участках, расположенных на остальных объектах рыбохозяйственного значения в регионе.

Использовать суда с двигателями можно будет при осуществлении государственного контроля, аварийно-спасательных и поисковых работ, при раскрытии преступлений, при доставке людей, продуктов, медикаментов, почты. Также использовать суда с двигателями будет разрешено сопровождающим при проведении учении и соревнований по водным видам спорта и тренировках по защите населения в случае ЧС.

«Постановление вступает в силу с момента официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее власти сообщали, что на фоне обмеления Волги водный транспорт начнет курсировать с особыми условиями. Открытие водной навигации запланировано на 1 мая. Как ранее уже было сказано, сейчас разрешен запуск на воду только маломерных судов.