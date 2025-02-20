Красиво, но на старых рельсах трясет: мы прокатились на новом трамвае в Ярославле — обзор

Трамваи № 6к начали ходить в Ярославле с 15 февраля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











15 февраля на линию в Ярославле вышли новые трамваи. Четыре вагона возят пассажиров по маршруту № 6к — от разворотного кольца на улице Блюхера в Дзержинском районе до моторного завода. Собственно, это укороченная версия маршрута трамвая № 6, который до начала ремонта трамвайных путей ходил от улицы Блюхера до Пятерки.

Новые трамваи ездят по обновленным рельсам. Но не на всем протяжении маршрута. От улицы Блюхера до ТЦ «Омега» пути и остановки модернизированы. Дальше — старое полотно. Однако, как сообщили в компании «Мовиста регионы Ярославль», которая занимается обновлением трамвайного хозяйства, отрезок старых рельсов от ТЦ «Омега» до моторного завода находится в более-менее приличном состоянии. По крайней мере, поездки по этому участку не должны навредить новым вагонам.

Мы проехали в трамвае № 6к весь путь и лично оценили его плюсы и минусы.

Прозрачные остановки и лавочки с разделителями

На конечную остановку на улице Блюхера мы подъехали около полудня. Людей здесь было совсем немного — всего два человека: паренек школьного возраста и женщина.

Днем желающих проехать на новом трамвае немного Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пока ждали трамвай, успели оценить новый остановочный павильон. В целом он выглядят красиво и современно — прозрачные стеклянные стенки, из-за которых не нужно выглядывать в ожидании транспорта, лавочка, рядом электронное табло. Есть разъемы для зарядки гаджетов, на потолке установлена камера.

Правда, одна из боковых стенок остановки почему-то уже, чем вторая. Из-за этого павильон больше продувается ветром. К тому же стеклянная конструкция кажется хрупкой — устоит ли против вандалов?

Новая остановка выглядит вполне современно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также смутила информация на табло: там было указано время первого и последнего рейсов, средний интервал движения трамваев. Но не отображалось, казалось бы, самое главное — время ожидания следующего вагона.

Информации о том, сколько времени ждать следующего трамвая, мы не обнаружили на табло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лавочка на остановке тоже немного удивила — на ее сиденье установлены металлические разделители. Такие же есть на некоторых остановках в Москве. Столичные жители в соцсетях предположили, что это своеобразная защита от желающих прилечь на скамейку.

Любителям спать на лавочках такой вариант не подойдет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пол опущен, кресла подняты

Через несколько минут показался подъезжающий новый желто-оранжевый трамвай.

— Красота! — не сдержала эмоций стоявшая рядом с нами женщина.

Трамваи оформлены в брендовые цвета ярославского транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вагон, действительно, выглядит гораздо современнее, чем те, что ездили здесь раньше. Их производитель — Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области. Изначально ярославцам обещали, что в город привезут трамваи, именуемые в народе «Львенок», — их собирают на питерском предприятии. Но завод из Северной столицы оказался перегружен заказами. В итоге компания «Мовиста регионы Ярославль» заключила договор с челябинским производителем.

— Я второй раз на новом трамвае еду, — рассказала наша восторженная спутница Любовь Соколова. — Утром на нем в Брагино в гости приехала, а сейчас уезжаю домой. Мне очень понравилось — чисто, красиво, комфортно! Был выбор поехать обратно на автобусе или трамвае — я специально выбрала трамвай.

Вагоны низкопольные, ступенек при входе нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новые трамваи четырехдверные, низкопольные. Ступенек при входе, как в старых вагонах, нет. В салоне так чисто, что захотелось вытереть ноги перед входом.

Большинство кресел установлены на приподнятых над полом площадках, как в желтых «Яавтобусах» — пожилым людям обычно трудно взобраться на эти подиумы. К счастью, есть несколько сидений, установленных прямо на полу.

Некоторые кресла не приподняты, а закреплены на нижнем «уровне» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посередине вагона довольная просторная пустая площадка — здесь комфортно будет ехать мамам с колясками или людям с ограниченными возможностями здоровья, передвигающимся на инвалидных креслах.

Многие кресла расположены на приподнятых площадках — не все пожилые люди смогут туда залезть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В отличие от старых трамваев в новых есть ряд кресел в самом конце вагона. А вот проходы между правым и левым рядами сидений чуть уже.

На задней площадке есть места для сидения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Мне очень нравятся новые трамваи. Здесь красиво, не так шумно, — рассказала еще одна пассажирка трамвая № 6к Земфира Шитова.

Оказалось, что она и сама водитель трамвая, но пока управляет вагонами старого образца.

— У нас проходит учеба, постепенно все пересядем на современную технику, — добавила она.

Земфира Шитова сама водитель трамвая, но пока старого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из минусов нового трамвая мы отметили некий гул, который фоном ощущается в салоне во время движения. Из-за него приходилось громче говорить. На конечной остановке спросили у водителя, что это может быть. Она предположила, что шум может создавать работающая система кондиционирования.

В середине вагона есть места для маломобильных пассажиров. Тут же разъемы для зарядки гаджетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новый трамвай на старых рельсах

По новым рельсам вагоны бегут более-менее плавно, но, как только переезжают на старый участок путей, начинается привычная тряска.

Любовь Соколова рассказала нам, что на остановке «Институт мономеров», где еще лежат старые рельсы и стоят старые остановки, слишком большой зазор между краем посадочной площадки и трамваем — не удобно заходить.

По новым рельсам трамвай едет более-менее плавно, а на старых начинает трястись Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сколько народа ездит

Вагон, в котором мы ехали, был практически пустой. За всю дорогу в него село всего четыре пассажира. Водитель сказала, что в часы пик людей больше.

— Иногда почти все места заняты, — уточнила она.

Водители новых трамваев работают в форме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие ярославцы ездят на новых трамваях ради интереса — самим посмотреть, что за чудо техники появилось в городе, и детишек прокатить.

На маршруте № 6к работает четыре новых вагона. Их по договору с концессионером обслуживает «Яргорэлектротранс» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что говорит концессионер

Возникшие у нас вопросы — прежде всего, про стеклянные стенки остановок и информационные табло — мы адресовали в компанию «Мовиста Регионы Ярославль».

Там пояснили, что прозрачные павильоны, на самом деле, не такие хрупкие, какими кажутся.

— Стеклянные стенки на новых остановочных павильонах выполнены из высококачественного усиленного материала, который значительно увеличивает их устойчивость к механическим повреждениям, — прокомментировали в компании.

Также уточнили, что информационные консоли на остановках будут донастраиваться — на них появятся данные о времени ожидания следующего трамвая.

На новых остановках сделаны пандусы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, в Ярославле идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона в 2022 году заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с улицы Блюхера в Дзержинском районе. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. Затем ремонт стартовал и на других участках в Брагине.

Работы в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». Но сроки сдвинулись. Модернизация трамвайной сети в Дзержинском районе еще идет. После их окончания обновление трамвайных путей продолжится вдоль проспекта Октября до улицы Свердлова и на улице Чкалова.

Завершить замену всей трамвайной инфраструктуры в городе планируют в 2026 году.