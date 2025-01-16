В Ярославле собираются увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта

В Ярославле не исключают расширение сети выделенных полос для общественного транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ярославских соцсетях периодически поднимается вопрос введения выделенных полос для общественного транспорта. Пассажиры автобусов и троллейбусов, вынужденные стоять в пробках, видят в этом спасение для себя.

Мы спросили в мэрии города, где сейчас действуют выделенные полосы для общественного транспорта и собираются ли расширять этот список.

— Ежегодно практика введения выделенных полос для общественного транспорта расширяется. В 2024 году в рамках капитального ремонта улицы Свободы мероприятия выполнены на участке от площади Волкова до улицы Чайковского. В рамках проектирования капитального ремонта автомобильных дорог в городе Ярославле совместно с Госавтоинспекцией рассматривается указанный вопрос с учетом дорожных условий, пропускной способности и маршрутов движения общественного транспорта. Мероприятия по организации выделенных полос для общественного транспорта будут продолжены в последующие периоды, — прокомментировали в Департаменте городского хозяйства Ярославля.

Правда, конкретные участки, где собираются делать выделенные полосы, и сроки их обустройства чиновники не назвали. По крайней мере, на 2025 год такие планы не озвучивались.

При этом в прошлом году мэрия в ответах в соцсетях заявляла о невозможности организации выделенки на дорогах, где этого особенно ждут. Речь шла о проспекте Авиаторов, Фрунзе, Московском.

— При введении выделенной полосы на проспекте Авиаторов возникнут заторовые ситуации от остановки общественного транспорта «Школа № 50» до проспекта Машиностроителей, и, как следствие, на улицах Красноборской, Мостецкой и проспекте Машиностроителей, — объяснили чиновники.

Похожий комментарий власти публиковали в соцсетях по поводу проспекта Фрунзе:

— С учетом сужения проезжей части проспекта Фрунзе до двух полос в районе железнодорожного путепровода организация выделенной полосы приведет к возникновению заторов как на самом проспекте, так и на других участках улично-дорожной сети Ярославля.

Аналогичная ситуация с Московским проспектом:

— С учетом интенсивности транспортного потока при организации выделенной полосы для движения общественного транспорта на Московском проспекте возникнут заторовые ситуации на всем протяжении проспекта, и, как следствие, на прилегающих улицах. В настоящее время имеющаяся дорожно-транспортная инфраструктура не позволяет организовать отдельно выделенную полосу для общественного транспорта на указанном участке.

Где уже есть выделенные полосы в Ярославле:

улица Комсомольская — от улицы Свободы до площади Богоявления;

улица Первомайская — от площади Богоявления до площади Волкова;

улица Терешковой от улицы Суркова до Красной площади;

улица Союзная от дома № 96 до проспекта Авиаторов;

площадь Ярославль-Главный;

площадь Подвойского;

улица Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского.

Выделенная полоса для общественного транспорта на проезжей части выделяется большими буквами «А», нанесенными на само дорожное полотно. Согласно пункту 18.2 ПДД, на дорогах с полосой для общественного транспорта запрещаются движение и остановка других транспортных средств (за исключением школьных автобусов, легкового такси, велосипедистов — если полоса располагается справа).

Напомним, мы публиковали полный список дорог, которые отремонтируют в Ярославле в 2025 году.