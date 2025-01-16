НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

южн.

 753мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,81
EUR 106,10
Адвокат — об отмене налички в транспорте
Сделают больше «выделенок»
Благоустроят центр Ярославля
Задержали зарплаты учителям
Умер актер сериала «Невский»
Построят новую смотровую
В центре поставят телеэкран
Как избавиться от пробок
Почему зима теплая
Скандал из-за уборки школы
Дороги и транспорт В Ярославле собираются увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта

В Ярославле собираются увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта

Об этом сообщили в мэрии города

945
25 комментариев

В Ярославле не исключают расширение сети выделенных полос для общественного транспорта

Источник:

В ярославских соцсетях периодически поднимается вопрос введения выделенных полос для общественного транспорта. Пассажиры автобусов и троллейбусов, вынужденные стоять в пробках, видят в этом спасение для себя.

Мы спросили в мэрии города, где сейчас действуют выделенные полосы для общественного транспорта и собираются ли расширять этот список.

— Ежегодно практика введения выделенных полос для общественного транспорта расширяется. В 2024 году в рамках капитального ремонта улицы Свободы мероприятия выполнены на участке от площади Волкова до улицы Чайковского. В рамках проектирования капитального ремонта автомобильных дорог в городе Ярославле совместно с Госавтоинспекцией рассматривается указанный вопрос с учетом дорожных условий, пропускной способности и маршрутов движения общественного транспорта. Мероприятия по организации выделенных полос для общественного транспорта будут продолжены в последующие периоды, — прокомментировали в Департаменте городского хозяйства Ярославля.

Правда, конкретные участки, где собираются делать выделенные полосы, и сроки их обустройства чиновники не назвали. По крайней мере, на 2025 год такие планы не озвучивались.

При этом в прошлом году мэрия в ответах в соцсетях заявляла о невозможности организации выделенки на дорогах, где этого особенно ждут. Речь шла о проспекте Авиаторов, Фрунзе, Московском.

— При введении выделенной полосы на проспекте Авиаторов возникнут заторовые ситуации от остановки общественного транспорта «Школа № 50» до проспекта Машиностроителей, и, как следствие, на улицах Красноборской, Мостецкой и проспекте Машиностроителей, — объяснили чиновники.

Похожий комментарий власти публиковали в соцсетях по поводу проспекта Фрунзе:

— С учетом сужения проезжей части проспекта Фрунзе до двух полос в районе железнодорожного путепровода организация выделенной полосы приведет к возникновению заторов как на самом проспекте, так и на других участках улично-дорожной сети Ярославля.

Аналогичная ситуация с Московским проспектом:

— С учетом интенсивности транспортного потока при организации выделенной полосы для движения общественного транспорта на Московском проспекте возникнут заторовые ситуации на всем протяжении проспекта, и, как следствие, на прилегающих улицах. В настоящее время имеющаяся дорожно-транспортная инфраструктура не позволяет организовать отдельно выделенную полосу для общественного транспорта на указанном участке.

Где уже есть выделенные полосы в Ярославле:

  • улица Комсомольская — от улицы Свободы до площади Богоявления;

  • улица Первомайская — от площади Богоявления до площади Волкова;

  • улица Терешковой от улицы Суркова до Красной площади;

  • улица Союзная от дома № 96 до проспекта Авиаторов;

  • площадь Ярославль-Главный;

  • площадь Подвойского;

  • улица Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского.

Выделенная полоса для общественного транспорта на проезжей части выделяется большими буквами «А», нанесенными на само дорожное полотно. Согласно пункту 18.2 ПДД, на дорогах с полосой для общественного транспорта запрещаются движение и остановка других транспортных средств (за исключением школьных автобусов, легкового такси, велосипедистов — если полоса располагается справа).

Напомним, мы публиковали полный список дорог, которые отремонтируют в Ярославле в 2025 году.

Как считаете, нужно ли расширять в Ярославле сеть выделенных полос для общественного транспорта?

Да, обязательно!
Нет, из-за них пробок будет только больше
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Выделенная полоса для автобусов Дороги Транспорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
1 час
Мне кажется, что городские власти должны в первую очередь заботиться о проезде городского транспорта, а у владельцев авто есть выбор.
Гость
1 час
Велодорожки пусть выделяют, а народ массово пересаживают на велосипеды. Чтобы было как в Голландии.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление